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    Чашечный блендер 2 в 1 Philips Flip & Juice™ с соковыжималкой.

    Блендер Philips Flip & Juice™

    Переверните и готовьте превосходные соки

    Смотреть блендер Philips Flip & Juice™ в действии

    Prezentacja działania i możliwości blendera z sokowirówką 2w1 Philips Flip & Juice™.
    Блендер 2в1 Flip&Juice™ HR3770 в режиме соковыжималки во время приготовления свежего сока и наполнения им стаканов.

    Блендер Philips Flip & Juice™, превращение из блендера в соковыжималку одним движением руки


    HR3770/00

    Технология Flip&Juice™ для смешивания и приготовления сока

    Технология ProBlend Ultra для разнообразия вкусов и текстур

    Бесконечное вдохновение и руководство с приложением NutriU

    Очистка без хлопот благодаря функции быстрой очистки

    Ваши любимые рецепты под рукой благодаря функции быстрого выбора программ

    Новый блендер Philips Flip&Juice™ с революционным дизайном кувшина и встроенной системой фильтрации создает напитки с текстурой, соответствующей вкусовым предпочтениям вашей семьи. Шелковистые смузи, прозрачные и сочные соки - все это в одном решении.

    Измельчите. Переверните. Выжмите сок.


    Благодаря технологии Flip & Juice™ (сочетание высокоскоростного блендера и центрифужной соковыжималки) вы можете получить идеально шелковистые смузи и прозрачные соки или соки с мякотью. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенной системе фильтров, ваш напиток будет соответствовать вкусу и предпочтениям вашей семьи.

     

    Благодаря этому вы приготовите два вида сока: прозрачный и густой сок (с мякотью), а также домашнее растительное молоко. Из сочных фруктов (таких как апельсины, виноград и т.д.) вы сможете получить любой сок, который вы предпочитаете. Из овощей и фруктов, которые естественным образом содержат меньше сока (яблоки, морковь), необходимо добавить немного воды или смешать их с сочными фруктами.

    Чистый сок (из мягких и сочных фруктов):

     

    • апельсины
    • виноград
    • ананас

    Сок с мякотью (из не сочных фруктов и овощей):

     

    • яблоки
    • груши
    • морковь
    • сельдерей

    Atlantic Flip&Juice™, HD3770

    Легкость от начала и до конца

    Добейтесь идеальной консистенции смешиваемых ингредиентов благодаря высокой мощности и технологии ProBlend Ultra.

    Технология ProBlend Ultra


    От сливочных соусов до густой ореховой пасты, от освежающих смузи до питательных супов - с технологией ProBlend Ultra вы можете получить все разнообразие, которое ищете. Двигатель мощностью 1500 Вт, сочетание острых и зазубренных лезвий и ребристый кувшин работают вместе, чтобы создать оптимальный поток и идеальный результат для вашего рецепта.

    Rýchly a bezproblémový výkon mixéra vďaka výkonnému motoru ProBlend Ultra.

    Мотор ProBlend Ultra


    Мотор ProBlend Ultra с мощностью 1500 Вт обеспечивает управления потоком смешивания и равномерной циркуляции всех ингредиентов.

    Кувшин блендера для более точного смешивания благодаря технологии ProBlend Ultra, направляющей все смешиваемые ингредиенты точно в центр, где расположены измельчающие ножи.

    Кувшин ProBlend Ultra


    Кувшин ProBlend Ultra оснащен уникальными ребрами для непрерывного возврата ингредиентов в поток смешивания.

    Лезвия блендера ProBlend с тонкой и зубчатой кромкой позволяют точно смешивать ингредиенты различной текстуры и твердости в гладкую пасту.

    Ножи ProBlend Ultra


    Лезвия ProBlend Ultra имеют уникальную конструкцию с сочетанием зазубренных лезвий для измельчения твердых ингредиентов на мелкие кусочки и острых лезвий для нарезки их в тончайшую текстуру.

    Панель управления блендера и соковыжималки 2 в 1 Filp&Juice с выбором из 8 автоматических программ для приготовления различных типов блюд.

    8 автоматических программ для самых популярных видов блюд:

     
     
    • смузи/коктейли
    • супы
    • десерты (торты)
    • соусы
    • ореховые пасты
    • дробление льда
    • чистый сок (включая растительное молоко)
    • густой сок (с мякотью)

    Разнообразие блюд, приготовленных с помощью блендера и соковыжималки 2-в-1 Philips Flip&Juice: мороженое, суп-пюре, арахисовое масло, вафли, овощной соус, напиток с колотым льдом, смузи с хлопьями, фруктовый сок.

    Разнообразие блюд


    Черничный смузи, томатный крем-суп, арахисовоя паста, вафли с малиной и сахарной пудрой, соус из зеленого базилика, мохито с колотым льдом, овсяное молоко, густой томатный соус - вы сами выбираете, что бы вы хотели приготовить. 

    Приложение с рецептами и вдохновением для создания блюд с использованием блендера с соковыжималкой.

    Ищете вдохновение?


    Приложение NutriU предлагает сотни полезных и вкусных рецептов смузи, соков, соусов, десертов и многих других блюд, которые помогут вам обогатить рацион вашей семьи.

     

    Вы можете избавиться от догадок при приготовлении любимых блюд с помощью программ быстрого выбора, специально разработанных для достижения оптимального результата.

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    Предназначен для быстрой и легкой очистки 

     

    Активируйте функцию быстрой очистки с помощью небольшого количества воды и средства для мытья посуды, и наслаждайтесь беззаботной уборкой всего за 2 минуты!


    Функция быстрой очистки удаляет даже стойкие остатки, такие как тесто для тортов и ореховое масло.

    Блендер с соковыжималкой во время программы автоматической очистки чаши.

    Что говорят другие о блендере Philips Flip & Juice™

    Готовы купить блендер Philips Flip & Juice™?

    Súprava Philips Flip&Juice HR3770, vrátane mixéra s odšťavovačom a pohárom, dvoch bidónov, nožov, odmerky, špachtle.

    Новый блендер Philips Flip & Juice™ с чашей революционной конструкции и встроенной системой фильтров позволяет получать как очищенные, так и соки с мякотью, а также готовить смузи с шелковистой текстурой и ореховое масло.

    Персонализация с помощью приложения NutriU

    Откройте для себя рецепты здоровых и питательных блюд и вдохновение с приложением NutriU - вашим виртуальным умным су-шефом.

    500+ рецептов, советов и персонализированных рекомендаций

    Ежедневное вдохновение для поиска любимых рецептов

    Пошаговые инструкции, чтобы стать лучшим поваром.

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    Демонстрация различных возможностей и тематических разделов кулинарного приложения NutriU.

    Вы уже владеете блендером Philips Flip & Juice™?


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    Часто задаваемые вопросы

    Как работает технология Flip&Juice?

    Все начинается со смешивания ингредиентов, затем вы можете перевернуть кувшин и продолжить приготовление сока. Все ингредиенты, которые вы можете смешать, также можете из них приготовить и сок. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенному фильтру вы можете получать прозрачные соки и соки с мякотью, а также шелковистые смузи.

    Как работает технология ProBlend Ultra?

    Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции для максимального разнообразия вкуса и текстуры, как вы любите каждый раз: Двигатель ProBlend Ultra мощностью 1500 Вт для создания потока смешивания, ножи ProBlend Ultra с комбинацией зазубренных лезвий для измельчения твердых ингредиентов на мелкие кусочки и острых лезвий для нарезки их в тончайшую текстуру, и кувшин ProBlend Ultra с уникальными ребрами для непрерывного направления ингредиентов обратно в поток смешивания.

    Какие программы есть в блендере Flip&Juice?

    Блендер Flip&Juice предлагает программы для приготовления смузи, супа, десерта, соуса, ореховой пасты, измельчения льда, прозрачного сока и сока с мякотью, а также ручную программу и функцию быстрой очистки.

    Какие смеси я могу приготовить с помощью блендера Flip&Juice?

    Вы можете приготовить любимые коктейли и смузи, смешать супы, замесить тесто для блинов, приготовить хрустящий соус песто или томатную пасту, приготовить ореховые пасты, измельчить кубики льда и приготовить множество других любимых блюд.

    Какие соки я могу приготовить с помощью блендера Flip&Juice?

    Вы можете использовать программу прозрачного сока для приготовления прозрачного сока из мягких и сочных фруктов, таких как апельсины и виноград. Вы можете использовать программу P1 для мягких и сочных фруктов, чтобы приготовить сок с волокнами. P2 для сочных и не сочных фруктов для получения сока из смешанных фруктов, например, яблочно-апельсинового сока. P3 для сочных и несочных фруктов и овощей для приготовления сока с большим количеством волокон из смешанных фруктов и овощей, например, яблочно-апельсиново-морковного сока. Вы также можете использовать P3 для приготовления домашнего овсяного молока или орехового молока.

    Как я могу приготовить сок из не сочных фруктов, например, яблок?

    На каждое яблоко, из которого вы хотите сделать сок, вы можете добавить 100-125 мл воды, в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете использовать программу приготовления сока с мякотью и регулировать уровень клетчатки с помощью выбора P1, P2 или P3.

    Почему блендер Flip&Juice лучше, чем мой нынешний блендер?

    Он сочетает в себе смешивание и приготовление сока в одном решении, экономит место на вашей кухне.

    Какова емкость кувшина для блендера?

    Кувшин блендера имеет максимальный объем 2 литра и полезный объем 1,8 литра, так что вы можете накормить всю семью за один раз.

    Какова производительность сока?

    Вы можете смешивать и выжимать сок из 800 граммов ингредиентов за один раз. Из 1 кг апельсинов вы можете получить примерно 800 г очищенных апельсинов, из которых можно получить до 600 мл апельсинового сока.

    Легко ли его чистить?

    Все съемные детали легко промываются и безопасны для мытья в посудомоечной машине. Вы можете использовать программу быстрой очистки для кувшина блендера с небольшим количеством воды и каплей средства для мытья посуды, и ваш блендер будет готов к использованию через 2 минуты.

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    г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
    Код ЕДРПОУ 33744042

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