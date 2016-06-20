Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Короткий посібник
- Кабель RS232
- Кабель змінного струму
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49BDL4050D/00
Інформуйте інших. Без зусиль.
Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм FHD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення. Навіть у важких для підключення місцях.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дисплей D-Line
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Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.
Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.
Легко підключайте модулі 4G/LTE до професійного дисплея Philips. Вбудоване гніздо mPCIe дозволяє дисплею встановити зв’язок з іншими пристроями із тим самим бездротовим з’єднанням. Відмінний варіант, якщо ви встановлюєте дисплеї у таких місцях, як банки чи урядові установи, де неможливо встановити зв’язок із локальною мережею.
Будьте певні, що професійний дисплей Philips на базі Android відтворює належний контент навіть за вашої відсутності. У разі відтворення контенту за допомогою вбудованого мультимедійного програвача можна налаштувати дисплей на створення автоматичних знімків екрана з регулярними інтервалами. Знімки екрана зберігаються у внутрішній пам’яті дисплея, і ви можете отримувати їх електронною поштою.
Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Звук
Потужність
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Умови роботи
Мультимедійні застосунки
Внутрішній програвач
Аксесуари
Різне
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