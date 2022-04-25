Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Світлодіодний дисплей
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Світлодіодний дисплей будь-якої форми й розміру
41 дюйм
Direct View LED
Утворює будь-яку форму, L-подібний кут або вигин
Світлодіодні панелі Philips серії L-Line 7000 мають висоту 25 см і ширину 50 см, 75 см та 100 см. Ці дисплеї можна встановити в будь-якому горизонтальному положенні без обмежень розміру. Також вони доступні зі скошеними кутами для утворення вигнутої конструкції в опуклому та вигнутому форматах.
Philips Active Health Monitoring
Досягайте досконалості завдяки точності. Програмне забезпечення Active Health Monitoring робить обслуговування швидким, простим і передбачуваним, відображаючи точний елемент несправності та його розташування. Завдяки цьому програмному забезпеченню, що працює у режимі реального часу онлайн та оффлайн, можна ефективно заміняти відповідні частини. Воно є просто необхідним для власників дисплеїв із різними географічними розташуваннями.
Заводське калібрування
Кожну світлодіодну панель Philips L-Line відкалібровано на нашому заводі в ідеальних умовах. Це означає, що його не потрібно додатково калібрувати у місці використання, що сприяє швидшому встановленню. Для швидкого обслуговування доступні файли калібрування й налаштування.
Під’єднання динамічної панелі
Можна поєднати світлодіодні панелі Philips L-Line 7000 різних розмірів для утворення одного дисплея певної форми й розміру. Динамічні гнучкі напрямні штифти забезпечують ідеальне розміщення за будь-яких обставин, забезпечуючи плавну, безшовну поверхню дисплея. Для додаткової зручності й ефективності кожна світлодіодна панель має отвори з кожної сторони для універсального дротового з’єднання між панелями та будь-яким джерелом зовнішнього вхідного сигналу. Отвори вгорі та внизу світлодіодної панелі можуть висуватися на випадок, якщо доступ можливий зверху чи знизу панелі.
Додатково скошені кути дозволяють отримати вигнуті дисплеї
Створюйте безрамкові дисплеї будь-якої форми, розміру чи роздільної здатності. Завдяки модульній конструкції світлодіодні панелі Philips можна адаптувати до будь-якого місця. Робіть просторі, захоплюючі інсталяції чи збирайте інтригуючі комбінації. Легко створюйте дисплеї, які без зайвих деталей розміщуються навколо проходів. Нова серія Philips 7000 дозволяє легко створювати навіть кути й вигнуті дисплеї.
Безшовне з’єднання для ідеального зображення
Професійний світлодіодний дисплей Philips має вбудовану проводку для акуратного зберігання кабелів живлення та даних. Панелі послідовно з’єднано для живлення та передачі даних, що дозволяє зменшити скупчення дротів і пришвидшити встановлення.
Динамічна економія енергії
Професійні світлодіодні дисплеї Philips використовують високоефективні світлодіоди, які ретельно протестовано, які енергоефективні й заощаджують гроші. Крім того, вдосконалена технологія дозволяє дисплею динамічно економити на споживанні енергії.
Однорідне покриття та захист від потрапляння пилу й води
Однорідне покриття із захистом від пилу, бруду, цвілі та вологи захищає цей виріб і полегшує його обслуговування. Має ступінь захисту IP30 та сертифікат, що свідчить про захист від потрапляння пилу й вологи для зниження ймовірності короткого замикання через пил і корозію.
Високий рівень яскравості: 1200 ніт/пікова 1600 ніт
Вогнестійка конструкція сповільнює поширення полум’я у разі виникнення пожежі й допомагає захистити структурну цілісність світлодіодної панелі під час пожежі. Протестовано й сертифіковано відповідно до Європейського стандарту B1 DIN4102, Британського стандарту (BS476-7) та Північно-Американського стандарту UL94.
Три розміри на вибір
Запатентовані легкі для монтажу кронштейни роблять встановлення ще швидшим. Ці додаткові елементи доступні для плаского монтажу світлодіодного виробу, опуклого вигнутого (177,5/175/172,5 градусів) та L-подібних кутів 90 градусів.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Формат кадру
4:1
Однорідність яскравості
>=97%
Яскравість після калібрування
900 ніт
Яскравість перед калібруванням
1200 ніт
Калібрування (яскравість/колір)
Підтримується
Діапазон налаштування колірної температури
4000–9500 К (відповідно до програмного забезпечення)
Стандартна колірна температура
6500±500 К
Коефіцієнт контрастності (типовий)
3500:1
Кут огляду (по горизонталі)
160
градусів
Кут огляду (по вертикалі)
160
градусів
Покращення зображення
Відображення широкої колірної гами
Встановлення
Горизонтальний
Частота кадрів (Гц)
50 та 60
Частота оновлення (Гц)
2100–3900 (14 біт: 3900 Гц)
Використання
Кімнатна
Зручність
Просте встановлення
Напрямні штифти
Невелика вага
Наскрізний канал живлення
Для середовищ 230 В: 8 корпусів або менше, для середовищ 110 В: 4 корпусів або менше, макс. 10 А
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