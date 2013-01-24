IPTV. Надавайте канали через IP. Встановлюйте власний інтерфейс користувача

Надавайте канали через IP. Встановіть власний інтерфейс користувача, який можна зберегти на центральному сервері й надіслати телевізору через IP. Після появи інтерфейсу користувача на телевізорі його можна також зберегти локально. Ви зможете користуватися перевагами гнучкості та швидкого встановлення під час персоналізації телевізорів із професійною системою Philips чи централізації керування системою.