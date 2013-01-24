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    Signage Solutions Світлодіодний дисплей

    31BDL7324L/00
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      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      31BDL7324L/00

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      Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати.

      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      Пробудіть свою уяву ще більше

      Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати.

      Пробудіть свою уяву ще більше

      Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати.

      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      Пробудіть свою уяву ще більше

      Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати.

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        Світлодіодний дисплей

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        Світлодіодний дисплей будь-якої форми й розміру

        • 31 дюйм
        • Direct View LED

        Утворює будь-яку форму, L-подібний кут або вигин

        Світлодіодні панелі Philips серії L-Line 7000 мають висоту 25 см і ширину 50 см, 75 см та 100 см. Ці дисплеї можна встановити в будь-якому горизонтальному положенні без обмежень розміру. Також вони доступні зі скошеними кутами для утворення вигнутої конструкції в опуклому та вигнутому форматах.

        Philips Active Health Monitoring

        Досягайте досконалості завдяки точності. Програмне забезпечення Active Health Monitoring робить обслуговування швидким, простим і передбачуваним, відображаючи точний елемент несправності та його розташування. Завдяки цьому програмному забезпеченню, що працює у режимі реального часу онлайн та оффлайн, можна ефективно заміняти відповідні частини. Воно є просто необхідним для власників дисплеїв із різними географічними розташуваннями.

        Заводське калібрування

        Кожну світлодіодну панель Philips L-Line відкалібровано на нашому заводі в ідеальних умовах. Це означає, що його не потрібно додатково калібрувати у місці використання, що сприяє швидшому встановленню. Для швидкого обслуговування доступні файли калібрування й налаштування.

        Під’єднання динамічної панелі

        Можна поєднати світлодіодні панелі Philips L-Line 7000 різних розмірів для утворення одного дисплея певної форми й розміру. Динамічні гнучкі напрямні штифти забезпечують ідеальне розміщення за будь-яких обставин, забезпечуючи плавну, безшовну поверхню дисплея. Для додаткової зручності й ефективності кожна світлодіодна панель має отвори з кожної сторони для універсального дротового з’єднання між панелями та будь-яким джерелом зовнішнього вхідного сигналу. Отвори вгорі та внизу світлодіодної панелі можуть висуватися на випадок, якщо доступ можливий зверху чи знизу панелі.

        Додатково скошені кути дозволяють отримати вигнуті дисплеї

        Створюйте безрамкові дисплеї будь-якої форми, розміру чи роздільної здатності. Завдяки модульній конструкції світлодіодні панелі Philips можна адаптувати до будь-якого місця. Робіть просторі, захоплюючі інсталяції чи збирайте інтригуючі комбінації. Легко створюйте дисплеї, які без зайвих деталей розміщуються навколо проходів. Нова серія Philips 7000 дозволяє легко створювати навіть кути й вигнуті дисплеї.

        Безшовне з’єднання для ідеального зображення

        Професійний світлодіодний дисплей Philips має вбудовану проводку для акуратного зберігання кабелів живлення та даних. Панелі послідовно з’єднано для живлення та передачі даних, що дозволяє зменшити скупчення дротів і пришвидшити встановлення.

        Динамічна економія енергії

        Професійні світлодіодні дисплеї Philips використовують високоефективні світлодіоди, які ретельно протестовано, які енергоефективні й заощаджують гроші. Крім того, вдосконалена технологія дозволяє дисплею динамічно економити на споживанні енергії.

        Удосконалення динамічної контрастності й кольору

        Однорідне покриття із захистом від пилу, бруду, цвілі та вологи захищає цей виріб і полегшує його обслуговування. Має ступінь захисту IP30 та сертифікат, що свідчить про захист від потрапляння пилу й вологи для зниження ймовірності короткого замикання через пил і корозію.

        Високий рівень яскравості: 1200 ніт/пікова 1600 ніт

        Вогнестійка конструкція сповільнює поширення полум’я у разі виникнення пожежі й допомагає захистити структурну цілісність світлодіодної панелі під час пожежі. Протестовано й сертифіковано відповідно до Європейського стандарту B1 DIN4102, Британського стандарту (BS476-7) та Північно-Американського стандарту UL94.

        Три розміри на вибір

        Запатентовані легкі для монтажу кронштейни роблять встановлення ще швидшим. Ці додаткові елементи доступні для плаского монтажу світлодіодного виробу, опуклого вигнутого (177,5/175/172,5 градусів) та L-подібних кутів 90 градусів.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Стандартна колірна температура
          6500±500 К
          Діапазон налаштування колірної температури
          4000–9500 К (відповідно до програмного забезпечення)
          Кут огляду (по горизонталі)
          160  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          160  градусів
          Однорідність яскравості
          >=97%
          Калібрування (яскравість/колір)
          Підтримується
          Частота оновлення (Гц)
          2100–3900 (14 біт: 3900 Гц)
          Частота кадрів (Гц)
          50 та 60
          Формат кадру
          3:1
          Покращення зображення
          Відображення широкої колірної гами
          Встановлення
          Горизонтальне
          Використання
          24/7, у приміщенні
          Пікова яскравість (ніт)
          1600*
          Макс. яскравість (ніт)
          ±1200*
          Піковий коефіцієнт контрастності
          6500:1*
          Макс. коефіцієнт контрастності
          5000:1*
          * Примітка.
          Відповідно до стандарту IDMS.

        • Зручність

          Наскрізний канал керування сигналом
          RJ45
          Просте встановлення
          • Напрямні штифти
          • Невелика вага
          Наскрізний канал живлення
          Для середовищ 230 В: 12 корпусів або менше, для середовищ 110 В: 6 корпусів або менше, макс. 10 А

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          -20–45  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–50  °C
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          10–80%
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          10–85% 

        • Потужність

          Вхідна напруга
          100–240 В змінного струму (50 та 60 Гц)
          Макс. споживання енергії (Вт)
          <115
          Типове споживання енергії (Вт)
          <29
          Споживання енергії в режимі чорного екрана (Вт)
          <10

        • Різне

          Гарантія
          2 роки
          Дозволи контролюючих органів
          • EN55032
          • EN55035
          • EN61000-3-2
          • EN61000-3-3
          • IEC/UL60950
          • IEC/UL62368
          • IEC62471
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • FCC, заява постачальників про відповідність, частина 15, клас A
          Сертифікація вогнестійкості
          • BS476
          • UL94
          • B1 DIN4102
          Однорідне покриття
          панель концентратора, світлодіодний модуль на задній панелі

        • Корпус

          Розмір корпусу (мм)
          750x250x40
          Бічний кут (градуси)
          45
          Корпус по діагоналі (дюйми)
          31,1 дюйма
          Роздільна здатність панелі (Ш x В)
          312x104
          Вага (кг)
          4,5
          Кількість пікселів на панелі (точок)
          32,448
          Область панелі (м2)
          0,1875
          Роз’єм живлення
          3-фазна розетка (вхід C14, вихід C13)
          Роз’єм для передачі даних
          RJ45
          Конструкція корпусу
          Литий алюміній
          Кількість карт прийому
          1 шт.
          Специфікація карт прийому
          A5S/A5S plus
          Марка карти прийому
          NovaStar

        • Модуль

          Тип світлодіодів
          SMD 1515, мідний дріт
          Склад пікселів
          1R1G1B
          Термін експлуатації світлодіода (год)
          100 000 годин
          Крок піксела (мм)
          2,4
          Роздільна здатність модуля (ШxВ пікселів)
          104x104
          Розмір модуля (ШxВ у мм)
          249,9x249,9

        • Аксесуари

          Кабель живлення
          2 шт.
          Кабель LAN (RJ45, CAT-5)
          2 шт.
          Короткий посібник користувача
          1 шт.

        • Дані упаковки

          Розміри упакування (мм)
          1056x392x221

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