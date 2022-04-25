Під’єднання динамічної панелі

Можна поєднати світлодіодні панелі Philips L-Line 7000 різних розмірів для утворення одного дисплея певної форми й розміру. Динамічні гнучкі напрямні штифти забезпечують ідеальне розміщення за будь-яких обставин, забезпечуючи плавну, безшовну поверхню дисплея. Для додаткової зручності й ефективності кожна світлодіодна панель має отвори з кожної сторони для універсального дротового з’єднання між панелями та будь-яким джерелом зовнішнього вхідного сигналу. Отвори вгорі та внизу світлодіодної панелі можуть висуватися на випадок, якщо доступ можливий зверху чи знизу панелі.