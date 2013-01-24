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Професійні телевізори

50HFL3014/12
Загальна оцінка / 5
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    Професійні телевізори

    50HFL3014/12

    Візьміть контроль у свої руки

    Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

    Професійні телевізори

    Візьміть контроль у свої руки

    Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

    Візьміть контроль у свої руки

    Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

    Професійні телевізори

    Візьміть контроль у свої руки

    Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

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      Візьміть контроль у свої руки

      На базі CMND

      • EasySuite
      • Full HD 1080p

      CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

      Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

      Сумісність із MyChoice. Вбудоване платне рішення

      Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.

      Будьте помітними. Позначте інтерфейс користувача телевізора своїм логотипом

      Професійний телевізор Philips пропонує чіткий, простий у навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати власним маркуванням. Легко додавайте свій логотип або налаштовуйте тло меню, щоб підвищити видимість своєї марки.

      Миттєве попереднє клонування USB. Швидке налаштування професійних телевізорів

      Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

      Карта змішаних каналів для поєднання аналогових і цифрових каналів

      Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикати аналогові та цифрові канали.

      Автоматичне відтворення USB. Музика, фільми та інше

      Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

      Низький рівень споживання енергії

      Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Дисплей
        • Світлодіодний Full HD
        • D-LED
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        126  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        50  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Яскравість
        250  кд/м²
        Кут перегляду
        178º (Г) / 178º (В)

      • Аудіо

        Вихідна потужність звуку
        16 (2x8)  Вт
        Гучномовці
        • 2,0
        • Направлені вниз
        Функції звуку
        • AVL
        • Динамічні баси
        • Incredible surround
        • Dolby MS10

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговий телевізор
        • PAL
        • SECAM
        Відтворення відео
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Під’єднання, задня панель

        Антена
        IEC-75
        HDMI1
        • ARC
        • HDMI 1.4
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Цифровий аудіовихід
        Оптичний
        Аудіовхід DVI
        Міні-роз’єм
        Вхід VGA
        15-контактний D-sub

      • Під’єднання, бічна панель

        Гніздо Common Interface
        CI+ 1.3.2
        Вихід для навушників
        Міні-роз’єм
        USB1
        USB 2.0

      • Вдосконалення під’єднання

        HDMI
        ARC (HDMI1)
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Режим очікування системи
        • Дистанційна дія пульта
        • керування звуком системи
        Scart
        Увімкнення через Scart

      • Характеристики

        Цифрові послуги
        • ЕДП 8 д.
        • Зараз і далі
        • MHEG
        • Телетекст
        • Субтитри
        Простота у користуванні
        • Стиль зображення
        • Стиль звуку
        • Формат зображення
        • Автономне регулювання гучності
        Локальне керування
        Джойстик

      • Готельні функції

        Режим готелю
        • Блокування керування джойстиком
        • Блокування меню
        • Блокування меню встановлення
        • Обмеження гучності
        Режим в’язниці
        • режим високої безпеки
        • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
        CMND & Control
        • Дистанційне керування через РЧ
        • Групове керування телевізором
        • Офлайновий редактор параметрів
        • Офлайновий редактор каналів
        Ваша марка
        • Головний екран з можливістю налаштування
        • Логотип привітання
        Генерація доходу
        MyChoice
        Клонування та оновлення програмного забезпечення
        • Миттєве початкове клонування
        • Через USB/РЧ
        Таймер
        • Таймер сну
        • Будильник
        • Канал пробудження
        • Звуки пробудження
        годинник
        • Екранний годинник
        • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
        Канали
        • Об’єднаний список
        • Офлайновий редактор каналів
        Керування
        Блокування автоматичного оновлення каналів
        Керування живленням
        Екозапуск/швидкий запуск
        Керування увімкненням
        • Канал
        • Функція
        • Формат зображення
        • Стиль зображення
        • Стиль звуку
        • Гучність
        • Мова меню
        Дистанційне керування
        • Підтримка фіксатора для кабелю
        • Виявлення низького рівня заряду батареї
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        • Кнопка годинника з підсвіткою у темряві
        Захист від крадіжок
        • Захист батареї від крадіжок
        • Замок Kensington
        Мови
        Налаштування мови гостя

      • Функції для медичних закладів

        Керування
        • Керування кількома пультами ДК
        • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
        Зручність
        • Вихід для навушників
        • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
        • Виявлення навушників
        Безпека
        • Подвійна ізоляція класу II
        • Вогнестійкість

      • Мультимедіа

        Мультимедійні роз’єми
        USB
        Підтримуване відтворення відео
        • Формати: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • MP4
        • MPG
        • WMV
        • TS
        • Контейнери: AVI, MKV
        Підтримувані формати субтитрів
        • SRT
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        • ASS
        Підтримувані музичні формати
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (від v2 до v9.2)
        Підтримувані формати зображення
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Підтримувана роздільна здатність відео на USB
        до 1920x1080p при 60 Гц

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Підставка з кантом
        • 2 батареї AAA
        • Кабель живлення
        • Гарантійний талон
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Пульт дистанційного керування 22AV1903A/12
        Додатково
        • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
        • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1604B/12
        • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
        Клас маркування енергоспоживання
        A++
        Живлення маркування енергоспоживання ЄС
        47  Вт
        Річне споживання енергії
        69  кВт·год
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,3 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Екорежим
        • Таймер автоматичного вимикання
        Температура зовнішнього середовища
        від 0 °C до 40 °C

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1128  мм
        Висота телевізора
        655  мм
        Глибина телевізора
        81/86  мм
        Ширина телевізора (з підставкою)
        1128  мм
        Висота телевізора (з підставкою)
        679  мм
        Глибина телевізора (з підставкою)
        214,5  мм
        Вага виробу
        11,3  кг
        Вага виробу (+ підставка)
        11,6  кг
        Сумісність з настінним кріпленням VESA
        • 200 x 200 мм
        • M6

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Батареї для пульта ДК
      • Дистанційне керування
      • Гарантійний талон
      • Шнур живлення
      • Підставка на стіл

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          • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
          • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
          • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
          • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.