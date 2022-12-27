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HR3770/00
Новый блендер Philips Flip&Juice™ с революционным дизайном кувшина и встроенной системой фильтрации создает напитки с текстурой, соответствующей вкусовым предпочтениям вашей семьи. Шелковистые смузи, прозрачные и сочные соки - все это в одном решении.
Благодаря этому вы приготовите два вида сока: прозрачный и густой сок (с мякотью), а также домашнее растительное молоко. Из сочных фруктов (таких как апельсины, виноград и т.д.) вы сможете получить любой сок, который вы предпочитаете. Из овощей и фруктов, которые естественным образом содержат меньше сока (яблоки, морковь), необходимо добавить немного воды или смешать их с сочными фруктами.
Благодаря технологии Flip & Juice™ (сочетание высокоскоростного блендера и центрифужной соковыжималки) вы можете получить идеально шелковистые смузи и прозрачные соки или соки с мякотью. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенной системе фильтров, ваш напиток будет соответствовать вкусу и предпочтениям вашей семьи.
Благодаря этому вы приготовите два вида сока: прозрачный и густой сок (с мякотью), а также домашнее растительное молоко. Из сочных фруктов (таких как апельсины, виноград и т.д.) вы сможете получить любой сок, который вы предпочитаете. Из овощей и фруктов, которые естественным образом содержат меньше сока (яблоки, морковь), необходимо добавить немного воды или смешать их с сочными фруктами.
Чистый сок (из мягких и сочных фруктов):
Чистый сок (из мягких и сочных фруктов):
Сок с мякотью (из не сочных фруктов и овощей):
Сок с мякотью (из не сочных фруктов и овощей):
От сливочных соусов до густой ореховой пасты, от освежающих смузи до питательных супов - с технологией ProBlend Ultra вы можете получить все разнообразие, которое ищете. Двигатель мощностью 1500 Вт, сочетание острых и зазубренных лезвий и ребристый кувшин работают вместе, чтобы создать оптимальный поток и идеальный результат для вашего рецепта.
Мотор ProBlend Ultra с мощностью 1500 Вт обеспечивает управления потоком смешивания и равномерной циркуляции всех ингредиентов.
Кувшин ProBlend Ultra оснащен уникальными ребрами для непрерывного возврата ингредиентов в поток смешивания.
Лезвия ProBlend Ultra имеют уникальную конструкцию с сочетанием зазубренных лезвий для измельчения твердых ингредиентов на мелкие кусочки и острых лезвий для нарезки их в тончайшую текстуру.
Черничный смузи, томатный крем-суп, арахисовоя паста, вафли с малиной и сахарной пудрой, соус из зеленого базилика, мохито с колотым льдом, овсяное молоко, густой томатный соус - вы сами выбираете, что бы вы хотели приготовить.
Вы можете избавиться от догадок при приготовлении любимых блюд с помощью программ быстрого выбора, специально разработанных для достижения оптимального результата.
Приложение NutriU предлагает сотни полезных и вкусных рецептов смузи, соков, соусов, десертов и многих других блюд, которые помогут вам обогатить рацион вашей семьи.
Вы можете избавиться от догадок при приготовлении любимых блюд с помощью программ быстрого выбора, специально разработанных для достижения оптимального результата.
Активируйте функцию быстрой очистки с помощью небольшого количества воды и средства для мытья посуды, и наслаждайтесь беззаботной уборкой всего за 2 минуты!
Функция быстрой очистки удаляет даже стойкие остатки, такие как тесто для тортов и ореховое масло.
Активируйте функцию быстрой очистки с помощью небольшого количества воды и средства для мытья посуды, и наслаждайтесь беззаботной уборкой всего за 2 минуты!
Новый блендер Philips Flip & Juice™ с чашей революционной конструкции и встроенной системой фильтров позволяет получать как очищенные, так и соки с мякотью, а также готовить смузи с шелковистой текстурой и ореховое масло.
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Все начинается со смешивания ингредиентов, затем вы можете перевернуть кувшин и продолжить приготовление сока. Все ингредиенты, которые вы можете смешать, также можете из них приготовить и сок. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенному фильтру вы можете получать прозрачные соки и соки с мякотью, а также шелковистые смузи.
Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции для максимального разнообразия вкуса и текстуры, как вы любите каждый раз: Двигатель ProBlend Ultra мощностью 1500 Вт для создания потока смешивания, ножи ProBlend Ultra с комбинацией зазубренных лезвий для измельчения твердых ингредиентов на мелкие кусочки и острых лезвий для нарезки их в тончайшую текстуру, и кувшин ProBlend Ultra с уникальными ребрами для непрерывного направления ингредиентов обратно в поток смешивания.
Блендер Flip&Juice предлагает программы для приготовления смузи, супа, десерта, соуса, ореховой пасты, измельчения льда, прозрачного сока и сока с мякотью, а также ручную программу и функцию быстрой очистки.
Вы можете приготовить любимые коктейли и смузи, смешать супы, замесить тесто для блинов, приготовить хрустящий соус песто или томатную пасту, приготовить ореховые пасты, измельчить кубики льда и приготовить множество других любимых блюд.
Вы можете использовать программу прозрачного сока для приготовления прозрачного сока из мягких и сочных фруктов, таких как апельсины и виноград. Вы можете использовать программу P1 для мягких и сочных фруктов, чтобы приготовить сок с волокнами. P2 для сочных и не сочных фруктов для получения сока из смешанных фруктов, например, яблочно-апельсинового сока. P3 для сочных и несочных фруктов и овощей для приготовления сока с большим количеством волокон из смешанных фруктов и овощей, например, яблочно-апельсиново-морковного сока. Вы также можете использовать P3 для приготовления домашнего овсяного молока или орехового молока.
На каждое яблоко, из которого вы хотите сделать сок, вы можете добавить 100-125 мл воды, в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете использовать программу приготовления сока с мякотью и регулировать уровень клетчатки с помощью выбора P1, P2 или P3.
Он сочетает в себе смешивание и приготовление сока в одном решении, экономит место на вашей кухне.
Кувшин блендера имеет максимальный объем 2 литра и полезный объем 1,8 литра, так что вы можете накормить всю семью за один раз.
Вы можете смешивать и выжимать сок из 800 граммов ингредиентов за один раз. Из 1 кг апельсинов вы можете получить примерно 800 г очищенных апельсинов, из которых можно получить до 600 мл апельсинового сока.
Все съемные детали легко промываются и безопасны для мытья в посудомоечной машине. Вы можете использовать программу быстрой очистки для кувшина блендера с небольшим количеством воды и каплей средства для мытья посуды, и ваш блендер будет готов к использованию через 2 минуты.
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