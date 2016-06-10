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    Philips AVENT - Eating well while breastfeeding

    Правильное питание во время грудного кормления

    Во время кормления грудью очень важно соблюдать диету с включением разнообразных продуктов, которую вы соблюдали во время беременности.

    Philips AVENT - Eating well while breastfeeding

    Выработка грудного молока для проголодавшегося малыша — сложная задача, и на ее выполнение затрачивается много энергии — приблизительно 500 калорий в день. Постарайтесь потреблять немного больше продуктов, чем обычно. В случае недоедания хорошее качество вырабатываемого молока останется неизменным, но вы будете чувствовать слабость, а организму потребуется больше времени на восстановление сил после выполнения каких-либо действий.

    Ваша диета при кормлении грудью — полноценное питание

    Чтобы пополнить запасы энергии, попробуйте в течение дня устраивать один или два перекуса между тремя основными приемами пищи. Подойдут сэндвич с ветчиной или курицей, тост с сыром, сухофрукты или орехи (никто из вашей семьи не страдал аллергией, например, на арахис?), йогурт, каша или свежие супы.

    Пища, богатая железом

    Если в вашем организме понижен уровень содержания железа, необходимо употреблять соответствующие добавки — они помогут справиться с усталостью. Вы также можете добавить в свою диету при кормлении грудью богатые железом продукты, например красное мясо, богатые витаминами злаки, тщательно приготовленный яичный желток и зеленые листовые овощи. Витамин C помогает организму усваивать железо, содержащееся в яйцах, овощах и злаках, поэтому не забывайте о таких продуктах, как картофель, цитрусовые, томаты и перец.

    Продукты, которые следует употреблять в умеренных количествах

    Считается, что некоторые продукты в случае попадания в организм малыша с грудным молоком приводят к чрезмерному газообразованию, коликам и даже диарее. Обычно такими продуктами считаются томаты, избыточное количество сока цитрусовых или фруктов, чеснок и сырой лук, белокочанная и брюссельская капуста, клубника и земляника, грибы, газированные напитки, острая пища, шоколад и все виды бобовых. Не обязательно полностью отказываться от этих продуктов, но при их употреблении необходимо знать меру и исключать из только в том случае, если вы считаете, что это причиняет вред малышу.

    Иногда колики у малыша могут вызывать молочные продукты. Если вы собираетесь исключить молочные продукты из своего рациона на некоторое время, проконсультируйтесь сначала с врачом, чтобы знать наверняка, сможете ли вы получать все необходимые для вас и вашего малыша питательные вещества.

    Также попробуйте исключить крепкий чай, кофе, колу и другие напитки с большим количеством кофеина, который может привести к тому, что малыш будет мало спать и станет беспокойным.

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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