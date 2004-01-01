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      BDS4222V plasma monitor

      BDS4222V/00

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      BDS4222V plasma monitor

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      BDS4222V plasma monitor
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      BDS4222V plasma monitor

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      Несколько форматов входов PC до WXGA

      Поддерживает совместисмость ПК для VGA, SVGA, XGA и WXGA. Универсальные решения для условий общественного использования требуют наличия поддержки универсальных входов PC.

      Широкий выбор аналоговых и цифровых соединений

      Решения для меняющихся условий общественного использования требуют наличия универсальных аналоговых и цифровых возможностей соединения.

      Дистанционное управление и настройка через протокол RS232

      Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.

      Работа в портретном положении

      Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

      Бесшумная и надежная эксплуатация без использования вентиляторов

      Благодаря отказу от использования вентиляторов устройство работает бесшумно, а внутри монитора не скапливается пыль, что увеличивает продолжительность работы.

      Проходной вход VGA

      Создайте видеостену, подключив до 150 экранов через последовательное соединение VGA, и оцените непревзойденное качество изображения. Для установки видеостены не требуется особых усилий и дополнительного оборудования, но при этом она неизменно притягивает взгляды аудитории.

      Технология нейтрализации чередования, адаптированной к движению для получения предельно резкого изображения

      Интеллектуальный алгоритм воссоздания прогрессивного изображения из чересстрочного сигнала способен определять тип источника видеосигнала (например неподвижное изображение, движение или кино), и автоматически оптимизировать процесс воссоздания прогрессивного изображения с помощью режимов Spatial (Пространственный), Temporal (Временный) или Film (Кино). В результате всегда передается предельно отчетливое и стабильное изображение.

      PiP позволяет одновременно просматривать изображение от второго источника

      Обеспечивает возможность просматривать одновременно два изображения от различных источников: либо два видео источника, либо сочетание данные/графика

      Долгий ожидаемый срок службы панели более 60 000 часов

      В общественных местах часто используется круглосуточный режим работы. Даже после 60000 часов работы, яркость остается на уровне 50 % от исходной.

      Новая функция антипрогорания для предотвращения остаточного изображения

      В конструкцию устройства была внедрена защитная функция под названием "Сдвиг пикселей". Когда защитная функция срабатывает, изображение на экране автоматически сдвигается по пикселям, что предотвращает возникновение остаточного, "фантомного" изображения. Помимо этого применяется восстановление прогоревших элементов. В зависимости от модели, остаточные изображения удаляются путем наложения полностью белого сигнала на всю панель на некоторое время или реверсом изображения для достижения того же эффекта.

      Badge-D2C

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