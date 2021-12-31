Технология сохранения питательных веществ VitaPlus это:
- дополнительный нагревательный элемент для максимально равномерного распределения тепла
- настройка температурной волны, оптимально адаптированной к приготовлению блюд с максимальным сохранением питательных веществ
Мультиварки Philips с технологией VitaPlus помогают достигать самых лучших результатов приготовления ваших любимых блюд.
Все программы адаптированы к локальным продуктам. А функция «Мой рецепт» дает возможность создать программу приготовления с температурной волной, соответственно вашим вкусам.