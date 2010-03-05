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    ЖК-монитор

    BDL6551V/00
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      ЖК-монитор

      BDL6551V/00
      Общая оценка / 5

      Ваши зрители будут поражены

      Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ЖК-монитор

      Ваши зрители будут поражены

      Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах

      Ваши зрители будут поражены

      Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ЖК-монитор

      Ваши зрители будут поражены

      Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах

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        ЖК-монитор

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        с ЖК-дисплеем с диагональю 165 см (65") и тонкой рамкой

        • 165 см (65")
        • для рекламных панелей
        • Full-HD
        Создан для круглосуточной работы

        Создан для круглосуточной работы

        Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

        ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

        Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий

        Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

        Датчик температуры определяет состояние устройства

        Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.

        Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

        Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

        Высокая яркость для более четкого изображения

        Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.

        Специальная подставка на задней панели для установки ПК

        При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

        Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

        Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          165  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          65  дюйма
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          700  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          2500:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Шаг пикселей
          0,744 x 0,744 мм
          Цвета дисплея
          1,06 миллиарда цветов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Подключения

          ПК
          • Вход VGA D-Sub 15HD
          • Выход VGA D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • Выход RS232 D-sub9
          • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
          А/В вход
          • HDMI x1
          • Композитный (RCA) x1
          • Композитный (BNC) x1
          • Разъем S-video x1
          • Аудио (Л/П) x2
          • Компонентный (YPbPr) x1
          А/В выход
          • Композитный (BNC) x1
          • Аудиовход (Л/П) x1
          Другие подключения
          • AC-выход
          • Разъем для внешнего динамика

        • Функции управления

          Размещение
          • Портретная
          • Ландшафтный
          Ячеечная матрица
          5 x 5
          Изображение в изображении
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • VGA
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Простая установка
          • Выход AC
          • Ручки для переноски
          • Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          • Датчик освещения Ambient
          • Smart Power
          Функции контроля безопасности
          • Контроль нагрева
          • Датчик температуры
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Упаковка
          Коробка для многократного использования
          Возможность сетевого управления
          RS232

        • Размеры

          Толщина рамки
          3,1 см/1,22 дюйма
          Крепление для специальной подставки
          300 x 320 x 64
          Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ)
          11,81 x 11,89 x 2,52
          Ширина устройства
          1500  мм
          Высота устройства
          876  мм
          Глубина устройства
          123  мм
          Ширина устройства (в дюймах)
          59,1  дюйма
          Высота устройства (в дюймах)
          34,5  дюйма
          Глубина устройства (в дюймах)
          4,8  дюйма
          Высота с подставкой
          1022  мм
          Глубина с подставкой
          423  мм
          Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
          40,2  дюйма
          Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
          16,7  дюйма
          Вес продукта
          56  кг
          Вес изделия (фунты)
          110,2
          Крепление VESA
          400x400 мм (Устройство), 100x100 мм (Вставка)

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0—40  °C
          Относительная влажность
          5—90  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Питание

          Потребление (в режиме работы)
          314 Вт, типич.
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 12 Вт (8 Ом)

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          • Краткое руководство
          Дополнительные аксессуары
          • Жесткое крепление на стене
          • Гибкое крепление на стене
          • Потолочное крепление
          Подставка
          BM05511

        • Прочее

          Гарантия
          Европа/Северная Америка: 3 года
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класс B
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство
        • Дополнительные аксессуары: Жесткое крепление на стене
        • Дополнительные аксессуары: Гибкое крепление на стене
        • Дополнительные аксессуары: Потолочное крепление

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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