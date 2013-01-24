Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Короткий посібник
- Кабель RS232
- Дистанційне керування та батареї AAA
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Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повертайте голови
Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів.
Повертайте голови
Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повертайте голови
Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів.
Дисплей H-Line
Ціна магазину Philips
Усього:
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).
Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.
Справте враження у місцях із яскравим освітленням та напіввідкритих місцях. Цей дисплей із високим рівнем яскравості 2500 кд/м2 забезпечує відтворення чіткого зображення у яскраво освітлених місцях. Ідеальний варіант для вітрин та місць інформування громадськості.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Розміри
Зручність
Потужність
Звук
Умови експлуатації
Аксесуари
Різне
Мультимедійні додатки
Підтримувана роздільна здатність дисплея