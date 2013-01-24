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Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

86BDL3552T/00
Загальна оцінка / 5
  • Інтерактивний класний дисплей Інтерактивний класний дисплей Інтерактивний класний дисплей
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    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    86BDL3552T/00

    Інтерактивний класний дисплей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    Інтерактивний класний дисплей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

    Інтерактивний класний дисплей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    Інтерактивний класний дисплей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

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      Інтерактивний класний дисплей

      З мультисенсорною технологією

      • 86 дюймів
      • На базі Android
      • Мультисенсорний
      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

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      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      Вбудований режим робочої дошки

      Режим робочої дошки спрощує ефективну спільну роботу. Просто активуйте цю функцію, і ваш дисплей перетвориться на вільне полотно, на яке можуть одночасно додавати написи й малюнки пальцями або спеціальними маркерами кілька користувачів. Вміст екрана можна потім легко роздрукувати або переслати у вигляді файлу.

      Бездротове передавання вмісту екрана й розширені можливості для співпраці

      Виводьте на один екран відразу чотири інформаційні стрічки. Завдяки функції бездротового передавання вмісту екрана ви можете підключити до нього відразу 32 пристрої для швидкого перемикання вмісту в потрібний момент. Пристрої можна миттєво й безпечно підключати через існуючу мережу Wi-Fi або за допомогою додаткових USB-ключів HDMI, що забезпечують трансляцію безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        85,6  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        217,4  см
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Крок піксела
        0,4935x0,4935 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярда
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Послідовна розгортка
        Операційна система
        Android 9

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • DisplayPort
        • DVI
        • HDMI (x4)
        • USB-C
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Інші з’єднання
        • micro USB
        • OPS
        • micro SD
        • mPCIe
        • USB
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 3840 x 2160, 25, 30, 50 Гц
        • 1920 x 1080, 25, 30, 50 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 30, 50, 60 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 480p, 30, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 576p, 25, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1961,00  мм
        Висота телевізора
        1132,30  мм
        Глибина телевізора
        80,50 (настінне кріплення), 180,40 (макс.)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        77,20  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        44,58  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        3,17 (настінне кріплення), 7,10 (макс.)  дюймів
        Ширина рамки
        16,30 мм (пласка)
        Вага виробу (у фунтах)
        156,53  фнт.
        Вага виробу
        71,0  кг
        Кріплення VESA
        600 (Г) x 400 (В) мм, M8
        Кріплення для розумного встановлення
        6*M4*L6 (200 x 100)

      • Зручність

        Встановлення
        Горизонтальне
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • RS232
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Функції збереження екрана
        Низький рівень яскравості
        Просте встановлення
        Розумна вставка

      • Потужність

        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В зм. струму, 50–60 Гц, 7,5 А
        Споживання енергії (типове)
        337,4  Вт
        Споживання (макс.)
        488

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Відносна вологість
        20–80  %
        Висота
        0–3000 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 20 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Кабель RS232
        • Кабель змінного струму
        • Кабель HDMI
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • USB-кабель
        Аксесуари в комплекті
        • Послідовний кабель RS232
        • Пасивний стилус, 2 шт.
        Додаткові аксесуари
        USB-ключ CastTo

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA
        Відтворення відео з USB
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Іспанська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Італійська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • EAC
        • FCC, клас B
        • PSB
        Гарантія
        3 роки гарантії

      • Інтерактивність

        Мультисенсорна технологія
        Інфрачервона сенсорна
        Просто увімкніть та користуйтесь
        Відповідність класу HID
        Захисне скло
        • Антиблікові характеристики
        • Захист від відбивання
        • Міцне захисне скло
        Точки дотику
        20 одночасних точок дотику

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        MTK5680
        Графічний процесор
        4 ГБ DDR4
        Пам’ять
        4 ГБ RAM
        Зберігання
        32 ГБ eMMc
        Wi-Fi
        • 2 ГГц/5 ГГц 2T2R
        • Два діапазони, 802.11 a/b/g/n/ac

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Кабель RS232
      • Кабель змінного струму
      • Кабель HDMI
      • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
      • USB-кабель
      • Додаткові аксесуари: USB-ключ CastTo

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