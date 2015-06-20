Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Кабель змінного струму
- Посібник користувача на CD-ROM
- Короткий посібник
- Кабель RS232
- Додаткові аксесуари: приймач HDBaseT OPS (CRD25)
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BDL4780VH/00
Чудова видимість та чіткіші зображення
Завдяки цьому високояскравому дисплею Signage Solution ви зможете насолоджуватися всіма перевагами найсучаснішого підключення та можливостей керування вмістом, водночас гарантуючи, що дистанційне керування забезпечуватиме найнижчу вартість володіння.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дисплей V-Line
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Насолоджуйтеся відмінним переглядом навіть у місцях із прямими сонячними променями завдяки панелі 2000 ніт. Завдяки високій яскравості виріб можна використовувати у місцях із високим рівнем зовнішнього освітлення. При цьому зображення є надзвичайно чіткими в будь-якому місці, навіть якщо яскравість навколишнього середовища спричиняє незручності.
Система SmartControl дозволяє дистанційно керувати мережею дисплеїв за допомогою кабелів RJ45 та RS232C. Легко встановлюйте всі точні налаштування дисплеїв, зокрема роздільну здатність, яскравість, контрастність та клонування налаштувань у всій мережі.
Перетворіть дисплей в універсальне цифрове інформаційне рішення і створіть мережу з’єднаних, розумних та безпечних дисплеїв. Open Pluggable Specification (OPS) – це гніздо промислового стандарту, до якого можна додати OPS-стандартизований медіапрогравач. Це бездротове рішення дозволяє встановлювати, використовувати або підтримувати апаратне забезпечення, коли це потрібно.
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.
Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом, яка працює виключно з інформаційними панелями Philips для керування цифровим інформаційним вмістом. За допомогою SmartCMS можна створювати і планувати власний вміст протягом 24 годин щодня. Просто створіть свою мережу та вміст, заплануйте список відтворення і відтворюйте!
Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.
Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють справді реалістичне зображення.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Звук
Потужність
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Умови роботи
Мультимедійні застосунки
Аксесуари
Різне
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