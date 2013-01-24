Нажмите кнопку регулировки крепости, чтобы изменить крепость кофейного напитка. При каждом нажатии кнопки крепость напитка меняется на одно значение. На дисплее отобразится выбранный уровень крепости, который будет сохранен только в том случае, если значение изменено во время приготовления напитка.
Ежедневно промывайте контуры подачи молока: для этого следует установить трубку подачи молока в кувшин с чистой водой и нажать кнопку вспенивания. Каждую неделю разбирайте прибор и очищайте детали теплой водой. Каждый месяц очищайте прибор с помощью средства для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.
Ежедневно промывайте контуры подачи молока: для этого следует установить трубку подачи молока в кувшин с чистой водой и нажать кнопку вспенивания. Каждую неделю разбирайте прибор и очищайте детали теплой водой. Каждый месяц очищайте прибор с помощью средства для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.