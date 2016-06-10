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Грудное молоко является одним из ценнейших подарков, которые вы можете сделать своему малышу. Если вы можете полноценно кормить малыша грудным молоком в течение долгих месяцев, сцеживание даст вам немного больше свободы.
Сцеживание — удобный способ обеспечить малыша всеми питательными веществами, присутствующими в грудном молоке, плюс больше свободы для мамы. Возможно, вы выйдете на работу, ваш муж захочет сам покормить малыша или вы просто решите позволить себе прогуляться вечером.
Если малыш слишком мал (родился раньше срока) или слаб, чтобы получать молоко непосредственно из груди, вы можете сцеживать для него молозиво или грудное молоко, богатое питательными веществами.
Если по какой-либо причине малыша не удается приложить к груди, сцеживание обеспечит кормление грудным молоком вместо молочной смеси, хотя бы частично. При возникновении трудностей с кормлением малыша грудью обратитесь за помощью к акушерке.
Бывает, что мама чувствует приток молока, но малыш к этому времени еще не проголодался. Чтобы избавиться от ощущения дискомфорта в этом случае, можно использовать молокоотсос. Позже, когда вы полностью освоите кормление грудью и оно станет регулярным, сцеживание будет дополнительно способствовать притоку молока, а также у вас появится запас молока, который вы сможете использовать в любое время.
Сцеживание молока очень удобно, хотя прежде рекомендуется подождать от 4 до 6 недель, пока процесс кормления грудью полностью не наладится (если квалифицированный медицинский специалист не даст вам другой совет).
Самый быстрый и простой способ сцедить молоко — это использовать электронный или ручной молокоотсос.
Чтобы определить, какой тип молокоотсоса подходит именно вам, подумайте, как часто вы планируете его использовать и сколько времени вы готовы уделять сцеживанию.
В зависимости от индивидуальной скорости потока, сцеживание молока с помощью ручного молокоотсоса занимает приблизительно 15–45 минут.
Как только вы научитесь пользоваться молокоотсосом, сцеживание будет проходить значительно проще и быстрее, хотя сначала это может казаться странным и непривычным.
Выделите для сцеживания достаточно времени, убедитесь, что вам никто не помешает. Расслабьтесь. Сначала осторожно помассируйте обе груди несколько минут, чтобы подготовить их к сцеживанию. Поначалу прикладывайте к грудям теплую влажную фланелевую салфетку. Присутствие рядом вашего малыша, его фотография или вещь, принадлежащая ему, также помогут настроиться.
Перед началом простерилизуйте молокоотсос. Если вы планируете позже кормить этим молоком ребенка, храните его в стерильном контейнере, указав на нем дату сцеживания и количество молока. Сцеженное грудное молоко можно хранить в холодильнике у задней стенки до 24 часов или в морозильной камере в течение 3 месяцев.
Многие мамы сцеживаются каждое утро после кормления ребенка, чтобы в холодильнике всегда был запас молока.
Чтобы разморозить молоко (затем его необходимо использовать в течение 12 часов), поставьте контейнер в холодильник и дайте молоку медленно растаять. Если вы хотите использовать молоко сразу, поставьте контейнер в теплую воду или используйте удобный подогреватель бутылочек и детского питания. После нагревания молоко нужно использовать в течение часа (либо выбросить). Никогда не оставляйте такое молоко для следующего кормления.
Если вы кормите только грудью, но собираетесь давать малышу бутылочку в первые 6 месяцев жизни, попробуйте к 8 неделям начать кормление грудным молоком из бутылочки, но всего несколько раз в неделю.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
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