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Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пробудіть свою уяву ще більше
Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати.
Пробудіть свою уяву ще більше
Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пробудіть свою уяву ще більше
Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати.
Світлодіодний дисплей
Ціна магазину Philips
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Світлодіодні панелі Philips серії L-Line 7000 мають висоту 25 см і ширину 50 см, 75 см та 100 см. Ці дисплеї можна встановити в будь-якому горизонтальному положенні без обмежень розміру. Також вони доступні зі скошеними кутами для утворення вигнутої конструкції в опуклому та вигнутому форматах.
Досягайте досконалості завдяки точності. Програмне забезпечення Active Health Monitoring робить обслуговування швидким, простим і передбачуваним, відображаючи точний елемент несправності та його розташування. Завдяки цьому програмному забезпеченню, що працює у режимі реального часу онлайн та оффлайн, можна ефективно заміняти відповідні частини. Воно є просто необхідним для власників дисплеїв із різними географічними розташуваннями.
Кожну світлодіодну панель Philips L-Line відкалібровано на нашому заводі в ідеальних умовах. Це означає, що його не потрібно додатково калібрувати у місці використання, що сприяє швидшому встановленню. Для швидкого обслуговування доступні файли калібрування й налаштування.
Можна поєднати світлодіодні панелі Philips L-Line 7000 різних розмірів для утворення одного дисплея певної форми й розміру. Динамічні гнучкі напрямні штифти забезпечують ідеальне розміщення за будь-яких обставин, забезпечуючи плавну, безшовну поверхню дисплея. Для додаткової зручності й ефективності кожна світлодіодна панель має отвори з кожної сторони для універсального дротового з’єднання між панелями та будь-яким джерелом зовнішнього вхідного сигналу. Отвори вгорі та внизу світлодіодної панелі можуть висуватися на випадок, якщо доступ можливий зверху чи знизу панелі.
Створюйте безрамкові дисплеї будь-якої форми, розміру чи роздільної здатності. Завдяки модульній конструкції світлодіодні панелі Philips можна адаптувати до будь-якого місця. Робіть просторі, захоплюючі інсталяції чи збирайте інтригуючі комбінації. Легко створюйте дисплеї, які без зайвих деталей розміщуються навколо проходів. Нова серія Philips 7000 дозволяє легко створювати навіть кути й вигнуті дисплеї.
Професійний світлодіодний дисплей Philips має вбудовану проводку для акуратного зберігання кабелів живлення та даних. Панелі послідовно з’єднано для живлення та передачі даних, що дозволяє зменшити скупчення дротів і пришвидшити встановлення.
Професійні світлодіодні дисплеї Philips використовують високоефективні світлодіоди, які ретельно протестовано, які енергоефективні й заощаджують гроші. Крім того, вдосконалена технологія дозволяє дисплею динамічно економити на споживанні енергії.
Однорідне покриття із захистом від пилу, бруду, цвілі та вологи захищає цей виріб і полегшує його обслуговування. Має ступінь захисту IP30 та сертифікат, що свідчить про захист від потрапляння пилу й вологи для зниження ймовірності короткого замикання через пил і корозію.
Вогнестійка конструкція сповільнює поширення полум’я у разі виникнення пожежі й допомагає захистити структурну цілісність світлодіодної панелі під час пожежі. Протестовано й сертифіковано відповідно до Європейського стандарту B1 DIN4102, Британського стандарту (BS476-7) та Північно-Американського стандарту UL94.
Запатентовані легкі для монтажу кронштейни роблять встановлення ще швидшим. Ці додаткові елементи доступні для плаского монтажу світлодіодного виробу, опуклого вигнутого (177,5/175/172,5 градусів) та L-подібних кутів 90 градусів.
Зображення/дисплей
Зручність
Умови експлуатації
Потужність
Різне
Корпус
Модуль
Аксесуари
Дані упаковки