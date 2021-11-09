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  • Простое решение для идеальных локонов
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  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
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  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов
  • Простое решение для идеальных локонов

Больше не доступен

StyleCareЩипцы для завивки

BHB864/00

4.9
| (23) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Простое решение для идеальных локонов
Наши новые щипцы для завивки позволяют легко получать идеальные классические локоны. Корпус с турмалиновым керамическим покрытием обеспечивает защиту и ослепительный блеск волос, предотвращая спутывание. Благодаря высокой температуре 200 °C превосходные локоны можно создавать одним движением.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Простое решение для идеальных локонов

  • Средний корпус 25 мм

  • Турмалиновая керамика

  • Цифровая настройкa температуры

Турмалиновая керамика для идеальной гладкости и сияния

Турмалиновая керамика для идеальной гладкости и сияния

Гладкий керамический корпус предотвращает повреждение волос при укладке. Турмалиновое покрытие придает локонам гладкость и сияние.

8 цифровых режимов температуры для полного контроля

Цифровой дисплей с 8 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

Температура до 200 °C для идеального результата

Температура до 200 °C для идеального результата

Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

23

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Идеальная укладка

Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!

Плюсы

Цена, качество и крутой результат

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка

08/11/2021

Україна

Україна

Помощница моей красоты

Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!

Плюсы

качество

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка

01/11/2021

Україна

Україна

за свою стоимость лучше ненайти

Купил маме на подарок . Быстро нагревается , есть регулировка температуры , оптимальный диаметр . Недостатков не увидели .

Плюсы

Только плюсы

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB864/00 Плойка

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 