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      • Приложение Sound, главный баннер, первый слайд

        Приложение Philips Sound

        Для Android и iOS

        Значок Android
        Android
        Значок iOS
        iOS

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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      • Приложение Sound, главный баннер, второй слайд

        Приложение Philips Sound

        Для Android и iOS

        Значок Android
        Android
        Значок iOS
        iOS

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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        Погружение в звук на новом уровне

        Значок "Потоковая передача музыки"
        Потоковая передача музыки
        Потоковая передача музыки

        Потоковая передача музыки


        Наслаждайтесь музыкой — с приложением Philips Sound звук высокого качества стал еще доступнее.
        Значок Play-fi
        Узнать больше
        Значок "Музыка в нескольких помещениях"
        Музыка в нескольких помещениях
        Музыка в нескольких помещениях

        Музыка в нескольких помещениях


        Пускай музыка играет во всех помещениях вашего дома. Запускайте воспроизведение одной и той же музыки везде либо разной музыки в разных комнатах в зависимости от ваших предпочтений.
        Значок "Сопряжение в стереорежим"
        Сопряжение в стереорежим
        Сопряжение в стереорежим

        Сопряжение в стереорежим


        Подключайте АС для создания стерео-конфигурации и оцените более объемную звуковую сцену с эффектом погружения.
        Значок "Объемный звук"
        Объемный звук
        Объемный звук

        Создайте систему объемного звука


        Создайте атмосферу домашнего кинотеатра при просмотре фильмов.

         Как подключить

        iOS

        • Переключить вид

        Android

        • Переключить вид
        Баннер Philips Play-fi

        На базе технологии Play-Fi

         

        Оцените беспроводную потоковую передачу звука на телевизоры Philips, саундбары и АС. Слушая музыку или смотря любимые трансляции, не упускайте ни единого момента благодаря удобству использования и адаптируемости конфигурации Philips Sound на базе DTS Play-Fi.
        Значок Play-fi
        Узнать больше

        Подключайте любимые источники сигнала


        Запускайте потоковое воспроизведение музыки и радиостанций с любимых источников, включая Amazon Music, Deezer, Napster, Qobuz, Tidal и не только. С системой Philips Sound на базе DTS Play-Fi синхронизация музыки будет идеальной, даже на телевизоре.

        Логотип Spotify
        Логотип Amazon Music
        Логотип Deezer
        Логотип Tidal
        Логотип Qobuz
        Логотип iHeart Radio
        Логотип Napster
        Логотип Apple AirPlay
        Логотип Pandora
        Логотип Kkbox
        Логотип Chromecast
        Логотип Soundmachine

        Расширьте конфигурацию Philips Sound

        Совместимость с устройствами

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        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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