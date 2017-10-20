Philips Avent – Годування грудьми на людях

Можливо, Ви звикаєте до годування грудьми, але як щодо годування дитини грудьми за межами дому? Тут подано деякі корисні поради щодо грудного вигодовування на публіці вперше.
Вихід із дому з новонародженим – це може бути складно. Проте, якщо Ви відчуваєте потребу заховатися вдома, коли дитина зголодніє, то Ви можете почуватися ще більше зв’язаною чи ізольованою. Це час, коли Ви обоє можете отримати задоволення від прогулянок та спілкування з іншими людьми.
Перше, що слід пам’ятати, це те, що більшість новоспечених мамів пройшли через те саме і що годувати дитину грудьми за межами дому цілком прийнятно. Багато мам стверджують, що часто люди навіть не помічають, що Ви годуєте, і думають, що Ви просто обіймаєте дитину.
Годування грудьми за межами дому – це зручний, гігієнічний та найприродніший і здоровий спосіб годування дитини. Ви можете пишатися тим, що робите і що є однією зі зростаючої кількості матерів, які роблять годування грудьми більш видимим і прийнятним. Адже це важлива частина дня дитини.
Зараз стало легше знайти місце, де можна погодувати грудьми на людях. У багатьох торгових центрах, універмагах, дитячих магазинах та супермаркетах є спеціальні кімнати для годування, де можна погодувати грудьми та змінити підгузок.
Ви будете почуватися впевненіше, якщо практикуватимете спершу вдома, без подушок та в різних кріслах. Одягайте різний одяг, який легко розстебнути, або спеціальний одяг для годування.
Коли Ви будете готові годувати грудьми за межами дому, сядьте у зручне крісло з хорошою підтримкою. Якщо Ви вважаєте, що почуватиметесь незручно, сядьте спиною до більшості людей у ресторані чи кафе. Шарф чи пелюшка можуть допомогти закритися. Просто накиньте його на відкриті ділянки, коли дитина прикладеться до грудей.
Хороша порада – це мати ковток води під руками, адже грудне вигодовування спричинює спрагу! Також не сидіть надто близько до джерела тепла, оскільки це підвищує температуру тіла.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
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