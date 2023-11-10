Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    55BDL3650QE/00
    • Краще відображення Краще відображення Краще відображення
      -{discount-value}

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      55BDL3650QE/00

      Краще відображення

      Залучайте свою аудиторію за допомогою цього екологічного цифрового дисплея з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Новітній дизайн PPDS EcoDesign забезпечує безкомпромісну продуктивність 4K UHD, споживаючи вдвічі менше енергії порівняно з іншими моделями на ринку.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Краще відображення

      Залучайте свою аудиторію за допомогою цього екологічного цифрового дисплея з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Новітній дизайн PPDS EcoDesign забезпечує безкомпромісну продуктивність 4K UHD, споживаючи вдвічі менше енергії порівняно з іншими моделями на ринку.

      Краще відображення

      Залучайте свою аудиторію за допомогою цього екологічного цифрового дисплея з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Новітній дизайн PPDS EcoDesign забезпечує безкомпромісну продуктивність 4K UHD, споживаючи вдвічі менше енергії порівняно з іншими моделями на ринку.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Краще відображення

      Залучайте свою аудиторію за допомогою цього екологічного цифрового дисплея з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Новітній дизайн PPDS EcoDesign забезпечує безкомпромісну продуктивність 4K UHD, споживаючи вдвічі менше енергії порівняно з іншими моделями на ринку.

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей Q-Line

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Краще відображення

        Дисплей EcoDesign 18/7

        • 55 дюймів
        • Підсвітка Direct LED
        • Ultra HD

        Упаковка з можливістю переробки, яку виготовлено на 100% із переробленого матеріалу

        Дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign розроблений із застосуванням виробничих процесів, фізичних характеристик, матеріалів, упаковки та вбудованого програмного забезпечення, що менше впливає на довкілля і забезпечує кращу енергоефективність. Його створено для роботи з використанням менше половини потужності своїх аналогів і забезпечення такої ж неперевершеної продуктивності.

        Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

        Ці потужні дисплеї, що працюють на платформі Android 10 SoC, оптимізовано для роботи із власними додатками Android, а вебдодатки можна встановлювати безпосередньо на дисплей. Вони гнучкі та надійні, а їхні специфікації залишатимуться актуальними довше.

        Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

        Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть контент в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте контент в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою додаткового модуля Wi-Fi CRD22 або LAN і відтворюйте власні списки відтворення.

        Сертифікат EPEAT Silver Climate+

        Philips Signage 3650 EcoDesign лінійки QE визнаний і зареєстрований в EPEAT з Silver Climate+ Ecolabel, відповідає строгому набору критеріїв, встановлених провідним у світі екологічним маркуванням для електроніки.

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку в разі збою джерела вхідного сигналу або додатка. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.

        Додаткова взаємодія для бездротового спільного доступу до екрана

        Бездротовий спільний доступ до екрана за допомогою наявної мережі Wi-Fi дає змогу миттєво й безпечно з’єднувати пристрої, а в разі використання нашого додаткового ключа для взаємодії HDMI можна транслювати контент безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

        Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування

        Розблокуйте потужність, універсальність та інтелектуальні функції дисплеїв Philips Signage 3650 EcoDesign віддалено за допомогою Wave. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль: спрощене встановлення й налаштування, моніторинг та управління дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення та налаштування графіків енергоспоживання. Це економить ваш час, енергію та зменшує вплив на навколишнє середовище.

        Wi-Fi і Bluetooth 5.2 через додатковий модуль

        Легко плануйте відтворення контенту з USB-пристрою або внутрішньої пам’яті. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний контент, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Аудіовихід
          3,5-мм роз’єм
          Відеовхід
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          Аудіовхід
          3,5-мм роз’єм
          Інші з’єднання
          • micro SD
          • OPS
          Зовнішнє керування
          • RJ45
          • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
          • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
          Додаткова функція WiFi
          Апаратний ключ Wi-Fi CRD22

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          138.7  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          54.6  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Крок пікселя
          0,315 x 0,315 мм
          Оптимальна роздільна здатність
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яскравість
          300  кд/м²
          Кольори дисплею
          1,06 мільярда
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Покращення динамічної контрастності
          • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
          Технологія панелі
          IPS
          Операційна система
          Android 10

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне (18/7)
          • Вертикальне (18/7)
          Коміркова матриця
          До 15 x 15
          Керування клавіатурою
          • Можна блокувати
          • Прихована
          Сигнал пульта дистанційного керування
          Можна блокувати
          Наскрізний канал сигналу
          • RS232
          • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Регулювання у мережі
          • RS232
          • RJ45

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 10 Вт RMS

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В змінного струму
          Споживання енергії (типове)
          70  Вт
          Споживання енергії (макс.)
          120 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,5 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Smart Power
          Клас маркування енергоспоживання
          D

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 1152 x 870, 75 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1152 x 864, 75 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц
          Відеоформати
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Гц

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1241,8  мм
          Вага виробу
          17,2  кг
          Висота телевізора
          712,6  мм
          Глибина телевізора
          63,6  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          48,89  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          28.06  дюймів
          Настінне кріплення
          400 мм x 400 мм, M6
          Глибина телевізора (у дюймах)
          2,50  дюймів
          Ширина рамки
          13,9 мм (рівна рамка)
          Вага виробу (у фунтах)
          37,92  фнт.

        • Умови експлуатації

          Висота над рівнем моря
          0–3000 м
          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          30 000  годин(-и)
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          20~80% відносної вологості (без конденсації)
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          5~95% відносної вологості (без конденсації)

        • Мультимедійні застосунки

          Відтворення відео з USB
          • H.264
          • H.263
          • H.265
          • MPEG1/2
          • MPEG4
          • VP8
          • VP9
          Відтворення зображень з USB
          • JPEG
          • BMP
          • PNG
          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG

        • Внутрішній програвач

          Процесор
          • Двоядерний Cortex A53 1,1 ГГц
          • Двоядерний Cortex A73 1,15 ГГц
          • Quad Core Cortex A55
          Графічний процесор
          G52 MC1
          Пам’ять
          • 16 ГБ
          • 3 ГБ DDR

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
          • Послідовний кабель RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Кабель змінного струму
          • Кришка перемикача змінного струму
          • Затискач для кабелю (x2)
          • Короткий посібник
          • Кабель RS232
          • Кришка для USB (x1)

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          • Польська
          • Турецька
          • Російська
          • Китайська (спрощена)
          • Іспанська
          • Офіційна китайська
          • Арабська
          • Японська
          Гарантія
          3 роки гарантії
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • CB
          • BSMI
          • FCC, клас A
          • VCCI
          • J-Moss
          • ETL
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Я хотів би отримувати рекламні повідомлення - на основі моїх уподобань і поведінки - про продукти, послуги, події та акції Philips. Я можу легко відмовитися від підписки в будь-який час!

            Що це означає?

            *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.