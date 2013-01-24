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    Начало работы

      КАК НАСТРОИТЬ КОФЕМАШИНУ SAECO?

       

      Поздравляем! Вы стали счастливым обладателем кофемашины Saeco. Узнайте, как приступить к работе с прибором и какие настройки можно изменить в соответствии с личными предпочтениями. 

      Все решения и видеоинструкции применимы ко всей линейке полностью автоматических эспрессо-кофемашин Saeco (Exprelia, Incanto, Intelia, Intuita, GranBaristo, Minuto, Synthia, Xelsis и Xsmall).

      Выберите модель своей кофемашины и посмотрите видеоинструкцию

      Xelsis серии 76XX

      Первое использование Xelsis

      Xelsis серии 75XX

      Первое использование Xelsis

      PicoBaristo

      Первое использование PicoBaristo

      PicoBaristo Deluxe

      Первое использование Incanto

      Incanto

      Первое использование Incanto

      Следуйте пошаговой инструкции:

      1. Наполните резервуар для воды и контейнер для кофейных зерен

       

      После извлечения наполните резервуар чистой водой до отметки максимального уровня. Затем наполните контейнер любимыми кофейными зернами для эспрессо.
      Наполните резервуар для воды и контейнер для кофейных зерен

      2. Включите эспрессо-кофемашину

       

      После подключения маленькой вилки к разъему на задней панели кофемашины вставьте основную вилку в розетку. Переведите основной переключатель в положение "I" (при наличии).
      Включите кофемашину

      3. Установите чашку и нажмите кнопку режима ожидания
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      Установите чашку под носиком подачи горячей воды / трубкой выхода пара, чтобы собрать воду, которая поступает во время заполнения контура.

       

      Нажмите кнопку режима ожидания, чтобы включить кофемашину Saeco.
      Установите чашку и нажмите кнопку режима ожидания

      4. Заполните контур

       

      На дисплее отобразится индикация заполнения контура. Выберите OK, чтобы начать процесс. На кофемашине начнется подача воды. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу поддержки для вашей кофемашины и найдите инструкцию по эксплуатации.
      Заполните контур

      5. Подготовьте, установите и активируйте фильтр AquaClean

       

      Почему на кофемашинах, совместимых с фильтром AquaClean, отображается сообщение "Install or Activate AquaClean Filter" (Установите или активируйте фильтр AquaClean)?


      Перед началом использования требуется подготовить фильтр AquaClean должным образом. Встряхните его в течение 5 секунд, переверните, опустите в кувшин с холодной водой и подождите, пока не перестанут образовываться пузырьки воздуха.


      Установите фильтр в резервуар для воды и переходите к установке. После правильной установки на дисплее отобразится значок "AquaClean 100 %".
      Настройка помола эспрессо-кофемашины Saeco
      Фильтр для воды и против накипи
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      Фильтр для воды и против накипи

      Как и CA6903/00, До 5000 чашек* без очистки от накипи, Продление срока службы кофемашины, 1 фильтр AquaClean

      CA6903/10
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      КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ?

      Настройки помола

      Вы можете настроить степень помола с помощью регулятора внутри контейнера для кофейных зерен — от тонкого помола для насыщенного крепкого эспрессо до крупного помола для более мягкого вкуса.

      Вы можете настроить степень помола с помощью регулятора внутри контейнера для кофейных зерен — от тонкого помола для насыщенного крепкого эспрессо до крупного помола для более мягкого вкуса.
      Использование эквалайзера кофе

      (Xelsis серии SM 76XX)

       

      Задать настройки напитка можно с помощью эквалайзера, изменяя высоту столбцов для следующих параметров: пропорция кофе и молока, температура кофе, крепость кофе, уровень молочной пеня и порядок приготовления кофе/молока.
      Программирование напитков

      (Xelsis серии SM 75XX, PicoBaristo Deluxe SM55XX)

       

      Нажимая стрелки вверх и вниз и подтверждая каждую настройку кнопкой ОК, можно задать следующие настройки: крепость кофе, пропорция кофе и молока, температура кофе.
      Настройки крепости кофе

      Нажмите кнопку регулировки крепости, чтобы изменить крепость кофейного напитка. При каждом нажатии кнопки крепость напитка меняется на одно значение. На дисплее отобразится выбранный уровень крепости, который будет сохранен только в том случае, если значение изменено во время приготовления напитка.

      Ежедневно промывайте контуры подачи молока: для этого следует установить трубку подачи молока в кувшин с чистой водой и нажать кнопку вспенивания. Каждую неделю разбирайте прибор и очищайте детали теплой водой. Каждый месяц очищайте прибор с помощью средства для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.
      Ежедневно промывайте контуры подачи молока: для этого следует установить трубку подачи молока в кувшин с чистой водой и нажать кнопку вспенивания. Каждую неделю разбирайте прибор и очищайте детали теплой водой. Каждый месяц очищайте прибор с помощью средства для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.

      КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ?

      Настройка помола эспрессо-кофемашины Saeco

      Настройки помола

       

      Вы можете настроить степень помола с помощью регулятора внутри контейнера для кофейных зерен — от тонкого помола для насыщенного крепкого эспрессо до крупного помола для более мягкого вкуса.
      Настройка меню эспрессо-кофемашины Saeco

      Использование эквалайзера кофе
      (Xelsis серии SM 76XX)

       

      Задать настройки напитка можно с помощью эквалайзера, изменяя высоту столбцов для следующих параметров: пропорция кофе и молока, температура кофе, крепость кофе, уровень молочной пеня и порядок приготовления кофе/молока.
      Настройка меню эспрессо-кофемашины Saeco

      Программирование напитков 
      (Xelsis серии SM 75XX)

       

      Нажимая стрелки вверх и вниз и подтверждая каждую настройку кнопкой ОК, можно задать следующие настройки: крепость кофе, пропорция кофе и молока, температура кофе.
      Настройка крепости кофе на эспрессо-кофемашине Saeco

      Настройки крепости кофе

       

      Нажмите кнопку регулировки крепости, чтобы изменить крепость кофейного напитка. При каждом нажатии кнопки крепость напитка меняется на одно значение. На дисплее отобразится выбранный уровень крепости, который будет сохранен только в том случае, если значение изменено во время приготовления напитка.

      КАК СОЗДАТЬ И УДАЛИТЬ ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ?


      Настройки профиля Xelsis

       

      Вы можете сохранить до 8 профилей с индивидуальными настройками.

       

      Чтобы создать профиль, нажмите значок профиля и выберите цветовой профиль. Выберите напиток и настройте параметры на свой вкус. Затем сохраните профиль.

       

      Чтобы восстановить профиль, выберите в меню настройки профилей Restore drinks (Восстановить напитки).

      Вы можете сохранить до 8 профилей с индивидуальными настройками.

       

      Чтобы создать профиль, нажмите значок профиля и выберите цветовой профиль. Выберите напиток и настройте параметры на свой вкус. Затем сохраните профиль.
       

      Чтобы восстановить профиль, выберите в меню настройки профилей Restore drinks (Восстановить напитки).

      Вы можете сохранить до 8 профилей с индивидуальными настройками.

       

      Чтобы создать профиль, нажмите значок профиля и выберите цветовой профиль. Выберите напиток и настройте параметры на свой вкус. Затем сохраните профиль.
       

      Чтобы восстановить профиль, выберите в меню настройки профилей Restore drinks (Восстановить напитки).

      Вы можете сохранить до 8 профилей с индивидуальными настройками.

       

      Чтобы создать профиль, нажмите значок профиля и выберите цветовой профиль. Выберите напиток и настройте параметры на свой вкус. Затем сохраните профиль.
       

      Чтобы восстановить профиль, выберите в меню настройки профилей Restore drinks (Восстановить напитки).

      Xelsis серии 76XX

      Настройка помола эспрессо-кофемашины Saeco

      Xelsis серии 75XX

      Настройка помола эспрессо-кофемашины Saeco

      КАК СОЗДАТЬ И УДАЛИТЬ ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ?

      Настройки профиля Xelsis, PicoBaristo Deluxe

       

      Вы можете сохранить до 8 профилей с индивидуальными настройками.

       

      Чтобы создать профиль, нажмите значок профиля и выберите цветовой профиль. Выберите напиток и настройте параметры на свой вкус. Затем сохраните профиль.
       

      Чтобы восстановить профиль, выберите в меню настройки профилей Restore drinks (Восстановить напитки).

      Xelsis серии 76XX

      Настройка помола эспрессо-кофемашины Saeco

      Xelsis серии 75XX

      Настройка помола эспрессо-кофемашины Saeco

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      Чтобы получить подробную информацию, введите название или номер изделия своей эспрессо-кофемашины Saeco

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