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    Guide to breastfeeding - Chapter 1: Benefits of breastfeeding

    Преимущества грудного вскармливания

    Большинство мам хотят кормить грудью и наслаждаться тесной связью с малышом, возникающей во время кормления. Однако некоторым женщинам это кажется сложным, поэтому молодой маме важно чувствовать поддержку и знать о преимуществах грудного вскармливания, чтобы наслаждаться кормлением грудью как можно дольше.

    Philips AVENT - Health benefits for your baby

    Более крепкое здоровье вашего малыша

    Для недоношенного малыша грудное вскармливание имеет следующие преимущества:

    • Снижает риск воспалительных процессов и инфекционных заболеваний животика. Речь идет о так называемом некротизирующем энтероколите — серьезном заболевании, наблюдаемом у недоношенных малышей.
    • Защищает от инфекционных заболеваний.

    У малышей, рожденных в срок, грудное вскармливание снижает риск возникновения следующих заболеваний:

    • Внезапные острые расстройства пищеварения
    • Простуда
    • Инфекции среднего уха

    Также возможно снижение риска возникновения следующих заболеваний:

    • Экзема
    • Детская лейкемия
    • Чрезмерная полнота
    • Диабет

    Кормление грудью во время введения в прикорм твердой пищи помогает снизить риск возникновения аллергической реакции на продукты питания.

    Более крепкое здоровье для вас

    Кормление грудью помогает восстановить размер матки и уменьшить кровотечение.

    Кормление грудью также может снизить риск возникновения следующих заболеваний:

    • Рак груди
    • Рак яичников
    • Остеопороз

    Другие преимущества грудного вскармливания

    • Помогает поддерживать связь с малышом.
    • Более экономично по сравнению с кормлением из бутылочки.
    • Задерживает дальнейшую беременность.
    • Удобно, гигиенично, питание всегда "под рукой" и с нужной температурой.
    • Ночные кормления доставляют меньше хлопот.
    • Проще путешествовать с малышом.

    Расход около 500 калорий в день, что позволяет избавиться от лишнего веса, который вы набрали во время беременности.

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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