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  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
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  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход

Больше не доступен

StraightCareСтайлер

BHS674/00

5
| (71) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Красота ваших волос и непревзойденный уход
С помощью нашего нового выпрямителя вы сможете легко выпрямить волосы и создать идеальный образ. Система ионизации и пластины с керамическим покрытием обеспечивают защиту и блеск волос и предотвращают спутывание. Нагрев до температуры 220 °C гарантирует превосходный результат одним движением!
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Красота ваших волос и непревзойденный уход

  • 10 цифровых настроек

  • для всех типов волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.

Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

71

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

10/04/2020

Україна

Україна

идеально выпрямляет

классная модель за свои деньги.идеально выпрямляет мои волосы ,нравится что пластины длинные и широкие(за счет этого меньше времени трачу на укладку)а благодаря ионизации волосы не электризуются)очень удобно держать в руке.довольна им на 100%

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

23/10/2017

Україна

Україна

Удобно и просто в использованиии

Подарил жене на день рождения! Очень довольна, удобна в использовании. Позволяют выполнить укладку быстрее и проще. Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 20-30 секунд после включения.

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

06/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже задоволена!!!!

Philips давно моя любимая марка мелкой бытовой техники. Утюжок очень хороший. Покрытие пластин качественное. Нигде ничего не скрипит и не болтается. Длина шнура оптимальна. Экранчик конечно тускловат, но разглядеть можно. Волосы ниже лопаток укладываю за полчаса.

Плюсы

Качество сборки, удобство использования

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 