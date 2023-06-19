    Дисплей для інтерактивної освіти

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      65BDL3052E/00

      Дисплей для інтерактивної освіти

      Сенсорний дисплей Philips E-Line збільшує залучення у процес навчання і надихає на співпрацю завдяки 20 точкам дотику. Оснащений Android та має міцне антиблікове скло, яке витримує інтенсивне щоденне використання у класі.

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      Дисплей для інтерактивної освіти

      З мультисенсорною технологією

      • 65 дюймів
      • На базі Android
      • Мультисенсорний
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      Android: запустіть власний додаток або виберіть улюблений

      Вбудована у дисплей ОС Android – одна з найрозвинутіших ОС на планеті – дозволяє зберегти власний додаток у пам’яті дисплея. Також можна вибрати потрібний варіант у великій бібліотеці додатків Android і відтворювати вміст звідти. Завдяки вбудованій функції розкладу можна планувати відображення додатків та вмісту залежно від потреб клієнтів та часу доби; функція автоматичної орієнтації дозволяє легко відображати вміст в альбомному або портретному режимі.

      Мультисенсорна технологія з 20 точками взаємодії

      Незабутній інтерактивний досвід із 20 точками одночасної взаємодії. Цей дисплей, що створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом, тому він ідеально підходить для навчання, використання в публічних закладах, корпоративному середовищі, готелях або магазинах. Сенсорна панель відповідає вимогам HID і підтримує миттєве підключення пристроїв.

      Вбудований режим робочої дошки

      Режим робочої дошки спрощує ефективну спільну роботу. Просто активуйте цю функцію, і ваш дисплей перетвориться на вільне полотно, на яке можуть одночасно додавати написи й малюнки пальцями або спеціальними маркерами кілька користувачів. Вміст екрана можна потім легко роздрукувати або переслати у вигляді файлу.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163.9  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        65  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,372 (Г) x 0,372 (В) [мм]
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 млрд.
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        Технологія панелі
        ADS
        Операційна система
        Android 8.0
        Роздільна здатність інтерфейсу ОС
        1920 x 1080 при 60 Гц

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм міні-роз’єм (x1)
        Відеовхід
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • VGA (аналоговий D-Sub) (x1)
        • USB 2.0 (x4)
        • USB-C (до 65 Вт)
        Аудіовхід
        Міні-роз’єм 3,5-мм (x1)
        Інші з’єднання
        • OPS
        • micro SD
        • USB-B (x3)
        Зовнішнє керування
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)

      • Зручність

        Встановлення
        Горизонтальне (18/7)
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Просте встановлення
        • Вихід змінного струму
        • Розумна вставка
        Інші зручні пристосування
        Ручки для транспортування
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 х 15 Вт

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        155  Вт
        Споживання енергії (макс.)
        376 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Клас маркування енергоспоживання
        G

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 75 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 30, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц

      • Розміри

        Кріплення для розумного встановлення
        100x100mm, 6xM4L6
        Ширина телевізора
        1494,3  мм
        Висота телевізора
        883,2  мм
        Вага
        43.15  кг
        Глибина телевізора
        99,5 мм (макс. Г)/78,5 мм (Г за умови кріплення на стіні)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        58,83  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        34.77  дюймів
        Настінне кріплення
        400 x 400 мм, M8
        Глибина телевізора (у дюймах)
        3,92 (макс. Г)/3,09 (Г за умови кріплення на стіні)  дюймів
        Ширина рамки
        17,8 мм (В/П/Л) x 31,7 мм (Н)

      • Вага

        Виріб з упаковкою (кг)
        52,7  кг
        Виріб без упаковки (фнт.)
        116,18  фнт.
        Виріб без підставки (кг)
        43,15  кг
        Виріб без підставки (фнт.)
        95,13  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон температури (зберігання)
        -20~60  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20–80% (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5–95% (без конденсації)

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP9
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • MPEG
        • HEAAC

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        2 x A53 + 2 x A73
        Графічний процесор
        ARM Mali G51
        Пам’ять
        3 ГБ DDR3
        Зберігання
        16 ГБ eMMC

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Ганчірка для чищення (x1)
        • Кабель HDMI (3 м) (x1)
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
        • Логотип Philips (x1)
        • Короткий посібник (x1)
        • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
        • Послідовний кабель RS232 (x1)
        • Сенсорне перо (x2)
        • Кабель USB A–B (3 м) (x1)
        • Кабель RS232
        • Кабель змінного струму
        • Затискач для кабелю (x3)
        • Кришка перемикача змінного струму та гвинт x1
        • Кабель DVI-D
        • Кришка для USB та гвинти
        Додаткові аксесуари
        Ключі для взаємодії

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Голландська
        • Датська
        • Англійська
        • Французька
        • Фінська
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Норвезька
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Іспанська
        • Шведська
        • Китайська (спрощена)
        • Турецька
        • Офіційна китайська
        Гарантія
        5 років гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас A
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • CB
        • EAC
        • EMF
        • ETL

      • Інтерактивність

        Мультисенсорна технологія
        Точковий інфрачервоний без просвітів
        Точки дотику
        20 одночасних точок дотику
        Просто увімкніть та користуйтесь
        Відповідність класу HID
        Захисне скло
        • Антиблікові характеристики
        • Загартоване захисне скло 7MOHS

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Додаткові аксесуари: Ключі для взаємодії
