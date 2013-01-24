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StraightCare

Стайлер

BHS674/00
Общая оценка / 5
  • Красота ваших волос и непревзойденный уход Красота ваших волос и непревзойденный уход Красота ваших волос и непревзойденный уход
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    StraightCare Стайлер

    BHS674/00
    Общая оценка / 5

    Красота ваших волос и непревзойденный уход

    С помощью нашего нового выпрямителя вы сможете легко выпрямить волосы и создать идеальный образ. Система ионизации и пластины с керамическим покрытием обеспечивают защиту и блеск волос и предотвращают спутывание. Нагрев до температуры 220 °C гарантирует превосходный результат одним движением! Узнать обо всех преимуществах

    StraightCare Стайлер

    Красота ваших волос и непревзойденный уход

    С помощью нашего нового выпрямителя вы сможете легко выпрямить волосы и создать идеальный образ. Система ионизации и пластины с керамическим покрытием обеспечивают защиту и блеск волос и предотвращают спутывание. Нагрев до температуры 220 °C гарантирует превосходный результат одним движением! Узнать обо всех преимуществах

    Красота ваших волос и непревзойденный уход

    С помощью нашего нового выпрямителя вы сможете легко выпрямить волосы и создать идеальный образ. Система ионизации и пластины с керамическим покрытием обеспечивают защиту и блеск волос и предотвращают спутывание. Нагрев до температуры 220 °C гарантирует превосходный результат одним движением! Узнать обо всех преимуществах

    StraightCare Стайлер

    Красота ваших волос и непревзойденный уход

    С помощью нашего нового выпрямителя вы сможете легко выпрямить волосы и создать идеальный образ. Система ионизации и пластины с керамическим покрытием обеспечивают защиту и блеск волос и предотвращают спутывание. Нагрев до температуры 220 °C гарантирует превосходный результат одним движением! Узнать обо всех преимуществах

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      Красота ваших волос и непревзойденный уход

      • 10 цифровых настроек
      • для всех типов волос
      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

      Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

      Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.

      Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

      Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

      Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

      10 цифровых настроек температуры для полного контроля

      10 цифровых настроек температуры для полного контроля

      Цифровой дисплей с 10 настройками температуры до 220 °C позволяет с высокой точностью выбрать наиболее подходящую температуру для вашего типа волос — создавайте идеальный образ одним движением.

      Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

      Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 м
        Время разогрева
        30 сек.
        Тип нагревателя
        Эффективный нагревательный элемент
        Максимальная температура
        220  °C
        Размер пластин
        25 x 105 мм
        напряжение
        110-240  В

      • Особенности

        Автоотключение
        Через час
        Керамическое покрытие
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Технологии бережного воздействия

        Ионизация для бережной сушки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия
        Международная гарантия 2 года

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