110 мл заварної кави

Це менш насичена кава, для приготування якої гаряча вода проходить через мелену каву в фільтрі. Каву можна готувати вручну або в крапельній кавоварці. Для приготування кавового напою не потрібний високий тиск, тому не утворюється кавова піна, але досягається більш округлий смак, ніж у еспресо.

У Німеччині заварна кава подається, як правило, в чашках об'ємом 125 мл, а в США обсяг чашки становить приблизно 250 мл (близько 9 унцій). Молоко додається за бажанням і не збивається в піну. Цукор або цукрозамінник також додаються за смаком: наприклад, найсолодшу каву п’ють у Бразилії. Останнім часом стала популярною тенденція додавати в заварну каву вершкове масло, яке допомагає дотримуватися встановленої дієти і підвищує тонус організму.

Останнім часом заварна кава набуває нової популярності в Європі. Іноді цей кавовий напій подається холодним або заварюється повільним способом. «Повільна» кава готується традиційним способом, але при цьому використовується менш щільний фільтр, в результаті чого виходить кава з дуже м'яким смаком.

Рівень кофеїну в заварній каві залежить від різних чинників: час заварювання, температура води, час витримки, ступінь помелу, час обсмажування, вид і якість зерен. В середньому рівень кофеїну в одному мілілітрі заварної кави нижчий, ніж в еспресо. Однак з огляду на те, що заварна кава, як правило, подається в чашці більшого об’єму, на одну порцію припадає близько 90 мг кофеїну (стандартна порція еспресо містить 40 мг). Таким чином, рівень кофеїну в чашці заварної кави вище, ніж в чашці еспресо.

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