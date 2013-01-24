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    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    43BDL3651T/00
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      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      43BDL3651T/00

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      Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 10 точок дотику.

      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      Залучайте аудиторію

      Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 10 точок дотику.

      Залучайте аудиторію

      Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 10 точок дотику.

      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      Залучайте аудиторію

      Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 10 точок дотику.

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        Мультисенсорний дисплей

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        Залучайте аудиторію

        10-точковий мультисенсорний дисплей.

        • 43 дюйми
        • На базі Android
        • Мультисенсорний
        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

        CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

        CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

        Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

        CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

        Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

        Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

        Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

        Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

        Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android 8 гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          108,0  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          43  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Оптимальна роздільна здатність
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яскравість
          400  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1
          Обробка поверхні
          Антиблікове покриття
          Формат кадру
          16:9
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.
          Крок піксела
          0,2451 (Г) x 0,2451 (В) мм
          Кольори дисплею
          1,07 млрд.
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Гребеневий 3D-фільтр
          • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
          • Послідовна розгортка
          • 3D MA деінтерлейсинг
          • Покращення динамічної контрастності
          Технологія панелі
          IPS
          Операційна система
          Android 8.0

        • Інтерактивність

          Мультисенсорна технологія
          Проекційно-ємнісний
          Точки дотику
          10 одночасних точок дотику
          Просто увімкніть та користуйтесь
          Відповідність класу HID
          Захисне скло
          3-мм загартоване захисне скло

        • Під'єднання

          Відеовхід
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 типу A (x2)
          • USB 2.0 тип B (x1)
          • VGA (аналоговий D-Sub) (x1)
          Аудіовхід
          3,5-мм роз’єм
          Аудіовихід
          3,5-мм роз’єм
          Зовнішнє керування
          • RJ45
          • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
          • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
          Інші з’єднання
          • micro SD
          • OPS

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
          Відеоформати
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 25, 30 Гц
          • 3840 x 2160, 24, 25 Гц
          • 3840 x 2160, 30 Гц
          • 480i, 30, 60 Гц
          • 576i, 25, 50 Гц

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне (18/7)
          • Вертикальне (18/7)
          Регулювання у мережі
          • RS232
          • RJ45
          Функції збереження екрана
          Зсув пікселів, низька яскравість
          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Сигнал пульта дистанційного керування
          Можна блокувати
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Наскрізний канал сигналу
          • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
          • RS232

        • Розміри

          Ширина телевізора
          990,0  мм
          Висота телевізора
          578,2  мм
          Глибина телевізора
          70,2 (Г з настінним кріпленням)/102,7 (Г із зовнішнім блоком OPS)  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          38,98  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          22,76  дюймів
          Глибина телевізора (у дюймах)
          2,76 (Г з настінним кріпленням)/4,04 (Г із зовнішнім блоком OPS)  дюймів
          Вага виробу
          17,9  кг
          Вага виробу (у фунтах)
          39,46  фнт.
          Ширина рамки
          2,0 мм (В/П/Л/Н)
          Кріплення VESA
          200 мм x 200 мм, M6

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 10 Вт

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          50 000  годин(-и)
          Висота
          0–3000 м
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          20–80% (без конденсації)
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          5–95% (без конденсації)

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,5 Вт
          Споживання енергії (типове)
          100  Вт
          Енергозберігаючі функції
          Smart Power
          Споживання енергії (макс.)
          220 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          G

        • Аксесуари

          Підставка
          BM05922 (додатково)
          Аксесуари в комплекті
          • Ганчірка для чищення (x1)
          • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
          • Логотип Philips (x1)
          • Кабель живлення (3 м)
          • Короткий посібник (x1)
          • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
          • Кабель RS232 (3 м) (x1)
          • Послідовний кабель RS232 (x1)
          • Кришка роз’єму USB та гвинт x1

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Арабська
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          • Японська
          • Польська
          • Іспанська
          • Турецька
          • Російська
          • Китайська (спрощена)
          • Офіційна китайська
          • Датська
          • Голландська
          • Фінська
          • Норвезька
          • Португальська
          • Шведська
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • CB
          • BSMI
          • FCC, клас A
          • CU
          • ETL
          • IMDA
          • PSB
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          Гарантія
          3 роки гарантії

        • Мультимедійні додатки

          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • LPCM
          • M3U
          • M4A
          • MP3
          • MP4
          • WAV
          • WMA
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          • PDF
          Відтворення відео з USB
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WMV

        • Внутрішній програвач

          Процесор
          2 x A53 + 2 x A73
          Графічний процесор
          ARM Mali G51
          Пам’ять
          • 2 ГБ DDR3
          • 8 ГБ
          Wi-Fi
          • 2,4 G
          • 5 G

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