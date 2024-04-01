Цей телевізор Hospitality TV ідеальний вибір, коли ви просто хочете, щоб усе виглядало та звучало чудово. Вбудований модуль Chromecast робить потокові трансляції швидкими й простими, а Android™ і Google Play Store відкривають перед вами безмежні можливості.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні телевізори
Яскравий і розумний
Цей телевізор Hospitality TV ідеальний вибір, коли ви просто хочете, щоб усе виглядало та звучало чудово. Вбудований модуль Chromecast робить потокові трансляції швидкими й простими, а Android™ і Google Play Store відкривають перед вами безмежні можливості.
Яскравий і розумний
Цей телевізор Hospitality TV ідеальний вибір, коли ви просто хочете, щоб усе виглядало та звучало чудово. Вбудований модуль Chromecast робить потокові трансляції швидкими й простими, а Android™ і Google Play Store відкривають перед вами безмежні можливості.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні телевізори
Яскравий і розумний
Цей телевізор Hospitality TV ідеальний вибір, коли ви просто хочете, щоб усе виглядало та звучало чудово. Вбудований модуль Chromecast робить потокові трансляції швидкими й простими, а Android™ і Google Play Store відкривають перед вами безмежні можливості.
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Яскравий і розумний
З вбудованим модулем Chromecast
55-дюймовий телевізор Hospitality TV
на базі Android™
Вбудований модуль Chromecast™ для легкого обміну контентом
Користуйтеся перевагами миттєвого, безпечного бездротового відтворення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) із роздільною здатністю 4K. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч сумісних додатків.
Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.
3 роки гарантії, розширено до 5 років
Стандартну 3-річну гарантію можна продовжити, і ви зможете безтурботно користуватися цим пристроєм протягом 5 років.
Доступ до Google Play Store – це додатки та мультимедіа
Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.
Поставляється з гігієнічним пультом дистанційного керування
Вибір антимікробного матеріалу в поєднанні з конструкцією без порожнин робить цей гігієнічний пульт дистанційного керування простим для очищення від бруду і мікробів.
AppControl. Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно та безпечно
Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.
Керування, моніторинг, обслуговування з функцією CMND & Control
Керуйте мережею дисплеїв через локальне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.
CMND & Create: відображайте інформацію, яка вас потрібна й коли вона вам потрібна
CMND & Create — це потужний авторський інструмент для створення цікавого контенту. Завдяки інтерфейсу з підтримкою перетягування, попередньо завантаженим шаблонам та інтегрованим віджетам ви швидко зможете вразити клієнтів своїм контентом та інформацією.
CMND & Check-in. Персоналізуйте кожне використання
Будьте гостинні до відвідувачів. Функція CMND & Check-in дозволяє використовувати індивідуальну інформацію, як-от ім’я та мова, якою розмовляють, для персоналізованого використання.
Сумісність із MyChoice. Вбудоване платне рішення
Пропонуйте платний контент у будь-якій ситуації — від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice — це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
55
дюймів
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
140
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Роздільна здатність панелі
3840x2160p
Яскравість
350
кд/м²
Кут перегляду
178º (Г) / 178º (В)
Тюнер/Прийом/Передача
Цифрові телевізори
DVB-T/T2/C
DVB-S/S2
Відтворення IP
Unicast
Multicast
Канали з додатками OTT
Android TV
ОС
Android TV™ 11 (R)
Попередньо встановлені застосунки
YouTube
Фільми Google Play
Ігри Google Play
Google Play Store*
YouTube Music
Об’єм пам’яті (флеш)
16 Гб*
Готельні функції
Режим готелю
Блокування меню встановлення
Блокування локального керування
Обмеження гучності (вкл. з HP)
Керування налаштуваннями ввімкнення
Режим в’язниці
Керування живленням
WoWLAN
WoLAN
Швидкий початок
Автоматичне вимкнення
Додатки
AppControl
Магазин Google Play
Ваша марка
Додаток-вітання з можливістю налаштування
CMND & Create
CMND & Control
Офлайновий редактор каналів
Офлайновий редактор параметрів
Групове керування телевізором
Дистанційне керування через IP
Локальні оновлення через USB
Миттєве початкове клонування
Інтерактивне DRM
Playready Smoothstreaming
Генерація доходу
MyChoice
Дистанційне керування
Виявлення низького рівня заряду батареї
Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
Гігієнічні
CMND&Check-In
Ім’я гостя
Мова гостя
Спільний доступ
Безпечний спільний доступ
Керований у мережі спільний доступ
Вбудований модуль Chromecast Ultra
Зручність
Таймер сну
Google Помічник*
Вхід в обліковий запис Google
Підтримка >40 мов меню
Функції для медичних закладів
Керування
Керування кількома пультами ДК
Підтримка системи виклику медсестри
Зручність
Вихід для навушників
Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
Безпека
Подвійна ізоляція класу II
Вогнестійкість
Мультимедіа
Підтримуване відтворення відео
Контейнери: AVI, MKV
Формати: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VP9
HEVC
AV1
Підтримувані музичні формати
MP3
WAV
AAC
WMA (від v2 до v9.2)
WMA-PRO (v9 та v10)
Підтримувані формати субтитрів
SRT
SMI
SSA SUB
ASS
TXT
Підтримувані формати зображення
JPG
GIF
PNG
BMP
Аудіо
Вихідна потужність звуку
20 (2x10)
Вт
Вихід для гучномовців для ванної кімнати
1,5 Вт, моно, 8 Ом
Гучномовці
2.0
Направлені вниз
Функції звуку
DTS Studio Sound
Dolby MS12D
AC-4
DTS-HD
Сумісність із Dolby Atmos
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
Температура зовнішнього середовища
від 0 °C до 40 °C
Споживання електроенергії в режимі очікування
0,3 Вт
Енергозберігаючі функції
Сенсор світла
Екорежим
Таймер автоматичного вимикання
Аксесуари
Входить в комплект
Підставка з кантом
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC
Google Cast потребує доступу до серверів Google.
Цей пристрій призначений для використання тільки в професійних установах та готельних комплексах (зокрема готелях і будинках відпочинку) і не підходить для побутових цілей. Будь-яке використання, відмінне від використання за призначенням, може призвести до анулювання гарантії.
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