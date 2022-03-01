Atlantic Flip&Juice™

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HR3770/00
Новий блендер Philips Flip&Juice™ із революційним дизайном чаші та модулем соковижималки дозволяє готувати напою з текстурою, яка подобається вашій сім’ї. Ніжні смузі, прозорі соки і соки із м’якоттю – усе в одному рішенні.
Завдяки цьому ви зможете готувати два типи соків: прозорий (зокрема і рослине молоко) і густий сік (із м’якоттю). Із соковитих фруктів (як-от апельсини, виноград тощо) ви зможете приготувати будь-який бажаний сік. До овочів і фруктів, які природно не такі соковиті (як-от яблука, морква), потрібно буде додати трохи води або змішати їх із соковитими плодами.
Завдяки технології Flip & Juice™ (поєднання високошвидкісного блендера та соковижималки) можна готувати ідеальні ніжні смузі та прозорі соки й соки із м’якоттю. Завдяки революційному дизайну чаші та cистемі вбудованих ножів ваш напій буде адаптовано до смаків та уподобань вашої сім’ї.
Завдяки цьому ви зможете готувати два типи соків: прозорий (зокрема і рослине молоко) і густий сік (із м’якоттю). Із соковитих фруктів (як-от апельсини, виноград тощо) ви зможете приготувати будь-який бажаний сік. До овочів і фруктів, які природно не такі соковиті (як-от яблука, морква), потрібно буде додати трохи води або змішати їх із соковитими плодами.
Прозорий сік (із м’яких і соковитих плодів):
Прозорий сік (із м’яких і соковитих плодів):
Сік із м’якоттю (із не дуже соковитих фруктів та овочів):
Сік із м’якоттю (із не дуже соковитих фруктів та овочів):
Від кремових соусів до густих горіхових масел, освіжаючих смузі та поживних супів – ви можете приготувати будь-що завдяки технології ProBlend Ultra. Двигун потужністю 1500 Вт, поєднання гострих і зубчастих лез та ребристої поверхні чаші створює оптимальний потік та ідеальні результати.
Двигун ProBlend Ultra потужністю 1500 Вт забезпечує високу швидкість подрібнення і рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів.
Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.
Леза ProBlend Ultra мають унікальну конструкцію, у якій зубчасте лезо для подрібнення твердих інгредієнтів на дрібніші частини поєднується з гострими лезами для нарізання їх до шматочків із найтоншою текстурою.
Чорничне смузі, помідоровий крем-суп, арахісове масло, вафлі з малиною і цукровою пудрою, соус із зеленим базиліком, мохіто з подрібненим льодом, вівсяне молоко, густий томатний соус – ви самі вибираєте те, що хочете приготувати.
Ви можете готувати улюблені страви за допомогою програм швидкого вибору, які спеціально розроблено для отримання оптимальних результатів.
Додаток NutriU містить сотні корисних і смачних рецептів смузі, соків, соусів, десертів і багато іншого, щоб ви могли збагатити раціон своєї сім’ї.
Ви можете готувати улюблені страви за допомогою програм швидкого вибору, які спеціально розроблено для отримання оптимальних результатів.
Активуйте функцію швидкого очищення, додавши невелику кількість води та засобу для миття посуду, і насолоджуйтеся очищенням без жодних проблем всього за 2 хвилини!
Функція швидкого очищення видаляє навіть стійкі залишки, як-от від рідкого тіста й горіхового масла.
Активуйте функцію швидкого очищення, додавши невелику кількість води та засобу для миття посуду, і насолоджуйтеся очищенням без жодних проблем всього за 2 хвилини!
Активуйте функцію швидкого очищення, додавши невелику кількість води та засобу для миття посуду, і насолоджуйтеся очищенням без жодних проблем всього за 2 хвилини!
Функція швидкого очищення видаляє навіть стійкі залишки, як-от від рідкого тіста й горіхового масла.
Активуйте функцію швидкого очищення, додавши невелику кількість води та засобу для миття посуду, і насолоджуйтеся очищенням без жодних проблем всього за 2 хвилини!
Новий блендер Philips Flip & Juice™ із чашею революційної конструкції та вбудованою системою ножів дозволяє отримувати як очищені соки та соки з м’якоттю, так і готувати смузі із шовковистою текстурою і горіхове масло.
Дізнайтеся більше про свій пристрій! Відкрийте для себе переваги після реєстрації й отримуйте ідеї приготування корисних поживних страв із застосунком NutriU.
Вона починає змішувати продукти, після чого можна перевернути чашу і продовжити приготування соку. Що б ви не змішували, можна також вичавлювати сік. Завдяки революційній конструкції чаші та вбудованому фільтру можна готувати прозорий сік або сік із м’якоттю, а також однорідні смузі.
Технологія ProBlend Ultra поєднує в собі 3 функції для приготування страв неперевершених розмаїтих смаків і текстур щоразу саме так, як вам подобається. Двигун ProBlend Ultra потужністю 1500 Вт є рушієм потоку змішування. Леза ProBlend Ultra складаються із зубчастих лез для подрібнення твердих продуктів на дрібніші шматки та гострих лез для нарізання продуктів у найтоншу текстуру. Глек ProBlend Ultra має унікальну ребристу поверхню для постійного направлення продуктів назад у потік змішування.
Flip&Juice має програми для приготування смузі, супу, десерту, соусу, горіхового масла, подрібнення льоду, приготування прозорого соку та соку із м’якоттю, а також програму приготування вручну та функцію швидкого очищення
Можна готувати улюблені коктейлі та смузі, змішувати супи, змішувати тісто на млинці, готувати густий соус песто або томатну пасту, густе або м’яке горіхове масло, кришити кубики льоду і змішувати ще багато інших улюблених страв.
Для приготування чистого соку із м’яких і соковитих фруктів, таких як апельсини й виноград, можна використовувати програму приготування прозорого соку. Можна використовувати програму приготування соку з м’якоттю P1 для приготування соку з клітковиною із м’яких і соковитих плодів. Програма P2 підходить для приготування соку як із соковитих, так і не дуже соковитих фруктів, як-от яблучно-апельсиновий змішаний сік. Програма P3 підходить для приготування соку з безліччю клітковини зі змішаних видів фруктів та овочів, як соковитих, так і не дуже (як-от яблучно-апельсиново-морквяний змішаний сік). Програму P3 можна також використовувати для виготовлення домашнього вівсяного або горіхового молока.
До кожного яблука, з якого ви хочете вичавити сік, можна додати 100 мл води (залежно від смаку). Можна використовувати програму приготування соків із м’якоттю і регулювати рівень волокон, вибравши програму P1, P2 або P3.
У цьому одному рішенні поєднуються функції змішування і приготування соку, він економить місце на кухні.
Чаша блендера має максимальну ємність 2 л та ефективну ємність 1,8 л, щоб можна було готувати одразу для всієї сім’ї.
За один раз можна змішати і приготувати сік із 800 г продуктів. З 1 кг апельсинів вийде приблизно 800 г очищених апельсинів, з яких можна приготувати до 600 мл соку.
Усі знімні частини можна легко сполоснути і мити в посудомийній машині. Для чаші блендера можна використовувати програму швидкого очищення з невеликою кількістю води та засобу для миття посуду, і блендер буде готовий до використання через 2 хвилини.
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