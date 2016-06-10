Philips AVENT - Advice for breastfeeding

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Грудное молоко — лучшая пища для вашего малыша, поэтому в первые 6 месяцев рекомендуется кормить новорожденного исключительно грудным молоком. Здесь вы найдете полезные советы по кормлению грудью.
Прежде чем малыш появится на свет, вы можете посетить курсы акушерок, которые помогут вам понять принципы грудного кормления, чтобы потом чувствовать себя более уверенно. Вы также можете поговорить с друзьями и семьями, имевшими опыт грудного кормления, и с самого начала заручиться поддержкой мужа и членов семьи.
Большинство мам легко осваивают навык кормления грудью, однако иногда может потребоваться некоторое время, чтобы найти оптимальное положение для прикладывания ребенка к груди. Удобная поза сделает процесс кормления более комфортным и для вас, и для малыша.
Сядьте на кровать или на удобный стул, который будет поддерживать спину. Приподнимите колени чуть выше бедер и при необходимости используйте подставку для ног.
Поза "под мышкой" будет удобна в том случае, если у вас большой размер груди, во время родов вы перенесли кесарево сечение или у вас двойня.
В положении лежа на боку вы можете немного отдохнуть во время кормления.
Удобно устроившись, поднесите малыша к груди, а не грудь к малышу. Кроме того, у малыша должна быть возможность немного отклонять голову назад во время кормления.
Малыш захватит ртом сосок, ареолу (темный участок кожи вокруг соска) и небольшую часть кожи рядом с ней, в зависимости от размера ареолы. Если возле носика малыша видна большая часть ареолы, чем возле подбородка, значит, малыш правильно захватил сосок.
После правильного прилегания малыш начнет быстро сосать, стимулируя поступление молока, а затем, когда молоко начнет поступать, начнет сосать медленнее.
После прихода молока (со второго по пятый день после родов) важно, чтобы ребенок во время кормления высасывал молоко из одной груди, прежде чем прикладываться ко второй. Это позволит ему добираться до богатого жирами заднего молока, успокаиваться и набирать вес. Не все дети будут брать вторую грудь в одно кормление, так что оставьте выбор за ребенком.
Через какое-то время малыш станет сонным, поэтому подбадривайте его, чтобы он получил полноценную порцию пищи. Попробуйте сменить положение, уберите слой одежды или пощекочите его, чтобы разбудить.
Продолжительность кормления зависит от мамы и малыша и может составлять от 10 до 40 минут. Это зависит от возраста ребенка, способа кормления и рефлекса выделения молока.
Если ребенок неправильно прикладывается к груди, молоко не будет поступать должным образом и ребенок не получит необходимое количество молока. Для мамы это тоже не очень приятно, так как разбухшая от молока грудь и соски могут стать болезненными.
Болезненность также может вызывать слишком близкое расположение соска во рту ребенка. Сосок должен находится в задней части рта, ближе к мягкому небу малыша. Если вы продолжаете испытывать проблемы с грудным кормлением, обратитесь за помощью к врачу.
Если между кормлениями малыш веселый и спокойный и стабильно прибавляет в весе, значит, поток молока хороший и вы правильно кормите грудью.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
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