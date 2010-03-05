Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ЖК-монитор
Ваши зрители будут поражены
Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах
Ваши зрители будут поражены
Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ЖК-монитор
Ваши зрители будут поражены
Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах
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с ЖК-дисплеем с диагональю 165 см (65") и тонкой рамкой
165 см (65")
для рекламных панелей
Full-HD
Создан для круглосуточной работы
Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.
ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
SmartPower для экономии электроэнергии
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий
Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.
Датчик температуры определяет состояние устройства
Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.
Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Высокая яркость для более четкого изображения
Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.
Специальная подставка на задней панели для установки ПК
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу
Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
165
см
Диагональ экрана (в дюймах)
65
дюйма
Разрешение панели
1920 x 1080р
Оптимальное разрешение
1920 x 1080 при 60 Гц
Яркость
700
кд/м²
Коэфф. контрастности (типич.)
2500:1
Время отклика (типич.)
8
мс
Формат изображения
16:9
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Шаг пикселей
0,744 x 0,744 мм
Цвета дисплея
1,06 миллиарда цветов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
Компенсация движ., деинтерлейсинг
Прогрессивное сканирование
3D MA деинтерлейсинг
Динамическое повышение контрастности
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1280 x 800, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
1366 x 768, 60 Гц
1440 x 900, 60 Гц
1600 x 1200, 60 Гц
1920 x 1080, 60 Гц
1920 x 1200, 60 Гц
Видеоформаты
480i, 60 Гц
480p, 60 Гц
576p, 50 Гц
576i, 50 Гц
720p, 50, 60 Гц
1080i; 50, 60 Гц
1080p, 50, 60 Гц
Подключения
ПК
Вход VGA D-Sub 15HD
Выход VGA D-Sub 15HD
DVI-D x1
RS232 D-Sub9
Выход RS232 D-sub9
3,5 мм аудиовход для ПК x1
А/В вход
HDMI x1
Композитный (RCA) x1
Композитный (BNC) x1
Разъем S-video x1
Аудио (Л/П) x2
Компонентный (YPbPr) x1
А/В выход
Композитный (BNC) x1
Аудиовход (Л/П) x1
Другие подключения
AC-выход
Разъем для внешнего динамика
Функции управления
Размещение
Портретная
Ландшафтный
Ячеечная матрица
5 x 5
Изображение в изображении
PBP
PIP
POP
Функции сохранения экрана
Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
Сквозной канал сигнала
RS232
VGA
Управление с клавиатуры
Скрытое
Блокируемый
Сигнал пульта ДУ
Блокируемый
Простая установка
Выход AC
Ручки для переноски
Специальная подставка
Энергосберегающие функции
Датчик освещения Ambient
Smart Power
Функции контроля безопасности
Контроль нагрева
Датчик температуры
Характеристики изображения
Улучшенный контроль цветности
Упаковка
Коробка для многократного использования
Возможность сетевого управления
RS232
Размеры
Толщина рамки
3,1 см/1,22 дюйма
Крепление для специальной подставки
300 x 320 x 64
Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ)
11,81 x 11,89 x 2,52
Ширина устройства
1500
мм
Высота устройства
876
мм
Глубина устройства
123
мм
Ширина устройства (в дюймах)
59,1
дюйма
Высота устройства (в дюймах)
34,5
дюйма
Глубина устройства (в дюймах)
4,8
дюйма
Высота с подставкой
1022
мм
Глубина с подставкой
423
мм
Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
40,2
дюйма
Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
16,7
дюйма
Вес продукта
56
кг
Вес изделия (фунты)
110,2
Крепление VESA
400x400 мм (Устройство), 100x100 мм (Вставка)
Условия эксплуатации
Диапазон температур (эксплуатация)
0—40
°C
Относительная влажность
5—90
%
Среднее время между отказами
50 000
часов
Питание
Потребление (в режиме работы)
314 Вт, типич.
Энергопотребление в режиме ожидания
< 1 Вт
Звук
Встроенные АС
2 x 12 Вт (8 Ом)
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Руководство пользователя на CD-ROM
Краткое руководство
Дополнительные аксессуары
Жесткое крепление на стене
Гибкое крепление на стене
Потолочное крепление
Подставка
BM05511
Прочее
Гарантия
Европа/Северная Америка: 3 года
Языки экранных меню
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Польский
Турецкий
Русский
Упрощенный китайский
Подтвержденное соответствие нормативам
CE
FCC класс B
CCC
RoHS
UL/cUL
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Руководство пользователя на CD-ROM
Краткое руководство
Дополнительные аксессуары: Жесткое крепление на стене
Дополнительные аксессуары: Гибкое крепление на стене
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