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    Професійні телевізори

    50HFL4518U/12
    • Яскравий і розумний Яскравий і розумний Яскравий і розумний
      -{discount-value}

      Професійні телевізори

      50HFL4518U/12

      Яскравий і розумний

      Цей телевізор Hospitality TV ідеальний вибір, коли ви просто хочете, щоб усе виглядало та звучало чудово. Вбудований модуль Chromecast робить потокові трансляції швидкими й простими, а Android™ і Google Play Store відкривають перед вами безмежні можливості.

      Професійні телевізори

      Яскравий і розумний

      Цей телевізор Hospitality TV ідеальний вибір, коли ви просто хочете, щоб усе виглядало та звучало чудово. Вбудований модуль Chromecast робить потокові трансляції швидкими й простими, а Android™ і Google Play Store відкривають перед вами безмежні можливості.

      Яскравий і розумний

      Цей телевізор Hospitality TV ідеальний вибір, коли ви просто хочете, щоб усе виглядало та звучало чудово. Вбудований модуль Chromecast робить потокові трансляції швидкими й простими, а Android™ і Google Play Store відкривають перед вами безмежні можливості.

      Професійні телевізори

      Яскравий і розумний

      Цей телевізор Hospitality TV ідеальний вибір, коли ви просто хочете, щоб усе виглядало та звучало чудово. Вбудований модуль Chromecast робить потокові трансляції швидкими й простими, а Android™ і Google Play Store відкривають перед вами безмежні можливості.

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        Професійні телевізори

        Професійні телевізори

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        Яскравий і розумний

        З вбудованим модулем Chromecast

        • 50-дюймовий телевізор Hospitality TV
        • на базі Android™

        Вбудований модуль Chromecast™ для легкого обміну контентом

        Користуйтеся перевагами миттєвого, безпечного бездротового відтворення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) із роздільною здатністю 4K. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч сумісних додатків.

        Миттєве початкове клонування. Швидке налаштування професійних телевізорів

        Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

        3 роки гарантії, розширено до 5 років

        Стандартну 3-річну гарантію можна продовжити, і ви зможете безтурботно користуватися цим пристроєм протягом 5 років.

        Доступ до Google Play Store – це додатки та мультимедіа

        Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.

        Поставляється з гігієнічним пультом дистанційного керування

        Вибір антимікробного матеріалу в поєднанні з конструкцією без порожнин робить цей гігієнічний пульт дистанційного керування простим для очищення від бруду і мікробів.

        AppControl. Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно та безпечно

        Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.

        Керування, моніторинг, обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеїв через локальне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.

        CMND & Create: відображайте інформацію, яка вас потрібна й коли вона вам потрібна

        CMND & Create — це потужний авторський інструмент для створення цікавого контенту. Завдяки інтерфейсу з підтримкою перетягування, попередньо завантаженим шаблонам та інтегрованим віджетам ви швидко зможете вразити клієнтів своїм контентом та інформацією.

        CMND & Check-in. Персоналізуйте кожне використання

        Будьте гостинні до відвідувачів. Функція CMND & Check-in дозволяє використовувати індивідуальну інформацію, як-от ім’я та мова, якою розмовляють, для персоналізованого використання.

        Сумісність із MyChoice. Вбудоване платне рішення

        Пропонуйте платний контент у будь-якій ситуації — від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice — це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          50  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          126  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160p
          Яскравість
          350  кд/м²
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • DVB-S/S2
          Відтворення IP
          • Unicast
          • Multicast
          • Канали з додатками OTT

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Попередньо встановлені застосунки
          • YouTube
          • Фільми Google Play
          • Ігри Google Play
          • Google Play Store*
          • YouTube Music
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування меню встановлення
          • Блокування локального керування
          • Обмеження гучності (вкл. з HP)
          • Керування налаштуваннями ввімкнення
          • Режим в’язниці
          Керування живленням
          • WoWLAN
          • WoLAN
          • Швидкий початок
          • Автоматичне вимкнення
          Додатки
          • AppControl
          • Магазин Google Play
          Ваша марка
          • Додаток-вітання з можливістю налаштування
          • CMND & Create
          CMND & Control
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Групове керування телевізором
          • Дистанційне керування через IP
          • Локальні оновлення через USB
          • Миттєве початкове клонування
          Інтерактивне DRM
          Playready Smoothstreaming
          Генерація доходу
          MyChoice
          Дистанційне керування
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          • Гігієнічні
          CMND&Check-In
          • Ім’я гостя
          • Мова гостя
          Спільний доступ
          • Безпечний спільний доступ
          • Керований у мережі спільний доступ
          • Вбудований модуль Chromecast Ultra
          Зручність
          • Таймер сну
          • Google Помічник*
          • Вхід в обліковий запис Google
          • Підтримка >40 мов меню

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Підтримуване відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • VP9
          • HEVC
          • AV1
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • WAV
          • AAC
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SMI
          • SSA SUB
          • ASS
          • TXT
          Підтримувані формати зображення
          • JPG
          • GIF
          • PNG
          • BMP

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          20 (2x10)  Вт
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Гучномовці
          • 2.0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • DTS Studio Sound
          • Dolby MS12D
          • AC-4
          • DTS-HD
          • Сумісність із Dolby Atmos

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Сенсор світла
          • Екорежим
          • Таймер автоматичного вимикання

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Підставка з кантом
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Кабель живлення
          • 2 батареї AA
          • Гігієнічний пульт ДК 22AV2304A
          Додатково
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12
          • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
          • Кабельний модем DOCSIS 22AV1970A

        • Бездротове підключення

          Бездротова мережа LAN
          • Подвійний діапазон
          • 802.11 b/g/n
          • 802.11 ac
          • Wi-Fi Direct
          • 2x2
          Bluetooth
          • 5,0
          • A2DP
          • SBC

        • Можливість підключення знизу

          HDMI2
          HDMI 2.0
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          HDMI3
          HDMI 2.0
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          Міні-роз’єм
          Вхід антени
          • IEC-75
          • Тип F
          Вхід/вихід IR
          Міні-роз’єм

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.4
          HDMI1
          HDMI 2.0
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 2.0

        • Вдосконалення під’єднання

          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • керування звуком системи
          • Дистанційна дія пульта
          HDMI
          • ARC (HDMI1)
          • HDCP 2.3 (усі порти)

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1112  мм
          Висота телевізора
          647  мм
          Глибина телевізора
          47/85  мм
          Вага виробу
          11  кг
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1112  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          674  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          247  мм
          Вага виробу (+ підставка)
          11.1  кг
          Сумісність із настінним кронштейном
          • 100 x 200 мм
          • M6

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          1827412
          Клас енергоспоживання для SDR
          E
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          61 кВт / 1000 год
          Клас енергоспоживання для HDR
          F
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          51 кВт / 1000 год

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Відгуки

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
            • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
            • Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC
            • Google Cast потребує доступу до серверів Google.
            • Цей пристрій призначений для використання тільки в професійних установах та готельних комплексах (зокрема готелях і будинках відпочинку) і не підходить для побутових цілей. Будь-яке використання, відмінне від використання за призначенням, може призвести до анулювання гарантії.

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