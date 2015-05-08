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      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      BDL4330QL/00

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      Інформуйте та зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Q-Line Full HD. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

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      Signage Solutions

      Дисплей Q-Line

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      Дисплей 16/7, який легко налаштовувати.

      • 43 дюйми
      • Підсвітка Direct LED
      • Full HD
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Віддалене системне керування через CMND

      Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.

      Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою

      Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

      Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        108  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        42.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Крок пікселя
        0,49 x 0,49 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Кольори дисплею
        16,7 мільйона
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        3000:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        6,5  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        DICOM
        Clinical D-image

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        • 3,5-мм роз’єм
        Відеовхід
        • DVI-D
        • HDMI
        • Компонентний (RCA)
        • Композитний (RCA)
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        Аудіовхід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Інші з’єднання
        USB
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Зручність

        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів
        Керування клавіатурою
        • Можна блокувати
        • Прихована
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        • Один дріт (HDMI-CEC)
        Пам’ять
        • Доступ до внутрішньої пам’яті
        • 8 ГБ eMMC
        Запуск
        • Затримка увімкнення
        • Стан увімкнення
        • Увімкнення у локальній мережі LAN
        Вікно запуску
        увімкнення/вимкнення логотипа Philips

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму
        Споживання (режим роботи)
        87 Вт (метод тестування: EnergyStar 6.0)
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        968,2  мм
        Вага виробу
        8,70  кг
        Висота телевізора
        559,4  мм
        Глибина телевізора
        59,9  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        38,12  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        22.02  дюймів
        Настінне кріплення
        400 x 400 мм, 200 x 200 мм, M6
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2.36  дюймів
        Ширина рамки
        11,9 (ВЛП)/14,9 (Н) мм
        Вага виробу (у фунтах)
        19,18  фнт.

      • Умови роботи

        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Відносна вологість
        20–80  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Посібник користувача на CD-ROM
        • Короткий посібник

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CCC
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST
        • CECP
        • EPA

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Посібник користувача на CD-ROM
      • Короткий посібник
      Badge-D2C

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