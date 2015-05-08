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    • Підсильте ефект від інформаційних панелей Підсильте ефект від інформаційних панелей Підсильте ефект від інформаційних панелей

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      BDL3230QL/00

      Підсильте ефект від інформаційних панелей

      Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Дисплей Q-Line

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      Підсильте ефект від інформаційних панелей

      із безцінними розумними функціями

      • 32 дюйми
      • Підсвітка Direct LED
      • Full HD
      Керуйте мережею дистанційно за допомогою SmartControl

      Керуйте мережею дистанційно за допомогою SmartControl

      Система SmartControl дозволяє дистанційно керувати мережею дисплеїв за допомогою кабелів RJ45 та RS232C. Легко встановлюйте всі точні налаштування дисплеїв, зокрема роздільну здатність, яскравість, контрастність та клонування налаштувань у всій мережі.

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом за допомогою SmartCMS

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом за допомогою SmartCMS

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом, яка працює виключно з інформаційними панелями Philips для керування цифровим інформаційним вмістом. За допомогою SmartCMS можна створювати і планувати власний вміст протягом 24 годин щодня. Просто створіть свою мережу та вміст, заплануйте список відтворення і відтворюйте!

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

      Стабільне відображення клінічних зображень із D-image

      Стабільне відображення клінічних зображень із D-image

      Режим D-image допомагає переглядати та діагностувати клінічні зображення завдяки стабільному і точному відображенню. Для надання надійних медичних пояснень наші професійні дисплеї калібруються на виробництві, що забезпечує оптимізовану градацію сірого. Режим D-image допомагає покращити кожен аспект турботи про пацієнтів.

      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Технологія Full HD LED створює неперевершені зображення з неймовірною контрастністю

      Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють справді реалістичне зображення.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        80  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        31.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Крок пікселя
        0,36375 x 0,36375 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Кольори дисплею
        16,7 мільйона
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1400:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        DICOM
        Clinical D-image

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Відеовхід
        • DVI-D
        • HDMI
        • Компонентний (RCA)
        • Композитний (RCA)
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        Аудіовхід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Інші з’єднання
        USB
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Зручність

        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів
        Керування клавіатурою
        • Можна блокувати
        • Прихована
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        • Один дріт (HDMI-CEC)
        Пам’ять
        • Доступ до внутрішньої пам’яті
        • 8 ГБ eMMC
        Запуск
        • Затримка увімкнення
        • Стан увімкнення
        • Увімкнення у локальній мережі LAN
        Вікно запуску
        увімкнення/вимкнення логотипа Philips

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 100–240 В, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        57  Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        726,5  мм
        Вага виробу
        5,20  кг
        Висота телевізора
        425,4  мм
        Глибина телевізора
        63,6  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        28,6  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        16.75  дюймів
        Настінне кріплення
        100x100 мм, 200x200 мм, M4
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2.5  дюймів
        Ширина рамки
        11,9 (ВЛП)/17,2 (Н) мм
        Вага виробу (у фунтах)
        14,74  фнт.

      • Умови роботи

        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Відносна вологість
        20–80  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Посібник користувача на CD-ROM
        • Короткий посібник

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Офіційна китайська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • BSMI
        • CB
        • CCC
        • CE
        • CECP
        • C-Tick
        • EPA
        • GOST
        • UL/cUL

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Посібник користувача на CD-ROM
      • Короткий посібник
      Badge-D2C

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