Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні телевізори
Розумніші можливості підключення
Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.
Розумніші можливості підключення
Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні телевізори
Розумніші можливості підключення
Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.
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Розумніші можливості підключення
із вбудованим Chromecast та Netflix
MediaSuite, 50 дюймів
на базі Android™
Оновлення Android забезпечують найповнішу функціональність
Професійні дисплеї Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Дисплеї оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити вебдодатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.
Вбудований модуль Chromecast™ для легкого обміну контентом
Користуйтеся перевагами миттєвого, безпечного бездротового відтворення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) із роздільною здатністю 4K. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч сумісних додатків.
Доступ до Google Play Store – це додатки та мультимедіа
Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.
Регульований інтерфейс – це персоналізовані логотипи та кольори
Philips MediaSuite пропонує чіткий, простий в навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати. Легко додавайте свій логотип та кольори до панелі пошуку, щоб підвищити видимість своєї марки.
Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно завдяки AppControl
Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних дисплеях Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих дисплеях або в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю дисплеїв ви керуєте.
Керування, моніторинг, обслуговування з функцією CMND & Control
Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.
Персоналізоване використання завдяки CMND & Check-in
Будьте гостинні до відвідувачів. Функція CMND & Check-in дозволяє використовувати індивідуальну інформацію, таку як ім’я та мова, якою розмовляють, для персоналізованого використання незалежно від того, чи ви додаєте спеціальні дотики для гостей готелю, впорядковуєте процес білінгу чи пропонуєте кілька пакетів каналів.
Вбудований Netflix зі спеціальною кнопкою дистанційного керування
Доступ до вбудованого Netflix робить перегляд найновіших фільмів та шоу з облікового запису простішим, швидшим та зручнішим. Немає потреби в зовнішніх програвачах чи супутниковому телебаченні, що дозволяє зменшити експлуатаційні витрати і забезпечує акуратне встановлення, зберігаючи сучасний вигляд приміщення. Спеціальна кнопка Netflix на пульті дистанційного керування забезпечує миттєвий доступ для ефективного використання. До активації Netflix застосовуються Умови та положення.
Google Помічник™ забезпечує швидше, розумніше керування
Функція керування голосом та швидші відповіді доступні завдяки пульту дистанційного керування з підтримкою Google Помічника™ (22AV2025B/00). Відкрийте YouTube. Збільште гучність. Відтворюйте улюблені пісні й миттєво отримуйте всю потрібну інформацію, таку як оновлення погоди, список завдань і навіть усні переклади. З Google Помічником™ можливості безмежні.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
50
дюймів
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
126
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Роздільна здатність панелі
3840x2160p
Яскравість
350
кд/м²
Коефіцієнт контрастності (типовий)
5000:1
Підтримувана роздільна здатність дисплея
HDMI
До 3840x2160p при 60 Гц
Тюнер
Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
USB, LAN
HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
Тюнер/Прийом/Передача
Цифрові телевізори
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (до 2160p60)
Аналоговий телевізор
PAL
Відтворення IP
Multicast
Unicast
HLS
Канали з додатками OTT
Android TV
ОС
Android TV™ 9 (Pie)
Попередньо встановлені застосунки
Netflix*
YouTube
Google Play Store*
Фільми Google Play
Ігри Google Play
YouTube Music
Об’єм пам’яті (флеш)
16 Гб*
Готельні функції
Режим готелю
Керування налаштуваннями ввімкнення
Обмеження гучності
Блокування меню встановлення
Блокування меню
Блокування керування джойстиком
Режим в’язниці
Керування живленням
Швидкий початок
Автоматичне увімкнення
Автоматичне вимкнення
Ваша марка
Головний екран з можливістю налаштування
Додаток-вітання з можливістю налаштування
Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
CMND & Create
Користувацька панель (HTML та APK)
CMND & Control
Офлайновий редактор каналів
Офлайновий редактор параметрів
Дистанційне керування через IP/РЧ
Групове керування телевізором
Локальні оновлення через USB
Миттєве початкове клонування
Керування
AppControl
JEDI Native Android TV Control
JSON API для TV Control-JAPIT
Serial Xpress Protocol
Crestron Connected
Джойстик
Інтерактивне DRM
VSecure
Playready Smoothstreaming
Генерація доходу
MyChoice
Дистанційне керування
Виявлення низького рівня заряду батареї
Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
Кнопка годинника з підсвіткою у темряві
CMND&Check-In
Ім’я гостя
Мова гостя
Повідомлення
Рахунок за ТБ
Експрес-виписка
Спільний доступ
Вбудований модуль Chromecast Ultra
Безпечний спільний доступ
Керований у мережі спільний доступ
Зручність
Google Помічник*
Вхід в обліковий запис Google
Прогноз погоди
Підтримка >40 мов меню
Годинник у режимі вимкнення
Тематичне ТБ
Будильник
Таймер сну
Функції для медичних закладів
Керування
Керування кількома пультами ДК
Підтримка системи виклику медсестри
Зручність
Двосторонній зв’язок
Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
Безпека
Подвійна ізоляція класу II
Вогнестійкість
Мультимедіа
Підтримуване відтворення відео
Формати: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Контейнери: AVI, MKV
VP9
Підтримувані музичні формати
MP3
AAC
WAV
WMA (від v2 до v9.2)
WMA-PRO (v9 та v10)
Підтримувані формати субтитрів
SRT
SMI
TXT
Підтримувані формати зображення
JPG
PNG
BMP
GIF
Аудіо
Вихідна потужність звуку
20 (2x10)
Вт
Вихід для гучномовців для ванної кімнати
1,5 Вт, моно, 8 Ом
Гучномовці
2,0
Направлені вниз
Функції звуку
DTS-HD
Сумісність із Dolby Atmos
Dolby MS12D
AC-4
DTS Studio Sound
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
Температура зовнішнього середовища
від 0 °C до 40 °C
Споживання електроенергії в режимі очікування
<0,3 Вт
Клас маркування енергоспоживання
F
Живлення маркування енергоспоживання ЄС
65
Вт
Енергозберігаючі функції
Екорежим
Таймер автоматичного вимикання
Сенсор світла
Реєстраційний номер EPREL
935974
Аксесуари
Входить в комплект
Пульт дистанційного керування 22AV2005B/00
2 батареї AAA
Кабель живлення
Гарантійний талон
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
Підставка з кантом
Додатково
Пульт ДК із функцією керування голосом 22AV2025B/00
Netflix: застосовуються певні умови та положення, які потрібно прийняти для активації додатка.
Доступність Google Помічника залежить від налаштування країни та мови. Для використання Google Помічника необхідний додатковий пульт дистанційного керування із функцією керування голосом.
Google Cast потребує доступу до серверів Google.
Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC
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