Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Професійні телевізори

    65HFL6214U/12
    • Розумніші можливості підключення Розумніші можливості підключення Розумніші можливості підключення
      -{discount-value}

      Професійні телевізори

      65HFL6214U/12

      Розумніші можливості підключення

      Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.

      Професійні телевізори

      Розумніші можливості підключення

      Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.

      Розумніші можливості підключення

      Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.

      Професійні телевізори

      Розумніші можливості підключення

      Телевізор MediaSuite створено для світу, що швидко змінюється, адже він пропонує вдосконалені можливості підключення й універсальні параметри конфігурації. Завдяки вбудованому Chromecast трансляції відбуваються швидко та легко, а Android™ та Google Play Store розкривають безмежні можливості.

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Професійні телевізори

        Професійні телевізори

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Розумніші можливості підключення

        із вбудованим Chromecast та Netflix

        • MediaSuite, 65 дюймів
        • на базі Android™

        Оновлення Android забезпечують найповнішу функціональність

        Професійні дисплеї Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Дисплеї оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити вебдодатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.

        Вбудований модуль Chromecast™ для легкого обміну контентом

        Користуйтеся перевагами миттєвого, безпечного бездротового відтворення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) із роздільною здатністю 4K. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч сумісних додатків.

        Доступ до Google Play Store – це додатки та мультимедіа

        Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.

        Регульований інтерфейс – це персоналізовані логотипи та кольори

        Philips MediaSuite пропонує чіткий, простий в навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати. Легко додавайте свій логотип та кольори до панелі пошуку, щоб підвищити видимість своєї марки.

        Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно завдяки AppControl

        Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних дисплеях Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих дисплеях або в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю дисплеїв ви керуєте.

        Керування, моніторинг, обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.

        Персоналізоване використання завдяки CMND & Check-in

        Будьте гостинні до відвідувачів. Функція CMND & Check-in дозволяє використовувати індивідуальну інформацію, таку як ім’я та мова, якою розмовляють, для персоналізованого використання незалежно від того, чи ви додаєте спеціальні дотики для гостей готелю, впорядковуєте процес білінгу чи пропонуєте кілька пакетів каналів.

        Вбудований Netflix зі спеціальною кнопкою дистанційного керування

        Доступ до вбудованого Netflix робить перегляд найновіших фільмів та шоу з облікового запису простішим, швидшим та зручнішим. Немає потреби в зовнішніх програвачах чи супутниковому телебаченні, що дозволяє зменшити експлуатаційні витрати і забезпечує акуратне встановлення, зберігаючи сучасний вигляд приміщення. Спеціальна кнопка Netflix на пульті дистанційного керування забезпечує миттєвий доступ для ефективного використання. До активації Netflix застосовуються Умови та положення.

        Google Помічник™ забезпечує швидше, розумніше керування

        Функція керування голосом та швидші відповіді доступні завдяки пульту дистанційного керування з підтримкою Google Помічника™ (22AV2025B/00). Відкрийте YouTube. Збільште гучність. Відтворюйте улюблені пісні й миттєво отримуйте всю потрібну інформацію, таку як оновлення погоди, список завдань і навіть усні переклади. З Google Помічником™ можливості безмежні.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160p
          Яскравість
          400  кд/м²

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          HDMI
          До 3840x2160p при 60 Гц
          Тюнер
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
          • T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          USB, LAN
          • HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення IP
          • Multicast
          • Unicast
          • HLS
          • Канали з додатками OTT

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Попередньо встановлені застосунки
          • Netflix*
          • YouTube
          • Google Play Store*
          • Фільми Google Play
          • Ігри Google Play
          • YouTube Music
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Керування налаштуваннями ввімкнення
          • Обмеження гучності
          • Блокування меню встановлення
          • Блокування меню
          • Блокування керування джойстиком
          • Режим в’язниці
          Керування живленням
          • Швидкий початок
          • Автоматичне увімкнення
          • Автоматичне вимкнення
          Ваша марка
          • Головний екран з можливістю налаштування
          • Додаток-вітання з можливістю налаштування
          • Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
          • CMND & Create
          • Користувацька панель (HTML та APK)
          CMND & Control
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Дистанційне керування через IP/РЧ
          • Групове керування телевізором
          • Локальні оновлення через USB
          • Миттєве початкове клонування
          Керування
          • AppControl
          • JEDI Native Android TV Control
          • JSON API для TV Control-JAPIT
          • Serial Xpress Protocol
          • Crestron Connected
          • Джойстик
          Інтерактивне DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          • SecureMedia
          Генерація доходу
          MyChoice
          Дистанційне керування
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          CMND&Check-In
          • Ім’я гостя
          • Мова гостя
          • Повідомлення
          • Рахунок за ТБ
          • Експрес-виписка
          Спільний доступ
          • Вбудований модуль Chromecast Ultra
          • Безпечний спільний доступ
          • Керований у мережі спільний доступ
          Зручність
          • Google Помічник*
          • Вхід в обліковий запис Google
          • Прогноз погоди
          • Підтримка >40 мов меню
          • Годинник у режимі вимкнення
          • Тематичне ТБ
          • Будильник
          • Таймер сну

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Двосторонній зв’язок
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Контейнери: AVI, MKV
          • VP9
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SMI
          • TXT
          Підтримувані формати зображення
          • JPG
          • PNG
          • BMP
          • GIF

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          20 (2x10)  Вт
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • DTS-HD
          • Сумісність із Dolby Atmos
          • Dolby MS12D
          • AC-4
          • DTS Studio Sound

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          F
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          86  Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Екорежим
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          Реєстраційний номер EPREL
          936086

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Гігієнічний пульт ДК 22AV2226A
          • 2 батареї AA
          • Кабель живлення
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          Додатково
          • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
          • Зовнішній годинник 22AV1860A/12
          • Кабельний модем DOCSIS 22AV1970A
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12
          • Настільна підставка PPDS VESA

        • Бездротове підключення

          Бездротова мережа LAN
          • 802.11 ac
          • Wi-Fi Direct

        • Можливість підключення знизу

          Антена
          IEC-75
          HDMI2
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          HDMI3
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          USB2
          USB 2.0
          Зовнішнє керування
          RJ-48
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          Міні-роз’єм
          Зовнішнє живлення
          12 В, макс. 1,5 А

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3.2
          HDMI1
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 3.0

        • Вдосконалення під’єднання

          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          HDMI
          • ARC (усі роз’єми)
          • Автоматичний вибір входу

        • Конструкція

          Колір
          Сірий антрацит
          Матеріал
          Алюмінієва рамка

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1451  мм
          Висота телевізора
          836  мм
          Глибина телевізора
          68/83  мм
          Вага виробу
          23,7  кг
          Сумісність із настінним кронштейном
          • 300 x 300 мм
          • M6

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • Netflix: застосовуються певні умови та положення, які потрібно прийняти для активації додатка.
            • Google Cast потребує доступу до серверів Google.
            • Доступність Google Помічника залежить від налаштування країни та мови. Для використання Google Помічника необхідний пульт дистанційного керування із функцією керування голосом.
            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
            • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Я хотів би отримувати рекламні повідомлення - на основі моїх уподобань і поведінки - про продукти, послуги, події та акції Philips. Я можу легко відмовитися від підписки в будь-який час!

            Що це означає?

            *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.