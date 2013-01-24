Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Кабель RS232
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Короткий посібник
- Кабель HDMI
- Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
- Додаткові аксесуари: USB-ключ CastTo
Інтерактивний класний дисплей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтерактивний класний дисплей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати
Інтерактивний класний дисплей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтерактивний класний дисплей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Незабутній інтерактивний досвід із 20 точками одночасної взаємодії. Цей дисплей, що створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом, тому він ідеально підходить для навчання, використання в публічних закладах, корпоративному середовищі, готелях або магазинах. Сенсорна панель відповідає вимогам HID і підтримує миттєве підключення пристроїв.
Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.
Режим робочої дошки спрощує ефективну спільну роботу. Просто активуйте цю функцію, і ваш дисплей перетвориться на вільне полотно, на яке можуть одночасно додавати написи й малюнки пальцями або спеціальними маркерами кілька користувачів. Вміст екрана можна потім легко роздрукувати або переслати у вигляді файлу.
Виводьте на один екран відразу чотири інформаційні стрічки. Завдяки функції бездротового передавання вмісту екрана ви можете підключити до нього відразу 32 пристрої для швидкого перемикання вмісту в потрібний момент. Пристрої можна миттєво й безпечно підключати через існуючу мережу Wi-Fi або за допомогою додаткових USB-ключів HDMI, що забезпечують трансляцію безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.
Зображення/дисплей
Інтерактивність
Під'єднання
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Зручність
Розміри
Звук
Умови експлуатації
Потужність
Аксесуари
Різне
Мультимедійні додатки
Внутрішній програвач