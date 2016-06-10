Бывает, что мама чувствует приток молока, но малыш к этому времени еще не проголодался. Чтобы избавиться от ощущения дискомфорта в этом случае, можно использовать молокоотсос. Позже, когда вы полностью освоите кормление грудью и оно станет регулярным, сцеживание будет дополнительно способствовать притоку молока, а также у вас появится запас молока, который вы сможете использовать в любое время.

Сцеживание молока очень удобно, хотя прежде рекомендуется подождать от 4 до 6 недель, пока процесс кормления грудью полностью не наладится (если квалифицированный медицинский специалист не даст вам другой совет).