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    Мультиварки

    Мультиварки Philips с технологией
    сохранения питательных веществ     VitaPlus

     

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      Максимальная польза продуктов

       

      Технология сохранения питательных веществ VitaPlus это:

       

      • дополнительный нагревательный элемент для максимально равномерного распределения тепла
      • настройка температурной волны, оптимально адаптированной к приготовлению блюд с максимальным сохранением питательных веществ

       

      Мультиварки Philips с технологией VitaPlus помогают достигать самых лучших результатов приготовления ваших любимых блюд.

      Все программы адаптированы к локальным продуктам. А функция «Мой рецепт» дает возможность создать программу приготовления с температурной волной, соответственно вашим вкусам.

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      Характеристики мультиварок Philips

      • посудомийна машина
        Чашу мультиварки можно мыть в посудомойной машине
        Таймер
        Таймер отсрочки старта до 24 часов
        3d Нагрів
        Функция 3D-нагрева
        22 рецепти
        22 предварительно настроенные программы*
        рецепти
        Функция «Мой рецепт»*
        Внутрішня каструля
        Внутренняя кастрюля с ручками*
        *Для моделей линейки HD473X, HD474X

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          Получить год дополнительной гарантии на мультиварку

          Условия акции

           

          1. Покупайте мультиварку Philips до 31.12.2021 года в официальных магазинах-партнерах ООО «Филипс Украина».

           

          2. В течение 90 дней с момента покупки необходимо зарегистрировать вашу мультиварку в системе My Philips.

           

          3. Получите письмо на электронную почту с номером договора на дополнительный год гарантии.

           

          Акция действует до 31.12.2021 г.

           

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