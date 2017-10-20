Philips Avent – Годування грудьми на людях

Вихід із дому з новонародженим – це може бути складно. Проте, якщо Ви відчуваєте потребу заховатися вдома, коли дитина зголодніє, то Ви можете почуватися ще більше зв’язаною чи ізольованою. Це час, коли Ви обоє можете отримати задоволення від прогулянок та спілкування з іншими людьми.

Перше, що слід пам’ятати, це те, що більшість новоспечених мамів пройшли через те саме і що годувати дитину грудьми за межами дому цілком прийнятно. Багато мам стверджують, що часто люди навіть не помічають, що Ви годуєте, і думають, що Ви просто обіймаєте дитину.