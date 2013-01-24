2 блока, никаких трубок

Наша молочная система состоит из двух блоков без трубок и других скрытых деталей и моется под проточной водой всего за 15 секунд*.



Безопасное мытье в посудомоечной машине

Для вашего удобства LatteGo можно мыть и в посудомоечной машине. Это позволит сэкономить время и обеспечит более тщательную очистку.



Крышка для хранения

Для простого и удобного хранения LatteGo в холодильнике или вне его используйте специальную крышку для хранения.



Процесс очистки:

После каждого применения

Разберите LatteGo и вымойте каждую часть в посудомоечной машине или под теплой проточной водой. Допустимо использование моющего средства.



Функция Quick Clean:

Если собираетесь оставить LatteGo с молоком внутри в холодильнике, воспользуйтесь функцией QUICK CLEAN. Функцией оснащены не все модели. Режим Quick Clean можно выбрать с помощью кнопки Menu. Функция очищает молочную систему, пропуская через нее горячую воду.

*На основании потребительского тестирования в Германии, в котором сравнивались самые популярные автоматические кофемашины (Coffee + Milk) серии Full Automatic Espresso Machines (2017)