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BDS4222V/00
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BDS4222V plasma monitor
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Поддерживает совместисмость ПК для VGA, SVGA, XGA и WXGA. Универсальные решения для условий общественного использования требуют наличия поддержки универсальных входов PC.
Решения для меняющихся условий общественного использования требуют наличия универсальных аналоговых и цифровых возможностей соединения.
Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.
Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.
Благодаря отказу от использования вентиляторов устройство работает бесшумно, а внутри монитора не скапливается пыль, что увеличивает продолжительность работы.
Создайте видеостену, подключив до 150 экранов через последовательное соединение VGA, и оцените непревзойденное качество изображения. Для установки видеостены не требуется особых усилий и дополнительного оборудования, но при этом она неизменно притягивает взгляды аудитории.
Интеллектуальный алгоритм воссоздания прогрессивного изображения из чересстрочного сигнала способен определять тип источника видеосигнала (например неподвижное изображение, движение или кино), и автоматически оптимизировать процесс воссоздания прогрессивного изображения с помощью режимов Spatial (Пространственный), Temporal (Временный) или Film (Кино). В результате всегда передается предельно отчетливое и стабильное изображение.
Обеспечивает возможность просматривать одновременно два изображения от различных источников: либо два видео источника, либо сочетание данные/графика
В общественных местах часто используется круглосуточный режим работы. Даже после 60000 часов работы, яркость остается на уровне 50 % от исходной.
В конструкцию устройства была внедрена защитная функция под названием "Сдвиг пикселей". Когда защитная функция срабатывает, изображение на экране автоматически сдвигается по пикселям, что предотвращает возникновение остаточного, "фантомного" изображения. Помимо этого применяется восстановление прогоревших элементов. В зависимости от модели, остаточные изображения удаляются путем наложения полностью белого сигнала на всю панель на некоторое время или реверсом изображения для достижения того же эффекта.
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