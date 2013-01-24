Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
Візьміть контроль у свої руки
Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Візьміть контроль у свої руки
Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.
Візьміть контроль у свої руки
Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Візьміть контроль у свої руки
Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.
Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.
Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.
Професійний телевізор Philips пропонує чіткий, простий у навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати власним маркуванням. Легко додавайте свій логотип або налаштовуйте тло меню, щоб підвищити видимість своєї марки.
Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.
Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикати аналогові та цифрові канали.
Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.
Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Тюнер/Прийом/Передача
Під’єднання, задня панель
Під’єднання, бічна панель
Вдосконалення під’єднання
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аксесуари
Потужність
Розміри