Мультисенсорна технологія з 20 точками взаємодії

Незабутній інтерактивний досвід із 20 точками одночасної взаємодії. Цей дисплей, що створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом, тому він ідеально підходить для навчання, використання в публічних закладах, корпоративному середовищі, готелях або магазинах. Сенсорна панель відповідає вимогам HID і підтримує миттєве підключення пристроїв.