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Професійні телевізори

50HFL4014/12
Загальна оцінка / 5
  • Зручне керування Зручне керування Зручне керування
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    Професійні телевізори

    50HFL4014/12

    Зручне керування

    Дивуйте і даруйте захоплення з професійною системою Full HD IPTV. Завдяки заощадливому центральному керуванню, швидкому встановленню та регульованому інтерфейсу користувача – це гнучке рішення. Визнана у світі якість зображення Philips завжди захоплює.

    Професійні телевізори

    Зручне керування

    Дивуйте і даруйте захоплення з професійною системою Full HD IPTV. Завдяки заощадливому центральному керуванню, швидкому встановленню та регульованому інтерфейсу користувача – це гнучке рішення. Визнана у світі якість зображення Philips завжди захоплює.

    Зручне керування

    Дивуйте і даруйте захоплення з професійною системою Full HD IPTV. Завдяки заощадливому центральному керуванню, швидкому встановленню та регульованому інтерфейсу користувача – це гнучке рішення. Визнана у світі якість зображення Philips завжди захоплює.

    Професійні телевізори

    Зручне керування

    Дивуйте і даруйте захоплення з професійною системою Full HD IPTV. Завдяки заощадливому центральному керуванню, швидкому встановленню та регульованому інтерфейсу користувача – це гнучке рішення. Визнана у світі якість зображення Philips завжди захоплює.

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      • PrimeSuite
      • Full HD

      Будьте помітними. Позначте інтерфейс користувача телевізора своїм логотипом

      Професійний телевізор Philips пропонує чіткий, простий у навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати власним маркуванням. Легко додавайте свій логотип та кольори до панелі пошуку, щоб підвищити видимість своєї марки.

      Сумісність із MyChoice. Вбудоване платне рішення

      Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.

      IPTV. Надавайте канали через IP. Встановлюйте власний інтерфейс користувача

      Надавайте канали через IP. Встановіть власний інтерфейс користувача, який можна зберегти на центральному сервері й надіслати телевізору через IP. Після появи інтерфейсу користувача на телевізорі його можна також зберегти локально. Ви зможете користуватися перевагами гнучкості та швидкого встановлення під час персоналізації телевізорів із професійною системою Philips чи централізації керування системою.

      CMND & Control. Керуйте, оновлюйте, зберігайте

      Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами, оновлення програмного забезпечення та моніторинг стану, незалежно від того, скільки телевізорів – один чи більше.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Дисплей
        • Світлодіодний Full HD
        • D-LED
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        126  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        50  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Яскравість
        250  кд/м²
        Кут перегляду
        178º (Г) / 178º (В)

      • Аудіо

        Вихідна потужність звуку
        16 (2x8)  Вт
        Гучномовці
        • 2,0
        • Направлені вниз
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Функції звуку
        • DTS-HD
        • Сумісність із Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AVL
        • Incredible surround

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговий телевізор
        PAL
        Відтворення IP
        • Multicast
        • Unicast

      • Під’єднання, задня панель

        Цифровий аудіовихід
        Оптичний
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Антена
        IEC-75
        Зовнішнє керування
        RJ-48
        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB2
        USB 2.0
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        Міні-роз’єм

      • Під’єднання, бічна панель

        Гніздо Common Interface
        CI+ 1.3.2
        USB1
        USB 2.0
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Вихід для навушників
        Міні-роз’єм

      • Вдосконалення під’єднання

        HDMI
        • MHL 2.0 (HDMI1)
        • ARC (HDMI2)
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Режим очікування системи
        • Дистанційна дія пульта
        • керування звуком системи
        LAN
        Увімкнення у локальній мережі LAN
        RJ48
        • ІЧ-вхід/вихід
        • Інтерфейс Serial Xpress

      • Характеристики

        Цифрові послуги
        • ЕДП 8 д.
        • Зараз і далі
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        • Субтитри
        Простота у користуванні
        • Стиль зображення
        • Стиль звуку
        Локальне керування
        Джойстик

      • Готельні функції

        Додатки
        YouTube
        Ваша марка
        • Головний екран з можливістю налаштування
        • Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
        • CMND & Create
        • Панель із можливістю налаштування (HTML)
        • Логотип привітання
        CMND & Control
        • Офлайновий редактор каналів
        • Офлайновий редактор параметрів
        • Дистанційне керування через IP/РЧ
        • CMND & Create
        • Групове керування телевізором
        CMND&Check-In
        • Ім’я гостя
        • Мова гостя
        Мови
        Налаштування мови гостя
        годинник
        • Екранний годинник
        • Додатковий зовнішній годинник
        Таймер
        • Таймер сну
        • Будильник
        • Канал пробудження
        • Звуки пробудження
        Дистанційне керування
        • Виявлення низького рівня заряду батареї
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        • Кнопка годинника з підсвіткою у темряві
        Керування
        • JSON API для TV Control-JAPIT
        • Serial Xpress Protocol
        Клонування та оновлення програмного забезпечення
        • Миттєве початкове клонування
        • Через USB/РЧ/IP
        Інтерактивне DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        Керування живленням
        • Швидкий початок
        • Автоматичне увімкнення
        • WoLAN
        Керування увімкненням
        • Канал
        • Функція
        • Формат зображення
        • Гучність
        • Стиль зображення
        Генерація доходу
        MyChoice
        Режим готелю
        • Блокування керування джойстиком
        • Блокування меню
        • Блокування меню встановлення
        • Обмеження гучності
        Режим в’язниці
        • режим високої безпеки
        • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів

      • Функції для медичних закладів

        Керування
        • Керування кількома пультами ДК
        • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
        • Підтримка системи виклику медсестри
        Зручність
        • Вихід для навушників
        • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
        • Виявлення навушників
        Безпека
        • Подвійна ізоляція класу II
        • Вогнестійкість

      • Мультимедіа

        Підтримуване відтворення відео
        • Формати: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнери: AVI, MKV
        • VP9
        Підтримувані формати субтитрів
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        Підтримувані музичні формати
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (від v2 до v9.2)
        • WMA-PRO (v9 та v10)
        Підтримувані формати зображення
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF
        Підтримувана роздільна здатність відео на USB
        до 1920x1080p при 60 Гц

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Підставка з кантом
        • Пульт дистанційного керування 22AV1904A/12
        • 2 батареї AAA
        • Кабель живлення
        • Гарантійний талон
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        Додатково
        • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
        • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1604B/12
        • Зовнішній годинник 22AV1860A/12
        • Кабельний модем DOCSIS 22AV1970A
        • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
        Клас маркування енергоспоживання
        A++
        Живлення маркування енергоспоживання ЄС
        48  Вт
        Річне споживання енергії
        71  кВт·год
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,3 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Екорежим
        Температура зовнішнього середовища
        від 0 °C до 40 °C

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1128  мм
        Висота телевізора
        655  мм
        Глибина телевізора
        82/86  мм
        Ширина телевізора (з підставкою)
        1128  мм
        Висота телевізора (з підставкою)
        715  мм
        Глибина телевізора (з підставкою)
        214,5  мм
        Вага виробу
        11,3  кг
        Вага виробу (+ підставка)
        11,6  кг
        Сумісність з настінним кріпленням VESA
        • 200 x 200 мм
        • M6

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Батареї для пульта ДК
      • Дистанційне керування
      • Гарантійний талон
      • Шнур живлення
      • Підставка на стіл

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          • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
          • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
          • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
          • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.