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86BDL4152E/00
Дисплей для інтерактивної освіти
Цей інтерактивний дисплей, що працює на базі Android 13, має до 40 точок дотику, що максимально покращує взаємодію та співпрацю. Загартоване скло з антибліковим покриттям, захистом від відбиття та відбитків пальців ідеально підходить для активного щоденного використання у жвавих середовищах.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дисплей для спільної роботи
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Підключайте повнофункціональний ПК або модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Нашу вбудовану ОС Android 13 спеціально розроблено для створення безпечної професійної системи нового рівня на чипі (SoC). Зберігайте улюблені додатки та програмне забезпечення безпосередньо на дисплеї або вибирайте з великої бібліотеки додатків Android.
Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє щоразу дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування основними потребами контенту та налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.
Вбудовані датчики навколишнього освітлення дозволяють заощаджувати електроенергію, автоматично підлаштовуючи яскравість екрана під умови навколишнього освітлення.
Скло з антибліковим покриттям із захистом від відбиття і відбитків пальців 7 MOH.
Фільтр блакитного світла для захисту очей та запобігання втомі очей.
Запобігання випадковому спрацюванню сенсорної панелі для підвищеної точності.
Незабутній інтерактивний досвід із 40 одночасних точок дотику для ефективних і швидких уроків або мозкових штурмів. Цей дисплей, створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом. Підвищена зручність для користувача завдяки функціям гумки, запобігання випадковому спрацюванню сенсорної панелі та розпізнавання розміру наконечника.
Досконала ІЧ-сенсорна технологія без просвітів з тоншими й більш плоскими рамками
Завдяки технології Philips ScreenShare вчителі, студенти та співробітники можуть легко ділитися екранами з власного пристрою бездротовим способом незалежно від операційної системи через браузер або улюблені програми на дисплеї Philips Collaboration.
Вчителі, студенти та співробітники можуть переносити контент безпосередньо зі свого пристрою за допомогою AirPlay, Google Cast та Miracast.
Застосування вбудованої магнітно-маркерної дошки дозволяє легко працювати у команді та проводити мозкові штурми безпосередньо на дисплеї.
NFC (зв’язок на невеликих відстанях) забезпечує безпечну автентифікацію та контроль доступу, підвищуючи безпеку завдяки зашифрованій передачі даних. Його безконтактна технологія мінімізує ризик несанкціонованого доступу або перехоплення даних, забезпечуючи надійний захист дисплеїв.
Дисплеї, визнані EPEAT і зареєстровані в цій системі, з маркуванням Silver Ecolabel, відповідають надійному набору критеріїв, встановлених провідною світовою системою екомаркування електроніки. Дисплеї також відповідають стандарту Energy Star 8.0.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Звук
Потужність
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Вага
Умови роботи
Мультимедійні застосунки
Внутрішній програвач
Аксесуари
Різне
Інтерактивність
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