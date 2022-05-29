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    Signage Solutions Дисплей для відеостіни

    55BDL3207X/00
    • Вражаюча відеостіна Вражаюча відеостіна Вражаюча відеостіна
      -{discount-value}

      Signage Solutions Дисплей для відеостіни

      55BDL3207X/00

      Вражаюча відеостіна

      Піднесіть презентації та корпоративний брендинг на новий рівень. Дисплей для відеостіни Philips X-Line оживляє ваш контент, щоб забезпечити абсолютне залучення аудиторії в кожному налаштуванні завдяки технології Pure Colour Pro.

      Signage Solutions Дисплей для відеостіни

      Вражаюча відеостіна

      Піднесіть презентації та корпоративний брендинг на новий рівень. Дисплей для відеостіни Philips X-Line оживляє ваш контент, щоб забезпечити абсолютне залучення аудиторії в кожному налаштуванні завдяки технології Pure Colour Pro.

      Вражаюча відеостіна

      Піднесіть презентації та корпоративний брендинг на новий рівень. Дисплей для відеостіни Philips X-Line оживляє ваш контент, щоб забезпечити абсолютне залучення аудиторії в кожному налаштуванні завдяки технології Pure Colour Pro.

      Signage Solutions Дисплей для відеостіни

      Вражаюча відеостіна

      Піднесіть презентації та корпоративний брендинг на новий рівень. Дисплей для відеостіни Philips X-Line оживляє ваш контент, щоб забезпечити абсолютне залучення аудиторії в кожному налаштуванні завдяки технології Pure Colour Pro.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей для відеостіни

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        Вражаюча відеостіна

        Надихайте свою команду і гостей

        • 55 дюймів
        • Підсвітка Direct LED
        • Full HD
        • 700 кд/м²
        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

        Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

        Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

        Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

        Додайте потужності обробки Android завдяки додатковому модулю CRD50

        Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).

        Режим поєднання. Створюйте об’єднані відеостіни 4K будь-якого розміру

        Об’єднуйте два чи більше професійних дисплеїв Philips для створення об’єднаної відеостіни без використання зовнішніх пристроїв. Один гравець контролює вміст, незалежно від того, чи у вас чотири екрана чи 40. Повністю підтримується вміст 4K. І в разі відображення цього вмісту на чотирьох екранах ви отримуєте найкращу поточкову роздільну здатність.

        Надвузькі рамки. Для зображення без відволікання уваги

        Покращуйте якість зображення разом із Pure Colour Pro. Завдяки вищому рівню яскравості через персональні налаштування колірної температури контент виглядає чіткіше та яскравіше для вражаючого реалізму відтворення.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Аудіовихід
          3,5-мм міні-роз’єм (x1)
          Відеовхід
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • VGA (аналоговий D-Sub) (x1)
          • DisplayPort 1.3 (x1)
          Аудіовхід
          Міні-роз’єм 3,5-мм (x1)
          Інші з’єднання
          • OPS
          • USB 2.0 (x1)
          • Тепловий датчик
          Відеовихід
          DisplayPort 1.3 (x1)
          Зовнішнє керування
          • ІЧ (вхід) 3,5-мм роз’єм
          • LAN RJ45 (x2)
          • Наскрізний канал сигналу RJ45 (x2)

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          138.7  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          54.6  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Крок пікселя
          0,63 x 0,63 мм
          Оптимальна роздільна здатність
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яскравість
          700  кд/м²
          Кольори дисплею
          1,07 млрд.
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1100:1
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Імла
          28%

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне (24/7)
          • Вертикальне (24/7)
          Коміркова матриця
          До 15 x 15
          Функції збереження екрана
          Зсув пікселів, низький рівень яскравості
          Наскрізний канал сигналу
          • DisplayPort
          • RJ45
          Просте встановлення
          • Ручки для транспортування
          • Розумна вставка
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Регулювання у мережі
          LAN (RJ45)

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 10 Вт (RMS)

        • Потужність

          Споживання (режим роботи)
          115 Вт
          Споживання енергії (типове)
          170  Вт
          Споживання енергії (макс.)
          340 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,50 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          G

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 1024 x 768, 60, 75 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 60, 75 Гц
          Відеоформати
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 25, 30 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 2160p, 50, 60 Гц (HDMI/OPS/DP)

        • Розміри

          Кріплення для розумного встановлення
          100 мм x 100 мм, 6xM4xL6
          Ширина телевізора
          1213,4  мм
          Вага виробу
          26,17  кг
          Висота телевізора
          684,2  мм
          Глибина телевізора
          98,2 мм (Г за умови кріплення на стіні)/99,35 мм (Г з ручкою)  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          47,77  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          26.94  дюймів
          Настінне кріплення
          400 мм x 400 мм, M6
          Глибина телевізора (у дюймах)
          3,87 (Г за умови кріплення на стіні)/3,91 (Г з ручкою)  дюймів
          Ширина рамки
          3,5 мм

        • Умови експлуатації

          Висота над рівнем моря
          0–3000 м
          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          50 000  годин(-и)
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          20–80% (без конденсації)
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          5–95% (без конденсації)

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Прокладка х3
          • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
          • Короткий посібник (x1)
          • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
          • Перетворювач RJ45 / RS232
          • Затискач для кабелю (x3)
          • Шнур живлення
          • Кабель DP (x1)
          • Кабель RJ45 (x1)
          • Фіксатор для вирівнювання країв (x2)
          • Набір-1 (x1)
          • Набір-2 (x2)

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Арабська
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          • Японська
          • Польська
          • Російська
          • Іспанська
          • Китайська (спрощена)
          • Турецька
          • Офіційна китайська
          Гарантія
          3 роки гарантії
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • FCC, клас A
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • CB
          • ETL
          • BSMI
          • PSE

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