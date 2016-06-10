После рождения в первые полгода дети набирают в среднем от 0,5 до 1 кг в месяц. Грудное молоко — лучшая пища для малыша в первые месяцы жизни, однако после шести месяцев для оптимального развития рацион малыша должен состоять из молока и твердой пищи. В этот период дети набирают в среднем около 1 кг в месяц.

Большинство детей готовы к введению прикорма приблизительно к 6 месяцам. В этом возрасте они быстро приобретают навыки, необходимые для приема твердой пищи. Однако все дети растут и развиваются по-разному, и ваш малыш может быть готов к введению прикорма раньше шести месяцев. Тем не менее не стоит начинать прикорм раньше 4 месяцев, поскольку почки и пищеварительная система детей еще недостаточно развиты.

Начало прикорма — это увлекательное время для детей, когда они знакомятся с продуктами питания и открывают новые вкусы.