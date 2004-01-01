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BDS4222V/00
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
BDS4222V plasma monitor
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Цей дисплей можна також безпечно й надійно встановити у вертикальному положенні.
Під’єднуйте кілька дисплеїв для створення відеостіни із щонайбільше 150 дисплеїв за допомогою послідовного з’єднання VGA, покращуючи перегляд. Вони чудово поглинають увагу аудиторії та такі ж прості у встановленні – додаткове апаратне забезпечення не потрібне.
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