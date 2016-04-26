Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Досвід, який змінить гру Досвід, який змінить гру Досвід, який змінить гру

      Професійні телевізори

      43HFL5011T/12

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Досвід, який змінить гру

      Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.

      Переглянути усі переваги

      Професійні телевізори

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Професійні телевізори
      - {discount-value}

      Професійні телевізори

      усього

      recurring payment

      Досвід, який змінить гру

      на базі Android™

      • MediaSuite, 43 дюйми
      • на базі Android™
      Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

      Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

      Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!

      Підтримка MyChoice для пасивного доходу

      Підтримка MyChoice для пасивного доходу

      MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

      CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

      CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

      Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

      CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

      CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

      Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.

      Android: для швидшого, насиченішого та приємнішого телеперегляду

      Оскільки Ваш професійний телевізор підтримує Android, Ви зможете насолоджуватися швидшим, насиченішим інтерфейсом, яким легко користуватися. У Ваших руках контроль над численними спеціальними готельними послугами, додатками тощо. Користуватися меню просто завдяки прямим посиланням на Ваші улюблені додатки.

      AppControl для додавання, сортування і видалення додатків із мінімальними зусиллями

      AppControl дозволяє мати на телевізорах потрібні додатки. Завдяки можливості додавати, видаляти та сортувати додатки, а також налаштовувати їх для тих чи інших номерів, Ваші гості будуть справді вражені тим, що Ви можете здійснювати контроль із центральної консолі без потреби заходити в номер. Для простоти використання та безпеки завантажуйте свій спеціальний додаток на наш приватний хмарний сервер та будьте впевненими, що доступ до нього матимете лише Ви.

      Розширені додатки з безліччю спеціальних послуг для готелю

      Розширені додатки включають бібліотеку додатків, яка постійно збільшується. Завдяки Android додатки працюють рівномірніше, швидше та є як ніколи розширеними. Спеціально для готелів: інформація про гостя надійно видаляється після використання, заборонено доступ до незаконного вмісту, який може зашкодити Вашому бізнесу.

      Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями

      Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.

      Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем

      За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

      Додаток Philips TV Remote App для кращого контролю з боку гостя

      Вам не подобається користуватися пультом дистанційного керування? Використовуйте додаток Philips TV Remote App на своєму смартфоні чи планшеті для керування телевізором, обирайте програми для перегляду та отримуйте доступ до SmartInfo. Додаток можна безкоштовно завантажити на пристрої на основі iOS та Android.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Формат кадру
        16:9
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        43  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        110  см
        Дисплей
        Світлодіодний Full HD
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Яскравість
        300  кд/м²
        Покращення зображення
        • Perfect Motion Rate 200 Гц
        • Pixel Plus HD
        Кут перегляду
        178º (Г) / 178º (В)

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Відтворення відео
        • NTSC
        • PAL
        Аналоговий телевізор
        PAL
        Відтворення IP
        • Multicast
        • Unicast

      • Android TV

        ОС
        Android™ 5.1 (Lollipop)
        Об’єм пам’яті (флеш)
        8 ГБ

      • Характеристики

        Простота у користуванні
        • Стиль зображення
        • Стиль звуку
        Цифрові послуги
        • ЕДП 8 д.
        • Зараз і далі
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        • Субтитри
        Локальне керування
        Джойстик

      • Готельні функції

        Режим готелю
        • Блокування керування джойстиком
        • Блокування меню
        • Блокування меню встановлення
        • Обмеження гучності
        Режим в’язниці
        • режим високої безпеки
        • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
        Таймер
        • Таймер сну
        • Будильник
        • Канал пробудження
        • Звуки пробудження
        Керування увімкненням
        • Канал
        • Функція
        • Формат зображення
        • Гучність
        • Стиль зображення
        Захист від крадіжок
        • Захист батареї від крадіжок
        • Замок Kensington
        Керування живленням
        • Автоматичне увімкнення
        • Екозапуск/швидкий запуск
        • WoLAN
        • WoWLAN
        Додатки
        • AppControl
        • Додатки на основі хмари
        • Додатки Android
        • Додаток Philips TV Remote App
        Ваша марка
        • SmartInfo
        • Логотип привітання
        • Панель із можливістю налаштування (HTML)
        • Система IPTV
        • Користувацькі додатки
        • Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
        годинник
        • Годинник у режимі очікування
        • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
        • Екранний годинник
        • Додатковий зовнішній годинник
        SmartInfo
        • Оглядач HTML5
        • Інтерактивні шаблони
        Клонування та оновлення програмного забезпечення
        • Миттєве початкове клонування
        • Через USB/РЧ/IP
        CMND & Control
        • Офлайновий редактор каналів
        • Офлайновий редактор параметрів
        • Стан телевізора в режимі реального часу (IP)
        • Дистанційне керування через IP/РЧ
        • CMND & Create
        • Групове керування телевізором
        Керування
        • Блокування автоматичного оновлення каналів
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON API для TV Control-JAPIT
        Вбудовані послуги
        5-денний прогноз погоди
        Інтерактивне DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • SecureMedia
        Генерація доходу
        MyChoice
        Мови
        Налаштування мови гостя
        Дистанційне керування
        • Підтримка фіксатора для кабелю
        • Виявлення низького рівня заряду батареї
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        Канали
        • Об’єднаний список
        • Тематичні списки

      • Функції для медичних закладів

        Керування
        • Керування кількома пультами ДК
        • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
        • Підтримка системи виклику медсестри
        Зручність
        • Вихід для навушників
        • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
        Безпека
        • Подвійна ізоляція класу II
        • Вогнестійкість

      • Мультимедіа

        Підтримуване відтворення відео
        • Формати: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнери: AVI, MKV
        Підтримувані музичні формати
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (від v2 до v9.2)
        • WMA-PRO (v9 та v10)
        Підтримувані формати субтитрів
        • SRT
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        • ASS
        Підтримувані формати зображення
        JPG
        Підтримувана роздільна здатність відео на USB
        до 1920x1080p при 60 Гц
        Мультимедійні роз’єми
        • USB
        • LAN

      • Аудіо

        Вихідна потужність звуку
        16 (2x8)  Вт
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Гучномовці
        • 2,0
        • Направлені вниз
        Функції звуку
        • AVL
        • Incredible surround
        • Динамічні баси
        • Dolby MS10

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
        Температура зовнішнього середовища
        від 0 °C до 40 °C
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,4 Вт
        Клас маркування енергоспоживання
        A+
        Живлення маркування енергоспоживання ЄС
        43  Вт
        Енергозберігаючі функції
        Екорежим
        Річне споживання енергії
        62  кВт·год

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        • Настільна поворотна підставка
        • 2 батареї AAA
        • Гарантійний талон
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Кабель живлення
        • Пульт дистанційного керування 22AV1505B/12
        Додатково
        • Зовнішній годинник 22AV1120C/00
        • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12
        • Пульт ДК для налаштування 22AV9573A
        • Пульт ДК Bluetooth 22AV1507A/12

      • Бездротове підключення

        Бездротова мережа LAN
        802.11 b/g/n
        Bluetooth
        • 4.0
        • Ігровий контролер HID
        • Багатоканальний звук
        • Бездротове аудіо (навушники)
        Wi-Fi Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Можливість підключення знизу

        HDMI1
        HDMI 1.4
        Антена
        IEC-75
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Цифровий аудіовихід
        Оптичний
        USB1
        USB 2.0
        Ethernet (LAN)
        RJ-45

      • Під’єднання, бічна панель

        USB2
        USB 3.0
        Гніздо Common Interface
        CI+ 1.3.2
        USB3
        USB 2.0
        HDMI3
        HDMI 1.4
        HDMI4
        HDMI 1.4 (MHL 2.0)
        Вихід для навушників
        Міні-роз’єм

      • Під’єднання, задня панель

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        Міні-роз’єм
        Компонентний
        YPbPr + L/R cinch
        Аудіовхід DVI
        Міні-роз’єм
        Зовнішнє живлення
        • 12 В/15 Вт
        • Міні-роз’єм
        Зовнішнє керування
        RJ-48

      • Вдосконалення під’єднання

        RJ48
        • ІЧ-вхід/вихід
        • Інтерфейс Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Режим очікування системи
        • Дистанційна дія пульта
        • керування звуком системи
        LAN
        Увімкнення у локальній мережі LAN
        HDMI
        • ARC (усі роз’єми)
        • DVI (усі роз’єми)
        • MHL 2.0 (HDMI4)

      • Конструкція

        Колір
        Срібна

      • Розміри

        Ширина телевізора
        968  мм
        Висота телевізора
        563  мм
        Глибина телевізора
        64/77  мм
        Вага виробу
        9,1  кг
        Ширина телевізора (з підставкою)
        968  мм
        Висота телевізора (з підставкою)
        625  мм
        Глибина телевізора (з підставкою)
        250  мм
        Вага виробу (+ підставка)
        10,5  кг
        Сумісність із настінним кронштейном
        • 200 x 200 мм
        • M6

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Батареї для пульта ДК
      • Дистанційне керування
      • Гарантійний талон
      • Шнур живлення
      • Підставка на стіл
      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
      • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
      • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
      • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Partnerlista
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.