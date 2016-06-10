Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Во время кормления грудью очень важно соблюдать диету с включением разнообразных продуктов, которую вы соблюдали во время беременности.
Выработка грудного молока для проголодавшегося малыша — сложная задача, и на ее выполнение затрачивается много энергии — приблизительно 500 калорий в день. Постарайтесь потреблять немного больше продуктов, чем обычно. В случае недоедания хорошее качество вырабатываемого молока останется неизменным, но вы будете чувствовать слабость, а организму потребуется больше времени на восстановление сил после выполнения каких-либо действий.
Чтобы пополнить запасы энергии, попробуйте в течение дня устраивать один или два перекуса между тремя основными приемами пищи. Подойдут сэндвич с ветчиной или курицей, тост с сыром, сухофрукты или орехи (никто из вашей семьи не страдал аллергией, например, на арахис?), йогурт, каша или свежие супы.
Если в вашем организме понижен уровень содержания железа, необходимо употреблять соответствующие добавки — они помогут справиться с усталостью. Вы также можете добавить в свою диету при кормлении грудью богатые железом продукты, например красное мясо, богатые витаминами злаки, тщательно приготовленный яичный желток и зеленые листовые овощи. Витамин C помогает организму усваивать железо, содержащееся в яйцах, овощах и злаках, поэтому не забывайте о таких продуктах, как картофель, цитрусовые, томаты и перец.
Считается, что некоторые продукты в случае попадания в организм малыша с грудным молоком приводят к чрезмерному газообразованию, коликам и даже диарее. Обычно такими продуктами считаются томаты, избыточное количество сока цитрусовых или фруктов, чеснок и сырой лук, белокочанная и брюссельская капуста, клубника и земляника, грибы, газированные напитки, острая пища, шоколад и все виды бобовых. Не обязательно полностью отказываться от этих продуктов, но при их употреблении необходимо знать меру и исключать из только в том случае, если вы считаете, что это причиняет вред малышу.
Иногда колики у малыша могут вызывать молочные продукты. Если вы собираетесь исключить молочные продукты из своего рациона на некоторое время, проконсультируйтесь сначала с врачом, чтобы знать наверняка, сможете ли вы получать все необходимые для вас и вашего малыша питательные вещества.
Также попробуйте исключить крепкий чай, кофе, колу и другие напитки с большим количеством кофеина, который может привести к тому, что малыш будет мало спать и станет беспокойным.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
Советы по грудному кормлению
Советы по кормлению из бутылочки