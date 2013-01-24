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    Очистка

      Как очищать эспрессо-кофемашину Philips?

       

      Важно выполнять правильный уход за кофемашиной Philips, чтобы всегда готовить вкусный кофе и обеспечить долгую работу прибора. Здесь вы найдете наиболее значимую информацию об очистке и обслуживании. 

      Все решения и видеоинструкции применимы ко всей линейке полностью автоматических эспрессо-кофемашин Philips (серий Philips 2000, Philips 2100, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000, Philips 5000, Philips 5000 LatteGo).
      Очистка варочной группы
      Смазывание варочной группы
      Очистка воронки для кофе
      Удаление накипи
      Очистка молочного кувшина
      Очистка капучинаторов

      Выберите модель своей кофемашины и посмотрите видеоинструкцию

      Philips серии 2100

      Philips серии 5000

      Philips серии 3000

      Philips серии 5000 LatteGo

      Philips серий 3100 и 4000

      Следуйте пошаговой инструкции:

      Очистка варочной группы

       

      Регулярная очистка варочной группы кофемашины предотвращает загрязнение контуров остатками кофе.


      Еженедельная очистка:

      Промывайте теплой водой.
      Очистка варочной группы
      Фильтр для воды и против накипи
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      Фильтр для воды и против накипи

      Как и CA6903/00, До 5000 чашек* без очистки от накипи, Продление срока службы кофемашины, 1 фильтр AquaClean

      CA6903/10
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      Чистка LatteGo    

      LatteGo, молочная система, которая очищается быстрее всех* Эта инструкция применима только для устройств с молочной системой LatteGo.

       

      2 блока, никаких трубок

      Наша молочная система состоит из двух блоков без трубок и других скрытых деталей и моется под проточной водой всего за 15 секунд*.
       

      Безопасное мытье в посудомоечной машине
      Для вашего удобства LatteGo можно мыть и в посудомоечной машине. Это позволит сэкономить время и обеспечит более тщательную очистку.
       

      Крышка для хранения
      Для простого и удобного хранения LatteGo в холодильнике или вне его используйте специальную крышку для хранения.

      Процесс очистки:
      После каждого применения
      Разберите LatteGo и вымойте каждую часть в посудомоечной машине или под теплой проточной водой. Допустимо использование моющего средства. 

      Функция Quick Clean:
      Если собираетесь оставить LatteGo с молоком внутри в холодильнике, воспользуйтесь функцией QUICK CLEAN. Функцией оснащены не все модели. Режим Quick Clean можно выбрать с помощью кнопки Menu. Функция очищает молочную систему, пропуская через нее горячую воду.

       

      *На основании потребительского тестирования в Германии, в котором сравнивались самые популярные автоматические кофемашины (Coffee + Milk) серии Full Automatic Espresso Machines (2017)

      Смазывание варочной группы

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      Регулярно смазывайте варочную группу кофемашины для правильной работы механических деталей. Используйте специальную смазку.

      Частота смазывания

      • Приготовление 1–5 чашек в день: смазывание раз в 4 месяца.
      • Приготовление 6–10 чашек в день: смазывание раз в 2 месяца.
      • Приготовление более 10 чашек в день: смазывание раз в месяц.
      Смазывание варочной группы

      Очистка воронки для кофе

       

      Очищайте воронку для кофе для правильной подачи кофе по каналам кофемашины.


      Еженедельная очистка:

      Очистите воронку для кофе с помощью ручки ложки, вставив ее сверху через отделение для предварительно помолотого кофе. Если отделение для предварительно помолотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки снизу.
      Очистка воронки для кофе
      Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
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      Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

      Как и CA6700/00, 1 цикл очистки от накипи, Продление срока службы кофемашины, Улучшает вкус кофе

      CA6700/10
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      Очистка молочного кувшина

       

      Очищайте молочный кувшин и автоматический или классический капучинатор для гигиеничности и правильного приготовления плотной пены.

       

      Ежедневная очистка

      Выполняйте быструю очистку после приготовления кофейного напитка на основе молока. Промывайте верхние детали системы подачи молока теплой водой.


      Еженедельная очистка:

      Разбирайте прибор и очищайте все детали теплой водой.


      Ежемесячная очистка:

      Чтобы предотвратить засорение контуров, используйте средство для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705/10.
      Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
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      Пакетики средства для очистки контуров подачи молока

      Как и CA6705/60, Для 6 применений — ежемесячно, Продление срока службы кофемашины, Насладитесь прекрасным вкусом кофе

      CA6705/10
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      Очистка капучинаторов

       

      Очищайте автоматический или классический капучинатор для гигиеничности и правильного приготовления плотной пены.

       

      Ежедневная очистка

      Выполняйте быструю очистку после приготовления кофейного напитка на основе молока. Промывайте верхние детали системы подачи молока теплой водой.


      Еженедельная очистка:

      Разбирайте прибор и очищайте все детали теплой водой.


      Ежемесячная очистка:

      Чтобы предотвратить засорение контуров, используйте средство для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705/10.
      Очистка капучинатора

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      Чтобы получить подробную информацию, введите название или номер изделия своей эспрессо-кофемашины Philips

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