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      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      49BDL3050Q/00

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      Долайте будь-яких конкурентів разом із дисплеєм UHD Android серії Q-Line, що надає велике значення роздільній здатності. Користуйтеся перевагами швидкого встановлення без апаратного забезпечення і неперевершеної якості зображення. Легко відтворюйте онлайновий та локальний контент.

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      Signage Solutions Дисплей Q-Line

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Дисплей Q-Line

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      Простий, розумний, чіткий дисплей 18/7.

      • 49 дюймів
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      • Ultra HD
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      Віддалене системне керування через CMND

      Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.

      CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

      Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

      Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою

      Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        123.2  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        48.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,27963 x 0,27963 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Час відгуку (типовий)
        9  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Покращення кольорів
        • Регулювання колірної температури
        • Деінтерлейсер
        • Пониження шумів
        • Розумне зображення
        Технологія панелі
        IPS
        Операційна система
        Android 5.0.1

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Відеовхід
        • DVI-D
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • HDMI (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (18/7)
        • Вертикальне (12/7)
        Коміркова матриця
        До 10 x 15
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • RS232
        Просте встановлення
        Блокування дистанційного керування
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Інші зручні пристосування
        • Замок Kensington
        • Кріплення VESA (400x400 мм)
        Регулювання у мережі
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        Пам’ять
        8 ГБ eMMC

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання (режим роботи)
        125 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 480p, 30, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 576p, 25, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 30, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1099,2  мм
        Вага виробу
        11,4  кг
        Висота телевізора
        631,9  мм
        Глибина телевізора
        62,4  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        43,28  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        24.88  дюймів
        Настінне кріплення
        400 x 400 мм, M6
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,46  дюймів
        Ширина рамки
        11,9 (В/Л/П) 14,4 (Н) мм
        Вага виробу (у фунтах)
        25,13  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Відносна вологість
        20–80 (робоча), 10–90 (зберігання)  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        Чотириядерний процесор ARM
        Пам’ять
        2 ГБ DDR3
        Зберігання
        8 ГБ eMMC

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Короткий посібник
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        Аксесуари в комплекті
        • Послідовний кабель RS232
        • Кришка роз’єму USB та гвинт x1
        Додаткові аксесуари
        Підставка на стіл
        Підставка
        BM05923/BM02542/BM05922

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Японська
        • Чеська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • FCC, клас B
        • BSMI
        • CCC
        • EAC
        • EMF
        • EnergyStar 7.0
        • PSB
        • CECP

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Короткий посібник
      • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
      • Батареї для пульта ДК
      • Дистанційне керування
      • Додаткові аксесуари: Підставка на стіл
      Badge-D2C

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