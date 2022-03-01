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    Atlantic Flip&Juice™

    Блендер Philips Flip & Juice™

    Переверніть і спробуйте готувати чудові напої

    Новий блендер з модулем соковижималки Philips Flip&Juice™

    Мініатюра відео блендера Philips Flip & Juice Blender в дії, відео про виріб
    Atlantic Flip&Juice™, HD3770

    Блендер Philips Flip & Juice™. Від блендера до соковижималки
    одним рухом


    HR3770/00

    Технологія Flip&Juice™ для всіх потреб у змішуванні та приготуванні соків

    Технологія ProBlend Ultra для найрізноманітніших смаків і текстур

    Безліч ідей та вказівки в застосунку NutriU

    Очищення без зусиль завдяки функції швидкого очищення

    Улюблені рецепти на кінчиках ваших пальців із програмами швидкого вибору

    Новий блендер Philips Flip&Juice™ із революційним дизайном чаші та модулем соковижималки дозволяє готувати напою з текстурою, яка подобається вашій сім’ї. Ніжні смузі, прозорі соки і соки із м’якоттю – усе в одному рішенні.

    Подрібни. Переверни. Вичави сік.


    Завдяки технології Flip & Juice™ (поєднання високошвидкісного блендера та соковижималки) можна готувати ідеальні ніжні смузі та прозорі соки й соки із м’якоттю. Завдяки революційному дизайну чаші та cистемі вбудованих ножів ваш напій буде адаптовано до смаків та уподобань вашої сім’ї.

     

    Завдяки цьому ви зможете готувати два типи соків: прозорий (зокрема і рослине молоко) і густий сік (із м’якоттю). Із соковитих фруктів (як-от апельсини, виноград тощо) ви зможете приготувати будь-який бажаний сік. До овочів і фруктів, які природно не такі соковиті (як-от яблука, морква), потрібно буде додати трохи води або змішати їх із соковитими плодами.

    Прозорий сік (із м’яких і соковитих плодів):

     

    • апельсини 
    • виноград
    • ананас

    Сік із м’якоттю (із не дуже соковитих фруктів та овочів): 

     

    • яблука 
    • груші
    • морква
    • селера

    Atlantic Flip&Juice™, HD3770

    Простота від початку до кінця

    Технологія ProBlend Ultra

    Технологія ProBlend Ultra


    Від кремових соусів до густих горіхових масел, освіжаючих смузі та поживних супів – ви можете приготувати будь-що завдяки технології ProBlend Ultra. Двигун потужністю 1500 Вт, поєднання гострих і зубчастих лез та ребристої поверхні чаші створює оптимальний потік та ідеальні результати.

    Двигун ProBlend

    Двигун ProBlend Ultra


    Двигун ProBlend Ultra потужністю 1500 Вт забезпечує високу швидкість подрібнення і рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів.

    Чаша ProBlend

    Чаша ProBlend Ultra


    Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.

    Леза ProBlend

    Леза ProBlend Ultra


    Леза ProBlend Ultra мають унікальну конструкцію, у якій зубчасте лезо для подрібнення твердих інгредієнтів на дрібніші частини поєднується з гострими лезами для нарізання їх до шматочків із найтоншою текстурою.

    8 автоматичних програм

    8 автоматичних програм для приготування найпопулярніших видів страв:

     

    • смузі/коктейлі
    • супи
    • десерти (торти)
    • соуси
    • горіхове масло
    • кришення льоду
    • однорідний сік (зокрема рослинне молоко)
    • густий сік (із м’якоттю) 

    Різноманітність страв: чорничне смузі, помідоровий крем-суп, арахісове масло, вафлі з малиною і цукровою пудрою, соус із зеленим базиліком, мохіто з подрібненим льодом, вівсяне молоко, густий томатний соус

    Різноманітність страв


    Чорничне смузі, помідоровий крем-суп, арахісове масло, вафлі з малиною і цукровою пудрою, соус із зеленим базиліком, мохіто з подрібненим льодом, вівсяне молоко, густий томатний соус – ви самі вибираєте те, що хочете приготувати. 

    Безмежне натхнення

    Шукаєте натхнення? 


    Додаток NutriU містить сотні корисних і смачних рецептів смузі, соків, соусів, десертів і багато іншого, щоб ви могли збагатити раціон своєї сім’ї.

     

    Ви можете готувати улюблені страви за допомогою програм швидкого вибору, які спеціально розроблено для отримання оптимальних результатів.

    Магазин додатків
    Магазин Google

    Розроблено для швидкого й легкого очищення 

     

    Активуйте функцію швидкого очищення, додавши невелику кількість води та засобу для миття посуду, і насолоджуйтеся очищенням без жодних проблем всього за 2 хвилини!


    Функція швидкого очищення видаляє навіть стійкі залишки, як-от від рідкого тіста й горіхового масла. 

    Очищення без зусиль
    Очищення без зусиль

    Розроблено для швидкого й легкого очищення 

     

    Активуйте функцію швидкого очищення, додавши невелику кількість води та засобу для миття посуду, і насолоджуйтеся очищенням без жодних проблем всього за 2 хвилини!


    Функція швидкого очищення видаляє навіть стійкі залишки, як-от від рідкого тіста й горіхового масла. 

    Що інші кажуть про блендер Philips Flip & Juice™

    Готові придбати блендер Philips Flip & Juice™?

    Philips Atlantic Flip&Juice, HR3770

    Новий блендер Philips Flip & Juice™ із чашею революційної конструкції та вбудованою системою ножів дозволяє отримувати як очищені соки та соки з м’якоттю, так і готувати смузі із шовковистою текстурою і горіхове масло.

    Персоналізація через застосунок NutriU

    Відкрийте для себе рецепти та ідеї корисних, поживних страв із застосунком NutriU, вашим віртуальним досвідченим су-шефом

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    Щоденне натхнення для пошуку улюблених рецептів

    Покрокові вказівки, які допоможуть краще готувати

    Магазин додатків
    Магазин Google
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    Уже маєте блендер Philips Flip & Juice™?


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    Детальніше

    Часті запитання

    Як працює технологія Flip&Juice?

    Вона починає змішувати продукти, після чого можна перевернути чашу і продовжити приготування соку. Що б ви не змішували, можна також вичавлювати сік. Завдяки революційній конструкції чаші та вбудованому фільтру можна готувати прозорий сік або сік із м’якоттю, а також однорідні смузі.

    Як працює технологія ProBlend Ultra?

    Технологія ProBlend Ultra поєднує в собі 3 функції для приготування страв неперевершених розмаїтих смаків і текстур щоразу саме так, як вам подобається. Двигун ProBlend Ultra потужністю 1500 Вт є рушієм потоку змішування. Леза ProBlend Ultra складаються із зубчастих лез для подрібнення твердих продуктів на дрібніші шматки та гострих лез для нарізання продуктів у найтоншу текстуру. Глек ProBlend Ultra має унікальну ребристу поверхню для постійного направлення продуктів назад у потік змішування.

    Які програми має блендер Flip&Juice?

    Flip&Juice має програми для приготування смузі, супу, десерту, соусу, горіхового масла, подрібнення льоду, приготування прозорого соку та соку із м’якоттю, а також програму приготування вручну та функцію швидкого очищення

    Які типи сумішей можна приготувати в блендері Flip&Juice?

    Можна готувати улюблені коктейлі та смузі, змішувати супи, змішувати тісто на млинці, готувати густий соус песто або томатну пасту, густе або м’яке горіхове масло, кришити кубики льоду і змішувати ще багато інших улюблених страв.

    Які соки можна приготувати в блендері Flip&Juice?

    Для приготування чистого соку із м’яких і соковитих фруктів, таких як апельсини й виноград, можна використовувати програму приготування прозорого соку. Можна використовувати програму приготування соку з м’якоттю P1 для приготування соку з клітковиною із м’яких і соковитих плодів. Програма P2 підходить для приготування соку як із соковитих, так і не дуже соковитих фруктів, як-от яблучно-апельсиновий змішаний сік. Програма P3 підходить для приготування соку з безліччю клітковини зі змішаних видів фруктів та овочів, як соковитих, так і не дуже (як-от яблучно-апельсиново-морквяний змішаний сік). Програму P3 можна також використовувати для виготовлення домашнього вівсяного або горіхового молока.

    Як можна приготувати сік із несоковитих плодів, як-от яблука?

    До кожного яблука, з якого ви хочете вичавити сік, можна додати 100 мл води (залежно від смаку). Можна використовувати програму приготування соків із м’якоттю і регулювати рівень волокон, вибравши програму P1, P2 або P3.

    Чому блендер Flip&Juice кращий, ніж мій теперішній блендер?

    У цьому одному рішенні поєднуються функції змішування і приготування соку, він економить місце на кухні.

    Яка ємність чаші для змішування?

    Чаша блендера має максимальну ємність 2 л та ефективну ємність 1,8 л, щоб можна було готувати одразу для всієї сім’ї.

    Який об’єм соку можна приготувати?

    За один раз можна змішати і приготувати сік із 800 г продуктів. З 1 кг апельсинів вийде приблизно 800 г очищених апельсинів, з яких можна приготувати до 600 мл соку.

    Чи легко чистити?

    Усі знімні частини можна легко сполоснути і мити в посудомийній машині. Для чаші блендера можна використовувати програму швидкого очищення з невеликою кількістю води та засобу для миття посуду, і блендер буде готовий до використання через 2 хвилини.

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