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      Signage Solutions Дисплей D-Line

      43BDL4050D/00

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      Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм FHD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення. Навіть у важких для підключення місцях.

      Signage Solutions Дисплей D-Line

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      Signage Solutions

      Дисплей D-Line

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      Розумний, потужний дисплей 24/7.

      • 43 дюйми
      • На базі Android
      • 450 кд/м²
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Вбудоване гніздо mPCIe для додаткового модуля 4G/LTE

      Легко підключайте модулі 4G/LTE до професійного дисплея Philips. Вбудоване гніздо mPCIe дозволяє дисплею встановити зв’язок з іншими пристроями із тим самим бездротовим з’єднанням. Відмінний варіант, якщо ви встановлюєте дисплеї у таких місцях, як банки чи урядові установи, де неможливо встановити зв’язок із локальною мережею.

      Підтвердження відтворення для контенту Android – будьте в курсі

      Будьте певні, що професійний дисплей Philips на базі Android відтворює належний контент навіть за вашої відсутності. У разі відтворення контенту за допомогою вбудованого мультимедійного програвача можна налаштувати дисплей на створення автоматичних знімків екрана з регулярними інтервалами. Знімки екрана зберігаються у внутрішній пам’яті дисплея, і ви можете отримувати їх електронною поштою.

      Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

      Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        108.0  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        42.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Крок пікселя
        0,49 x 0,49 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        450  кд/м²
        Кольори дисплею
        16,77 млн.
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1100:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        12  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Операційна система
        Android 4.4.4

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Відеовхід
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        • DVI-D
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 2.0
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Інші з’єднання
        • micro SD
        • micro USB
        Відеовихід
        • DisplayPort
        • DVI-I
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальний
        • Вертикальне
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низький рівень яскравості
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • DisplayPort
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Інші зручні пристосування
        • Ручки для транспортування
        • Акселерометр
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • RS232
        • Один дріт (HDMI-CEC)
        • HDMI (один дріт)
        Пам’ять
        16 ГБ eMMC

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        59  Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        965,00 мм  мм
        Вага виробу
        10,70  кг
        Висота телевізора
        559,30  мм
        Глибина телевізора
        45,50  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        37,99  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        22.02  дюймів
        Настінне кріплення
        400 x 400 мм, M6
        Глибина телевізора (у дюймах)
        1.79  дюймів
        Ширина рамки
        9,6 мм (В/Л/П), 15,7 мм (Н)
        Вага виробу (у фунтах)
        23,59  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Відносна вологість
        20–80  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • MKV
        • MP4
        • TS
        • 3GP
        • AVI
        • FLV
        • MOV
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        • MP1
        • MP2

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        Quad Core Cortex A9 1,8 ГГц
        Графічний процесор
        ARM Mali400 Quad Core 533 МГц
        Пам’ять
        2 ГБ DDR3
        Зберігання
        16 ГБ eMMC

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Кабель RS232
        • Кабель змінного струму
        Аксесуари в комплекті
        • Набір для вирівнювання країв (1) – 2 шт.
        • Набір для вирівнювання країв (2) – 1 шт.
        • Послідовний кабель RS232
        • Про логотип
        • Гвинт із головкою (x8)
        Підставка
        Універсальна підставка (велика) (додатково)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Іспанська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Італійська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        • J-Moss
        • PSE
        • VCCI

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Кабель RS232
      • Кабель змінного струму
      Badge-D2C

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