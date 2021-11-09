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Больше не доступен
Средний корпус 25 мм
Турмалиновая керамика
Цифровая настройкa температуры
Гладкий керамический корпус предотвращает повреждение волос при укладке. Турмалиновое покрытие придает локонам гладкость и сияние.
Цифровой дисплей с 8 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.
4.9
из 5
23
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Плюсы
Цена, качество и крутой результат
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Плюсы
качество
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка
01/11/2021
Україна
за свою стоимость лучше ненайти
Купил маме на подарок . Быстро нагревается , есть регулировка температуры , оптимальный диаметр . Недостатков не увидели .
Плюсы
Только плюсы
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.