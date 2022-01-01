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    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    86BDL3652T/00
    • Інтерактивний класний дисплей Інтерактивний класний дисплей Інтерактивний класний дисплей
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      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      86BDL3652T/00

      Інтерактивний класний дисплей

      Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      Інтерактивний класний дисплей

      Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

      Інтерактивний класний дисплей

      Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      Інтерактивний класний дисплей

      Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

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        Мультисенсорний дисплей

        Мультисенсорний дисплей

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        Усього:

        Інтерактивний класний дисплей

        З мультисенсорною технологією

        • 86 дюймів
        • На базі Android
        • Мультисенсорний
        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

        Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

        Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

        Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

        Android: запустіть власний додаток або виберіть улюблений

        Вбудована у дисплей ОС Android – одна з найрозвинутіших ОС на планеті – дозволяє зберегти власний додаток у пам’яті дисплея. Також можна вибрати потрібний варіант у великій бібліотеці додатків Android і відтворювати вміст звідти. Завдяки вбудованій функції розкладу можна планувати відображення додатків та вмісту залежно від потреб клієнтів та часу доби; функція автоматичної орієнтації дозволяє легко відображати вміст в альбомному або портретному режимі.

        Мультисенсорна технологія з 20 точками взаємодії

        Незабутній інтерактивний досвід із 20 точками одночасної взаємодії. Цей дисплей, що створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом, тому він ідеально підходить для навчання, використання в публічних закладах, корпоративному середовищі, готелях або магазинах. Сенсорна панель відповідає вимогам HID і підтримує миттєве підключення пристроїв.

        Вбудований режим робочої дошки

        Режим робочої дошки спрощує ефективну спільну роботу. Просто активуйте цю функцію, і ваш дисплей перетвориться на вільне полотно, на яке можуть одночасно додавати написи й малюнки пальцями або спеціальними маркерами кілька користувачів. Вміст екрана можна потім легко роздрукувати або переслати у вигляді файлу.

        Бездротове передавання вмісту екрана й розширені можливості для співпраці

        Виводьте на один екран відразу чотири інформаційні стрічки. Завдяки функції бездротового передавання вмісту екрана ви можете підключити до нього відразу кілька пристроїв для швидкого перемикання контенту в потрібний момент. Пристрої можна миттєво й безпечно підключати через існуючу мережу Wi-Fi або за допомогою додаткових ключів взаємодії HDMI, що забезпечують трансляцію безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          217,4  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          85,6  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Оптимальна роздільна здатність
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яскравість
          420  кд/м²
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.
          Формат кадру
          16:9
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Крок піксела
          0,4935x0,4935 мм
          Кольори дисплею
          1,07 мільярда
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Гребеневий 3D-фільтр
          • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
          • Послідовна розгортка
          • 3D MA деінтерлейсинг
          • Покращення динамічної контрастності
          Обробка поверхні
          Антиблікове покриття
          Технологія панелі
          IPS
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1
          Операційна система
          Android 9

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 640 x 350, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 848 x 480, 60 Гц
          • 960 x 720, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60, 70 Гц
          • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
          • 1152 x 900, 66 Гц
          • 1280 x 720, 60, 70 Гц
          • 1280 x 768, 60, 75 Гц
          • 1280 x 800, 60, 75 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1280x1024, 60, 67, 75 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1400 x 1050, 60, 75 Гц
          • 1440 x 900, 60, 75 Гц
          • 1440 x 1050, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц
          Відеоформати
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 4K x 2K

        • Під'єднання

          Відеовхід
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x4)
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          • USB-C
          Аудіовхід
          3,5-мм роз’єм (x1)
          Відеовихід
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          Аудіовихід
          3,5-мм роз’єм (x2)
          Зовнішнє керування
          • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
          • RJ45
          • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
          Інші з’єднання
          • OPS
          • micro SD

        • Зручність

          Встановлення
          • Вертикальне (12/7)
            Вертикальне (12/7)
          • Горизонтальне (18/7)
          Функції збереження екрана
          Низький рівень яскравості
          Наскрізний канал сигналу
          • DisplayPort
          • RS232
          • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
          Просте встановлення
          Розумна вставка
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Характеристики зображення
          Вдосконалене регулювання кольорів
          Регулювання у мережі
          • RS232
          • RJ45
          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Сигнал пульта дистанційного керування
          Можна блокувати
          Інші зручні пристосування
          Ручки для транспортування

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Відносна вологість
          20–80% (робоча), 5–95% (зберігання)  %
          Висота
          0–3000 м
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          50 000  годин(-и)

        • Потужність

          Споживання енергії (типове)
          390  Вт
          Споживання енергії (макс.)
          650 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,5 Вт
          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В зм. струму, 50–60 Гц, 7,5 А
          Енергозберігаючі функції
          Smart Power
          Клас маркування енергоспоживання
          G

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 20 Вт RMS

        • Аксесуари

          Додаткові аксесуари
          Ключі для взаємодії
          Аксесуари в комплекті
          • Ганчірка для чищення (x1)
          • Кабель DVI-D (1,8 м)
          • Гвинт M2 (x2)
          • Гвинт M3 (x2)
          • Логотип Philips (x1)
          • Послідовний кабель RS232
          • Сенсорне перо (x2)
          • Сенсорний USB (x1)
          • Кришка для USB (x1)
          • Кабель змінного струму
          • Батареї для пульта ДК
          • Кабель HDMI
          • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
          • Короткий посібник (x1)
          • Пульт дистанційного керування (x1)
          • Кабель RS232

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Арабська
          • Голландська
          • Датська
          • Англійська
          • Французька
          • Фінська
          • Німецька
          • Італійська
          • Японська
          • Норвезька
          • Польська
          • Португальська
          • Російська
          • Іспанська
          • Шведська
          • Китайська (спрощена)
          • Турецька
          • Офіційна китайська
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • FCC, клас A
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • CB
          • BSMI
          • EAC
          • EMF
          • PSB
          • ETL
          Гарантія
          5 років гарантії

        • Мультимедійні застосунки

          Відтворення відео з USB
          • ASF
          • AVI
          • DAT
          • FLV
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • M4A
          • MP3
          • WMA

        • Інтерактивність

          Мультисенсорна технологія
          Точковий інфрачервоний без просвітів
          Точки дотику
          20 одночасних точок дотику
          Просто увімкніть та користуйтесь
          Відповідність класу HID
          Захисне скло
          • Антиблікові характеристики
          • Міцне захисне скло

        • Внутрішній програвач

          Процесор
          MTK5680
          Графічний процесор
          4 ГБ DDR4
          Пам’ять
          4 ГБ RAM
          Зберігання
          32 ГБ eMMc
          Wi-Fi
          • AP(WC0SR2511-88112BU)
          • STA(WCT5GM2511MT7668AU)

        • Розміри

          Кріплення для розумного встановлення
          100 мм x 100 мм, 6xM4L6
          Ширина телевізора
          1961,00  мм
          Висота телевізора
          1132,30  мм
          Глибина телевізора
          80,5 мм (Г за умови кріплення на стіні) / 108,4 мм (Г з покриттям гучномовців)  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          77,20  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          44,58  дюймів
          Глибина телевізора (у дюймах)
          3,17 (Г за умови кріплення на стіні) / 4,27 (Г з покриттям гучномовців)  дюймів
          Ширина рамки
          17,8 мм (рівна)
          Настінне кріплення
          600 (Г) x 400 (В) мм, M8
          Вага виробу
          74,3  кг
          Вага виробу (у фунтах)
          163,8  фнт.

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Додаткові аксесуари: Ключі для взаємодії

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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