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    Philips AVENT - Weaning your little one

    Введение прикорма малышам

    Все родители радуются при виде того, как быстро растут и развиваются их дети. Введение в прикорм твердой пищей наряду с молоком обеспечивает малыша дополнительной энергией и питательными веществами, необходимыми для хорошего здоровья и роста.

    Philips AVENT - Weaning your little one

    Готов ли ребенок к твердой пище?

    После рождения в первые полгода дети набирают в среднем от 0,5 до 1 кг в месяц. Грудное молоко — лучшая пища для малыша в первые месяцы жизни, однако после шести месяцев для оптимального развития рацион малыша должен состоять из молока и твердой пищи. В этот период дети набирают в среднем около 1 кг в месяц.

    Большинство детей готовы к введению прикорма приблизительно к 6 месяцам. В этом возрасте они быстро приобретают навыки, необходимые для приема твердой пищи. Однако все дети растут и развиваются по-разному, и ваш малыш может быть готов к введению прикорма раньше шести месяцев. Тем не менее не стоит начинать прикорм раньше 4 месяцев, поскольку почки и пищеварительная система детей еще недостаточно развиты.

    Начало прикорма — это увлекательное время для детей, когда они знакомятся с продуктами питания и открывают новые вкусы.

    Признаки того, что ребенок готов к введению прикорма:

    • Ребенок может сидеть с поддержкой и хорошо держит голову. Он вряд ли поперхнется твердой пищей.
    • Изучая окружающий мир, ребенок берет в рот игрушки и другие предметы. Он будет рад познакомиться с новыми вкусовыми и тактильными ощущениями в процессе приема пищи.
    • Ребенок проявляет интерес к пище, которую едят взрослые.
    • Кажется, что ребенку больше недостаточно одного молока.

    Если вы не уверены, когда начинать введение прикорма, проконсультируйтесь со специалистом. Также можно дать ребенку ложку и посмотреть, будет ли он брать ее в рот.

    Ребенок может просыпаться ночью не только, чтобы поесть.

    Если ребенок стал просыпаться среди ночи, это совсем не значит, что он голоден. В этом возрасте режим сна у детей меняется. Периоды поверхностного и глубокого сна чередуются с непродолжительными периодами бодрствования, во время которых ребенок начинает плакать, привлекая к себе внимание.

    Недоношенные дети

    Вопрос о введении прикорма у недоношенных детей должен решаться командой специалистов-медиков. Оптимальным временем введения прикорма для недоношенных детей можно считать возраст от пяти до восьми месяцев. Однако рекомендуется подождать три месяца после расчетной даты рождения, чтобы лучше сформировалась мускульная координация. Недоношенные дети в этом возрасте могут еще плохо держать голову, во время кормления твердой пищей им потребуется дополнительная поддержка шеи и головы.

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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