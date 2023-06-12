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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    32BDL3650Q/00
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      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      32BDL3650Q/00

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      Інформуйте та захоплюйте аудиторію за допомогою цифрового дисплея Philips Q-Line. Це надійне, просте в налаштуванні рішення для інформаційних панелей на базі Android підтримує технологію Wave для дистанційного керування, що дає вам повний контроль у будь-який час і в будь-якому місці.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Виділіться у натовпі

      Інформуйте та захоплюйте аудиторію за допомогою цифрового дисплея Philips Q-Line. Це надійне, просте в налаштуванні рішення для інформаційних панелей на базі Android підтримує технологію Wave для дистанційного керування, що дає вам повний контроль у будь-який час і в будь-якому місці.

      Виділіться у натовпі

      Інформуйте та захоплюйте аудиторію за допомогою цифрового дисплея Philips Q-Line. Це надійне, просте в налаштуванні рішення для інформаційних панелей на базі Android підтримує технологію Wave для дистанційного керування, що дає вам повний контроль у будь-який час і в будь-якому місці.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Виділіться у натовпі

      Інформуйте та захоплюйте аудиторію за допомогою цифрового дисплея Philips Q-Line. Це надійне, просте в налаштуванні рішення для інформаційних панелей на базі Android підтримує технологію Wave для дистанційного керування, що дає вам повний контроль у будь-який час і в будь-якому місці.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей Q-Line

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        Універсальний і простий у налаштуванні дисплей 18/7

        • 32 дюйми
        • Підсвітка Direct LED
        • Full HD

        Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

        Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть контент в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте контент в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою Wi-Fi або кабелю RJ45 і відтворюйте власні списки відтворення.

        FailOver. Будьте певні, що дисплей ніколи не гасне

        Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку в разі збою джерела вхідного сигналу або додатка. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.

        Легко плануйте відтворення з USB або внутрішньої пам’яті

        Легко плануйте відтворення контенту з USB-пристрою або внутрішньої пам’яті. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний контент, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

        Додаткова взаємодія для бездротового спільного доступу до екрана

        Бездротовий спільний доступ до екрана за допомогою наявної мережі Wi-Fi дає змогу миттєво й безпечно з’єднувати пристрої, а в разі використання нашого додаткового ключа для взаємодії HDMI можна транслювати контент безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

        Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

        Ці потужні професійні дисплеї Philips, що працюють на платформі Android 10 SoC, оптимізовано для роботи із власними додатками Android, а вебдодатки можна встановлювати безпосередньо на дисплей. Вони гнучкі та надійні, а їхні специфікації залишатимуться актуальними довше.

        Революційні результати на хвилі Wave

        Розблокуйте потужність, універсальність та інтелектуалі функції дисплеїв Philips лінійки E віддалено за допомогою Wave. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль: спрощене встановлення й налаштування, моніторинг та управління дисплеями, оновлення вбудованого ПЗ, керування списками відтворення та налаштування графіків енергоспоживання. Це економить ваш час, енергію та зменшує вплив на навколишнє середовище.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Аудіовихід
          3,5-мм роз’єм
          Відеовхід
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          • DVI-I (x1)
          • USB 3.0 (x1)
          Аудіовхід
          3,5-мм роз’єм
          Інші з’єднання
          micro SD
          Зовнішнє керування
          • RJ45
          • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
          • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          80  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          31.5  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Крок пікселя
          0,36375 x 0,36375 мм
          Оптимальна роздільна здатність
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яскравість
          350  кд/м²
          Кольори дисплею
          16,7 мільйона
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          4000:1
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Покращення динамічної контрастності
          • Послідовна розгортка
          Технологія панелі
          Відео-аудіо
          Операційна система
          Android 10
          Імла
          2%

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне (18/7)
          • Вертикальне (18/7)
          Коміркова матриця
          До 3 x 3
          Керування клавіатурою
          • Можна блокувати
          • Прихована
          Сигнал пульта дистанційного керування
          Можна блокувати
          Наскрізний канал сигналу
          • RS232
          • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Регулювання у мережі
          • RS232
          • RJ45

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 10 Вт RMS

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В зм. струму, 50–60 Гц, 1,5 А
          Споживання енергії (типове)
          50  Вт
          Споживання енергії (макс.)
          100 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,5 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Smart Power
          Клас маркування енергоспоживання
          G

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
          Відеоформати
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц

        • Розміри

          Ширина телевізора
          726,5  мм
          Вага виробу
          5,31  кг
          Висота телевізора
          425,4  мм
          Глибина телевізора
          69,1 (Г з ручкою) / 65,1 (Г у разі кріплення на стіні)  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          28,6  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          16.75  дюймів
          Настінне кріплення
          100 мм x 100 мм, 200 мм x 200 мм, M4
          Глибина телевізора (у дюймах)
          2,72 (Г з ручкою) / 2,56 (Г у разі кріплення на стіні)  дюймів
          Ширина рамки
          11,9 мм (Л/П/В), 17,2 мм (Н)
          Вага виробу (у фунтах)
          11,71  фнт.

        • Умови експлуатації

          Висота над рівнем моря
          0–3000 м
          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          50 000  годин(-и)
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          20~80% відносної вологості (без конденсації)
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          5~95% відносної вологості (без конденсації)

        • Мультимедійні застосунки

          Відтворення відео з USB
          • MPEG
          • H.264
          • H.263
          • H.265
          • AVI
          • MP4
          • VP8
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG

        • Внутрішній програвач

          Процесор
          Quad Core Cortex A55
          Графічний процесор
          G52 MC1
          Пам’ять
          • 16 ГБ
          • 3 ГБ DDR

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
          • Послідовний кабель RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Кабель змінного струму
          • Короткий посібник
          • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
          • Кабель RS232
          • Кришка для USB та гвинти
          • Затискач для кабелю (x3)

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          • Польська
          • Турецька
          • Російська
          • Китайська (спрощена)
          • Іспанська
          • Офіційна китайська
          • Арабська
          • Японська
          Гарантія
          3 роки гарантії
          Дозволи контролюючих органів
          • CB
          • CE
          • FCC, клас A
          • VCCI
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • UL

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