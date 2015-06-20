Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Чудова видимість та чіткіші зображення Чудова видимість та чіткіші зображення Чудова видимість та чіткіші зображення

      Signage Solutions Дисплей V-Line

      BDL4780VH/00

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Чудова видимість та чіткіші зображення

      Завдяки цьому високояскравому дисплею Signage Solution ви зможете насолоджуватися всіма перевагами найсучаснішого підключення та можливостей керування вмістом, водночас гарантуючи, що дистанційне керування забезпечуватиме найнижчу вартість володіння.

      Переглянути усі переваги

      Signage Solutions Дисплей V-Line

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Дисплей V-Line

      усього

      recurring payment

      Чудова видимість та чіткіші зображення

      З надяскравим дисплеєм

      • 47 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Full HD
      • 2000 кд/м²
      Виводить зображення надвисокої яскравості навіть при денному світлі

      Виводить зображення надвисокої яскравості навіть при денному світлі

      Насолоджуйтеся відмінним переглядом навіть у місцях із прямими сонячними променями завдяки панелі 2000 ніт. Завдяки високій яскравості виріб можна використовувати у місцях із високим рівнем зовнішнього освітлення. При цьому зображення є надзвичайно чіткими в будь-якому місці, навіть якщо яскравість навколишнього середовища спричиняє незручності.

      Керуйте мережею дистанційно за допомогою SmartControl

      Керуйте мережею дистанційно за допомогою SmartControl

      Система SmartControl дозволяє дистанційно керувати мережею дисплеїв за допомогою кабелів RJ45 та RS232C. Легко встановлюйте всі точні налаштування дисплеїв, зокрема роздільну здатність, яскравість, контрастність та клонування налаштувань у всій мережі.

      Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення

      Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення

      Перетворіть дисплей в універсальне цифрове інформаційне рішення і створіть мережу з’єднаних, розумних та безпечних дисплеїв. Open Pluggable Specification (OPS) – це гніздо промислового стандарту, до якого можна додати OPS-стандартизований медіапрогравач. Це бездротове рішення дозволяє встановлювати, використовувати або підтримувати апаратне забезпечення, коли це потрібно.

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом за допомогою SmartCMS

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом за допомогою SmartCMS

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом, яка працює виключно з інформаційними панелями Philips для керування цифровим інформаційним вмістом. За допомогою SmartCMS можна створювати і планувати власний вміст протягом 24 годин щодня. Просто створіть свою мережу та вміст, заплануйте список відтворення і відтворюйте!

      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Технологія Full HD LED створює неперевершені зображення з неймовірною контрастністю

      Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють справді реалістичне зображення.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        46.96  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        2000  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 мільярда відтінків
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1300:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        10  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • Покращення динамічної контрастності
        DICOM
        Clinical D-image

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        • Роз’єм для зовнішніх гучномовців
        Відеовхід
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        • DVI-D
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • USB
        • Компонентний (BNC)
        • Композитний (BNC)
        Аудіовхід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Інші з’єднання
        • OPS
        • USB
        Відеовихід
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Зручність

        Встановлення
        • Вертикальне
        • Горизонтальний
        Коміркова матриця
        До 10 x 10
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низький рівень яскравості
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        • DisplayPort
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Функції керування безпекою
        • Керування нагріванням
        • Датчик температури
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • RS232
        • Карта OPS RS232
        • Один дріт (HDMI-CEC)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання (режим роботи)
        160 Вт (метод тестування: EnergyStar 6.0)
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1076,20  мм
        Вага виробу
        24  кг
        Висота телевізора
        620,59  мм
        Глибина телевізора
        132,10  мм
        Настінне кріплення
        400 x 400 мм, M6
        Ширина рамки
        15,6 мм
        Вага виробу (у фунтах)
        52,9  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        60 000  годин(-и)
        Відносна вологість
        20–80  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Кабель змінного струму
        • Посібник користувача на CD-ROM
        • Короткий посібник
        • Кабель RS232
        Додаткові аксесуари
        Приймач HDBaseT OPS (CRD25)
        Підставка
        Додатково BM04642 / BM02542

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Турецька
        • Арабська
        • Японська
        • Офіційна китайська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас B
        • UL/cUL
        • CCC
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • C-Tick
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        • J-Moss
        • PSE
        • VCCI

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Кабель змінного струму
      • Посібник користувача на CD-ROM
      • Короткий посібник
      • Кабель RS232
      • Додаткові аксесуари: приймач HDBaseT OPS (CRD25)
      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Partnerlista
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.