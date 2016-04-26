Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.
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MediaSuite, 43 дюйми
на базі Android™
Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор
Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!
Підтримка MyChoice для пасивного доходу
MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.
CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль
Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.
CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте
Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.
Android: для швидшого, насиченішого та приємнішого телеперегляду
Оскільки Ваш професійний телевізор підтримує Android, Ви зможете насолоджуватися швидшим, насиченішим інтерфейсом, яким легко користуватися. У Ваших руках контроль над численними спеціальними готельними послугами, додатками тощо. Користуватися меню просто завдяки прямим посиланням на Ваші улюблені додатки.
AppControl для додавання, сортування і видалення додатків із мінімальними зусиллями
AppControl дозволяє мати на телевізорах потрібні додатки. Завдяки можливості додавати, видаляти та сортувати додатки, а також налаштовувати їх для тих чи інших номерів, Ваші гості будуть справді вражені тим, що Ви можете здійснювати контроль із центральної консолі без потреби заходити в номер. Для простоти використання та безпеки завантажуйте свій спеціальний додаток на наш приватний хмарний сервер та будьте впевненими, що доступ до нього матимете лише Ви.
Розширені додатки з безліччю спеціальних послуг для готелю
Розширені додатки включають бібліотеку додатків, яка постійно збільшується. Завдяки Android додатки працюють рівномірніше, швидше та є як ніколи розширеними. Спеціально для готелів: інформація про гостя надійно видаляється після використання, заборонено доступ до незаконного вмісту, який може зашкодити Вашому бізнесу.
Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями
Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.
Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем
За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.
Додаток Philips TV Remote App для кращого контролю з боку гостя
Вам не подобається користуватися пультом дистанційного керування? Використовуйте додаток Philips TV Remote App на своєму смартфоні чи планшеті для керування телевізором, обирайте програми для перегляду та отримуйте доступ до SmartInfo. Додаток можна безкоштовно завантажити на пристрої на основі iOS та Android.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Формат кадру
16:9
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
43
дюймів
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
110
см
Дисплей
Світлодіодний Full HD
Роздільна здатність панелі
1920x1080p
Яскравість
300
кд/м²
Покращення зображення
Perfect Motion Rate 200 Гц
Pixel Plus HD
Кут перегляду
178º (Г) / 178º (В)
Тюнер/Прийом/Передача
Цифрові телевізори
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (до 1080p60)
Відтворення відео
NTSC
PAL
Аналоговий телевізор
PAL
Відтворення IP
Multicast
Unicast
Android TV
ОС
Android™ 5.1 (Lollipop)
Об’єм пам’яті (флеш)
8 ГБ
Характеристики
Простота у користуванні
Стиль зображення
Стиль звуку
Цифрові послуги
ЕДП 8 д.
Зараз і далі
MHEG
Телетекст
HbbTV
Субтитри
Локальне керування
Джойстик
Готельні функції
Режим готелю
Блокування керування джойстиком
Блокування меню
Блокування меню встановлення
Обмеження гучності
Режим в’язниці
режим високої безпеки
Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
Таймер
Таймер сну
Будильник
Канал пробудження
Звуки пробудження
Керування увімкненням
Канал
Функція
Формат зображення
Гучність
Стиль зображення
Захист від крадіжок
Захист батареї від крадіжок
Замок Kensington
Керування живленням
Автоматичне увімкнення
Екозапуск/швидкий запуск
WoLAN
WoWLAN
Додатки
AppControl
Додатки на основі хмари
Додатки Android
Додаток Philips TV Remote App
Ваша марка
SmartInfo
Логотип привітання
Панель із можливістю налаштування (HTML)
Система IPTV
Користувацькі додатки
Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
годинник
Годинник у режимі очікування
Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
Екранний годинник
Додатковий зовнішній годинник
SmartInfo
Оглядач HTML5
Інтерактивні шаблони
Клонування та оновлення програмного забезпечення
Миттєве початкове клонування
Через USB/РЧ/IP
CMND & Control
Офлайновий редактор каналів
Офлайновий редактор параметрів
Стан телевізора в режимі реального часу (IP)
Дистанційне керування через IP/РЧ
CMND & Create
Групове керування телевізором
Керування
Блокування автоматичного оновлення каналів
Serial Xpress Protocol
JSON API для TV Control-JAPIT
Вбудовані послуги
5-денний прогноз погоди
Інтерактивне DRM
VSecure
Playready Smoothstreaming
SecureMedia
Генерація доходу
MyChoice
Мови
Налаштування мови гостя
Дистанційне керування
Підтримка фіксатора для кабелю
Виявлення низького рівня заряду батареї
Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
Канали
Об’єднаний список
Тематичні списки
Функції для медичних закладів
Керування
Керування кількома пультами ДК
Підтримка пульта ДК для медичних закладів
Підтримка системи виклику медсестри
Зручність
Вихід для навушників
Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
Безпека
Подвійна ізоляція класу II
Вогнестійкість
Мультимедіа
Підтримуване відтворення відео
Формати: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Контейнери: AVI, MKV
Підтримувані музичні формати
MP3
AAC
WAV
WMA (від v2 до v9.2)
WMA-PRO (v9 та v10)
Підтримувані формати субтитрів
SRT
SMI
SSA SUB
TXT
ASS
Підтримувані формати зображення
JPG
Підтримувана роздільна здатність відео на USB
до 1920x1080p при 60 Гц
Мультимедійні роз’єми
USB
LAN
Аудіо
Вихідна потужність звуку
16 (2x8)
Вт
Вихід для гучномовців для ванної кімнати
1,5 Вт, моно, 8 Ом
Гучномовці
2,0
Направлені вниз
Функції звуку
AVL
Incredible surround
Динамічні баси
Dolby MS10
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
Температура зовнішнього середовища
від 0 °C до 40 °C
Споживання електроенергії в режимі очікування
< 0,4 Вт
Клас маркування енергоспоживання
A+
Живлення маркування енергоспоживання ЄС
43
Вт
Енергозберігаючі функції
Екорежим
Річне споживання енергії
62
кВт·год
Аксесуари
Входить в комплект
Настільна поворотна підставка
2 батареї AAA
Гарантійний талон
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
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