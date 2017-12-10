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      Signage Solutions Дисплей H-Line

      55BDL3002H/00

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      Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів.

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      Signage Solutions Дисплей H-Line

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      Signage Solutions

      Дисплей H-Line

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      Дисплей високої яскравості 24/7.

      • 55 дюймів
      • 2500 кд/м²
      • Full HD
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      Додайте потужності обробки Android завдяки додатковому модулю CRD50

      Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).

      Віддалене системне керування через CMND

      Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.

      Висока яскравість (2500 кд/м2). Підходить для використання у напіввідкритих місцях

      Впливайте на аудиторію в яскраво освітлених або напіввідкритих місцях. Цей дисплей із високою яскравістю (2500 кд/м2) ідеально підходить для привертання уваги в просторих і жвавих місцях із яскравим освітленням.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        139.7  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        55  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Крок пікселя
        0,63 x 0,63 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        2500  кд/м²
        Кольори дисплею
        16,7 млн. (8 біт)
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        5000:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        6  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        Технологія панелі
        SVA

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Відеовхід
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • Компонентний (BNC)
        • Композитний (BNC)
        • HDMI (x2)
        Аудіовхід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Інші з’єднання
        • Вихід змінного струму
        • OPS
        • USB
        Відеовихід
        • DisplayPort
        • DVI-I
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • RJ45
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальний
        • Вертикальне
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Просте встановлення
        • Розумна вставка
        • Набір для вирівнювання країв
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Інші зручні пристосування
        Ручки для транспортування
        Характеристики зображення
        Вдосконалене регулювання кольорів
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • HDMI (один дріт)
        • LAN (RJ45)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        368  Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1242,2  мм
        Вага виробу
        35,8  кг
        Висота телевізора
        713  мм
        Глибина телевізора
        137,9  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        48,9  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        28.1  дюймів
        Настінне кріплення
        400 x 400 мм, M6
        Глибина телевізора (у дюймах)
        5,43  дюймів
        Ширина рамки
        15,6 мм
        Вага виробу (у фунтах)
        78,94  фнт.
        Ширина розумного модуля
        100  мм
        Висота розумного модуля
        200  мм

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Відносна вологість
        20–80 (робоча), 5–95% (зберігання)  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування
        • Пластини для вирівнювання країв
        • Кабель RS232
        Аксесуари в комплекті
        Послідовний кабель RS232
        Додаткові аксесуари
        • ІЧ сенсор руху (CRD41)
        • Підставка на стіл

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        • Португальська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • BSMI
        • CB
        • CE
        • FCC, клас B
        • UL/cUL

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Дистанційне керування
      • Пластини для вирівнювання країв
      • Кабель RS232
      • Додаткові аксесуари: ІЧ сенсор руху (CRD41)
      • Додаткові аксесуари: Підставка на стіл
      Badge-D2C

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