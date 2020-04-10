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для всех типов волос
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.
Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.
5.0
из 5
71
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Домохозяин
10/04/2020
Україна
идеально выпрямляет
классная модель за свои деньги.идеально выпрямляет мои волосы ,нравится что пластины длинные и широкие(за счет этого меньше времени трачу на укладку)а благодаря ионизации волосы не электризуются)очень удобно держать в руке.довольна им на 100%
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
YURIK1983
23/10/2017
Україна
Удобно и просто в использованиии
Подарил жене на день рождения! Очень довольна, удобна в использовании. Позволяют выполнить укладку быстрее и проще. Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 20-30 секунд после включения.
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Оленка98
06/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже задоволена!!!!
Philips давно моя любимая марка мелкой бытовой техники. Утюжок очень хороший. Покрытие пластин качественное. Нигде ничего не скрипит и не болтается. Длина шнура оптимальна. Экранчик конечно тускловат, но разглядеть можно. Волосы ниже лопаток укладываю за полчаса.
Плюсы
Качество сборки, удобство использования
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.