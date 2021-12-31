1. Покупайте мультиварку Philips до 31.12.2021 года в официальных магазинах-партнерах ООО «Филипс Украина».

2. В течение 90 дней с момента покупки необходимо зарегистрировать вашу мультиварку в системе My Philips.

3. Получите письмо на электронную почту с номером договора на дополнительный год гарантии.

Акция действует до 31.12.2021 г.

Получить год дополнительной гарантии

Отримати рік додаткової гарантіі

Отримати рік додаткової гарантіі