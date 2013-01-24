Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
Зручне керування
Дивуйте і даруйте захоплення з професійною системою IPTV. Завдяки заощадливому центральному керуванню, швидкому встановленню та регульованому інтерфейсу користувача – це гнучке рішення. Визнана у світі якість зображення Philips завжди захоплює.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручне керування
Дивуйте і даруйте захоплення з професійною системою IPTV. Завдяки заощадливому центральному керуванню, швидкому встановленню та регульованому інтерфейсу користувача – це гнучке рішення. Визнана у світі якість зображення Philips завжди захоплює.
Зручне керування
Дивуйте і даруйте захоплення з професійною системою IPTV. Завдяки заощадливому центральному керуванню, швидкому встановленню та регульованому інтерфейсу користувача – це гнучке рішення. Визнана у світі якість зображення Philips завжди захоплює.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручне керування
Дивуйте і даруйте захоплення з професійною системою IPTV. Завдяки заощадливому центральному керуванню, швидкому встановленню та регульованому інтерфейсу користувача – це гнучке рішення. Визнана у світі якість зображення Philips завжди захоплює.
Професійний телевізор Philips пропонує чіткий, простий у навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати власним маркуванням. Легко додавайте свій логотип та кольори до панелі пошуку, щоб підвищити видимість своєї марки.
Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.
Надавайте канали через IP. Встановіть власний інтерфейс користувача, який можна зберегти на центральному сервері й надіслати телевізору через IP. Після появи інтерфейсу користувача на телевізорі його можна також зберегти локально. Ви зможете користуватися перевагами гнучкості та швидкого встановлення під час персоналізації телевізорів із професійною системою Philips чи централізації керування системою.
Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами, оновлення програмного забезпечення та моніторинг стану, незалежно від того, скільки телевізорів – один чи більше.
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Тюнер/Прийом/Передача
Під’єднання, задня панель
Під’єднання, бічна панель
Вдосконалення під’єднання
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аксесуари
Потужність
Розміри