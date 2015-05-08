Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Кабель RS232
- Кабель VGA
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Посібник користувача на CD-ROM
- Короткий посібник
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BDL4330QL/00
Зверніть на себе увагу
Інформуйте та зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Q-Line Full HD. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дисплей Q-Line
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Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.
Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.
Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Звук
Потужність
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Умови роботи
Мультимедійні застосунки
Аксесуари
Різне
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