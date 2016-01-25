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Дисплей для відеостіни
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Багатофункціональний дисплей для відеостіни.
55 дюймів
Підсвітка Direct LED
Full HD
500 кд/м²
Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
FailOver забезпечує постійне відтворення контенту
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Надвузькі рамки (3,5 мм). Для зображення без відволікання уваги
Режим поєднання. Створюйте об’єднані відеостіни 4K будь-якого розміру
Об’єднуйте два чи більше професійних дисплеїв Philips для створення об’єднаної відеостіни без використання зовнішніх пристроїв. Один гравець контролює вміст, незалежно від того, чи у вас чотири екрана чи 40. Повністю підтримується вміст 4K. І в разі відображення цього вмісту на чотирьох екранах ви отримуєте найкращу поточкову роздільну здатність.
Додайте потужності обробки Android завдяки додатковому модулю CRD50
Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).
Віддалене системне керування через CMND
Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
138.7
см
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
54.6
дюймів
Формат кадру
16:9
Роздільна здатність панелі
1920x1080p
Крок пікселя
0,63 x 0,63 мм
Оптимальна роздільна здатність
1920 x 1080 при 60 Гц
Яскравість
500
кд/м²
Кольори дисплею
1073 млн.
Коефіцієнт контрастності (типовий)
1400:1
Коефіцієнт динамічної контрастності
500 000:1
Час відгуку (типовий)
12
мсек.
Кут огляду (по горизонталі)
178
градусів
Кут огляду (по вертикалі)
178
градусів
Покращення зображення
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
Гребеневий 3D-фільтр
Деінтерлейсинг із компенсацією руху
Послідовна розгортка
3D MA деінтерлейсинг
Покращення динамічної контрастності
Під'єднання
Аудіовихід
Аудіо ліве/праве (RCA)
Роз’єм для зовнішніх гучномовців
Відеовхід
Компонентний (RCA)
Композитний (RCA)
DVI-D
HDMI (x2)
VGA (аналоговий D-Sub)
DisplayPort (1.2)
Аудіовхід
3,5-мм роз’єм
Аудіо ліве/праве (RCA)
Інші з’єднання
OPS
Відеовихід
DisplayPort
DVI-I
VGA (через DVI-I)
Зовнішнє керування
3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
RJ45
2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
Зручність
Встановлення
Вертикальне
Горизонтальний
Коміркова матриця
До 10 x 10
Функції збереження екрана
Зсув пікселів, низький рівень яскравості
Наскрізний канал сигналу
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
Наскрізний канал ІЧ-сигналів
Просте встановлення
Ручки для транспортування
Функції економії енергії
Датчик зовнішньої підсвітки
Smart Power
Регулювання у мережі
RS232
RJ45
Карта OPS RS232
Один дріт (HDMI-CEC)
Звук
Вбудовані динаміки
2 x 10 Вт (RMS)
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
110–240 В
Споживання (режим роботи)
110 Вт (метод тестування: EnergyStar 6.0)
Споживання електроенергії в режимі очікування
<0,5 Вт
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Комп’ютерні формати
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1280 x 800, 60 Гц
1280 x 1024, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
1366 x 768, 60 Гц
1440 x 900, 60 Гц
1600 x 1200, 60 Гц
1920 x 1080, 60 Гц
1920 x 1200, 60 Гц
3840 x 2160, 30 Гц
Відеоформати
480i, 60 Гц
480p, 60 Гц
576p, 50 Гц
576i, 50 Гц
720p, 50, 60 Гц
1080i, 50, 60 Гц
1080p, 50, 60 Гц
2160p, 30 Гц
Розміри
Товщина рамки
3,5 мм
Ширина телевізора
1213,4
мм
Вага виробу
29,2
кг
Висота телевізора
684,2
мм
Глибина телевізора
107,65
мм
Настінне кріплення
400 x 400 мм
Ширина рамки
Вгорі/зліва: 2,3 мм, внизу/справа: 1,2 мм
Умови роботи
Висота над рівнем моря
0–3000 м
Діапазон температури (робочий)
0–40
°C
MTBF (середній час безвідмовної роботи)
60 000
годин(-и)
Відносна вологість
20–80
%
Діапазон температури (зберігання)
-20–60
°C
Аксесуари
Аксесуари в комплекті
Дистанційне керування
Батареї для пульта ДК
Кабель змінного струму
Кабель RS232
Короткий посібник
Фіксатори для вирівнювання країв
Пластини для вирівнювання країв
Додаткові аксесуари
Набір для довершення країв
Набір для калібрування кольорів (CCK4602)
Різне
Мови екранного меню
Арабська
Китайська (спрощена)
Офіційна китайська
Англійська
Французька
Німецька
Італійська
Японська
Польська
Російська
Іспанська
Турецька
Гарантія
3 роки гарантії
Дозволи контролюючих органів
CE
FCC, клас B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
Комплектація упаковки
Інші елементи комплектації
Дистанційне керування
Батареї для пульта ДК
Кабель змінного струму
Кабель RS232
Короткий посібник
Фіксатори для вирівнювання країв
Пластини для вирівнювання країв
Додаткові аксесуари: Набір для довершення країв
Додаткові аксесуари: Набір для калібрування кольорів (CCK4602)
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