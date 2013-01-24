110 мл заварного кофе

Это менее насыщенный кофе, для приготовления которого горячая вода проходит через молотый кофе в фильтре. Кофе можно готовить вручную или в капельной кофеварке. Для приготовления кофейного напитка не требуется высокое давление, поэтому кофейная пена не образуется, но достигается более округлый вкус, чем у эспрессо.

В Германии заварной кофе подается, как правило, в чашках объемом 125 мл, а в США объем чашки составляет примерно 250 мл (около 9 унций). Молоко добавляется по желанию и не взбивается в пену. Сахар или сахарозаменитель также добавляются по вкусу: например, самый сладкий кофе предпочитают в Бразилии. В последнее время стала популярной тенденция добавлять в заварной кофе сливочное масло, которое помогает придерживаться установленной диеты и повышает тонус организма.

В последнее время заварной кофе приобретает новую популярность в Европе. Иногда этот кофейный напиток подается холодным или заваривается медленным способом. "Медленный" кофе готовится традиционным способом, но при этом используется менее плотный фильтр, в результате чего получается кофе с очень мягким вкусом.

Уровень кофеина в заварном кофе зависит от различных факторов: время заваривания, температура воды, время выдержки, степень помола, время обжарки, вид и качество зерен. В среднем уровень кофеина в одном миллилитре заварного кофе ниже, чем в эспрессо. Однако учитывая, что заварной кофе, как правило, подается в чашке большего объема, на одну порцию приходится около 90 мг кофеина (стандартная порция эспрессо содержит 40 мг). Таким образом, уровень кофеина в чашке заварного кофе выше, чем в чашке эспрессо.

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