2 блока, никаких трубок
Наша молочная система состоит из двух блоков без трубок и других скрытых деталей и моется под проточной водой всего за 15 секунд*.
Безопасное мытье в посудомоечной машине
Для вашего удобства LatteGo можно мыть и в посудомоечной машине. Это позволит сэкономить время и обеспечит более тщательную очистку.
Крышка для хранения
Для простого и удобного хранения LatteGo в холодильнике или вне его используйте специальную крышку для хранения.
Процесс очистки:
После каждого применения
Разберите LatteGo и вымойте каждую часть в посудомоечной машине или под теплой проточной водой. Допустимо использование моющего средства.
Функция Quick Clean:
Если собираетесь оставить LatteGo с молоком внутри в холодильнике, воспользуйтесь функцией QUICK CLEAN. Функцией оснащены не все модели. Режим Quick Clean можно выбрать с помощью кнопки Menu. Функция очищает молочную систему, пропуская через нее горячую воду.
*На основании потребительского тестирования в Германии, в котором сравнивались самые популярные автоматические кофемашины (Coffee + Milk) серии Full Automatic Espresso Machines (2017)